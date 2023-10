Giammattei critica protestas, dice que son financiadas desde el extranjero y omite hablar de Consuelo Porras

En su mensaje Giammattei dijo que se dirigía a los guatemaltecos “en un momento crucial” para la Nación, “convulsionada con manifestaciones y bloqueos”, por lo que les instó a manifestarse “sin afectar otros derechos”.

“Lamentablemente, luego de una semana de protestas el abastecimiento de productos y servicios esenciales se ha detenido con graves consecuencias para la población, seriamente amenazada, así como para la economía, que ya resiente millonarias pérdidas y afecta el bolsillo de todos, en especial de los más vulnerables”, dijo el mandatario.

Además, criticó los actos de vandalismo que se han dado en algunos sectores “contra comercios, empresarios y particulares en medio de incidentes que han empezado a salirse de control de los que han promovido el paro nacional, que han hecho llamados a los bloqueos que amenazan con llevarnos al caos”.

“Es imperativo que reflexionemos sobre estos actos y encontremos un camino que nos permita expresar nuestras inquietudes, pero de una manera auténticamente pacífica y respetuosa”, dijo el mandatario, quien añadió que los bloqueos no son pacíficos, por lo que asegura que “ya no se tolerarán todos los actos fuera de lo establecido en la ley. Los bloqueos son ilegales”.

También detalló que “la transición, la alternancia y la transmisión del poder son prioritarios para la paz social y la consolidación de la democracia del país”; además, dijo que “lo único que puede poner en riesgo el orden democrático son las exhortativas a los bloqueos”.

También dijo que solicitarán varias órdenes de captura y que, de acuerdo con evidencia que han reunido comprobaron que “fondos provenientes del extranjero han sido trasladados a oenegés nacionales de donde han salido los recursos para el pago de la alimentación, servicios sanitarios portátiles y la logística de los bloqueos”.

Según el mandatario “de estos mismos países hemos tenido ataques cibernéticos en las páginas del Ejecutivo, y asegura que “muchos de los bloqueos en el occidente del país han contado con la participación y asesoría de personas extranjeras, las cuales en algunos casos ya identificamos y en la primera oportunidad serán capturadas”.

“Esto nos da paso a concluir que la desestabilización de nuestra Guatemala tiene participación del extranjero”, dijo el mandatario sin dejar claro a qué países se refería.

“Señores promotores de ese supuesto golpe de Estado, que es una de las falacias más grande que he escuchado. Permítanme aclararles que no se le puede dar golpe de Estado a alguien que no está gobernando. “ustedes son los responsables de lo que se está viviendo, a ustedes se les fueron de las manos el control de los manifestantes y bloqueos que han convocado”, agregó.

También hizo un llamado al presidente electo Bernardo Arévalo “para que en una reunión con la presencia de la misión de mediación de la OEA nos sentemos a discutir sobre la ruta que tiene que llevarse para que asegurar la entrega del poder el 14 de enero de un país en paz y no confrontado entre el pueblo”.

Giammattei insistió en que entregará el poder el 14 de enero y que como muestra de su voluntad por hacerlo “incluye mi ofrecimiento al presidente electo de disponer del despacho presidencial, en casa presidencial”.

Desde hace ocho días, se mantienen los bloqueos para exigir la salida de la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana, luego de que estos ordenaron allanar el tribunal electoral por presuntas anomalías en las elecciones disputadas en primera y segunda ronda, en junio y agosto pasados.

Respaldado por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países y organismos internacionales, el Arévalo considera que los tres funcionarios atentan contra la democracia y buscan evitar que asuma la presidencia el 14 de enero.

Arévalo los acusa de liderar un “golpe de Estado en curso” por el temor de las élites del poder a su promesa de lucha contra la corrupción.