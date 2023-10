“Estamos cansados de tanta inequidad”: pueblos indígenas continúan con manifestación frente al MP y piden respeto para la ciudadanía

Enfatizó que no más “injusticia”, no más “corrupción” y que el objetivo es expresarse como pueblo y ciudadanos.

Dijo que todos los años se aprueba un presupuesto para los servicios públicos en el país, pero “lamentablemente” ese dinero se lo roban.

A decir del dirigente, el gobierno es “corrupto” y no ven efectos positivos en los municipios. “Somos el pueblo que le exige la renuncia al señor Alejandro Giammattei”, manifestó.

Expresó: “Nos duele en el alma, nos duele en la conciencia, realmente sentimos ese dolor, ese sentir de esas personas que realmente están viviendo al día y lamentablemente no pueden trabajar, no es por nuestro bloqueos, sino por los bloqueos que él está haciendo con el país, ya no más, estamos cansados señores de tanta inequidad, queremos un pueblo donde todos seamos respetados, donde exista la democracia, donde el pueblo se respete”.

Frente al MP hay personas procedentes de Quiché, Petén, Sololá, Totonicapán y Huehuetenango.

Líderes indicaron que “estar aquí -frente al MP- no es de gratis”, por lo que promovieron una colecta para sufragar gastos, entre estos documentos legales.

Aclararon que no son oenegés, son el pueblo Ixil, Mam, Q’eqchi’ y Garífuna”.

Pide respetar acuerdos

Enrique Saquic, secretario del Consejo de Principales de Santa Lucía Utatlán, Sololá, denunció que en algunos de los bloqueos no les han permitido pasar, porque el paso está cerrado las 24 horas, incluso para los alimentos.

El dirigente hizo un llamado a respetar los acuerdos establecidos el jueves 12 de octubre en la reunión con el presidente Alejandro Giammattei.

Comentó que están dialogando entre líderes para solucionar este problema del paso en los bloqueos.

También hizo un llamado a la unidad de los guatemaltecos y apoyarse.