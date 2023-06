Infraestructura: Lo que ofrecen cinco candidatos presidenciales para mejorar la red vial

Según algunos de ellos, una mejora en la infraestructura vial en el país se logrará mediante la formación de Consejos o pactos nacionales de infraestructura y con mejor administración de impuestos. Esto fue lo que indicaron:

Sandra Torres:

“Tenemos que recuperar toda la infraestructura vial que está abandonada y deteriorada, San MIguel Tucurú, es una muestra”, dijo la candidata presidencial de la UNE, Sandra Torres, en su gira durante el fin de semana por las verapaces.

“Necesitamos hacer cuatro carriles de puerto a puerto y de frontera a frontera. En el caso de Alta Verapaz son cuatro carriles del Rancho para acá. Necesitamos ese desarrollo vial pero también digital para traer oportunidades de trabajo”, dijo.

Torres afirma tener un modelo de gestión para combatir la corrupción a nivel del Estado y propone orden mediante una “ley de servicio civil, un gobierno digital abierto y rendición de cuentas”.

“La corrupción es como cuando uno barre una escalera, se trae la basura de arriba para abajo; es importante que se practique con el ejemplo y yo voy a dar ese ejemplo: voy a barrer la corrupción, voy a reducir el número de diputados porque hay que terminar con la corrupción en el Congreso y en todos los niveles del Estado”.

Edmond Mulet:

El candidato presidencial del partido Cabal, Edmond Mulet, asegura que tienen diseñada la recuperación de toda la red vial y establecerán una “Empresa Nacional de Movilidad Urbana”, que tendrá la misión de mejorar la movilidad en regiones como Quetzaltenango. “Hacen falta puentes en la metrópoli y en el interior, son muy importantes para el desarrollo”, explica.

Al igual que otros candidatos, el presidenciable de Cabal le apuesta a la construcción de la carretera El Rancho- Puerto Barrios, que según él, es la columna vertebral del desarrollo del país, y promete la construcción de la ruta que una la frontera de México con El Salvador, una vía que según él, se debió construir hace 7 años, pero que no ha sido posible por la corrupción.

Añade que no solo se pondrá énfasis en las rutas principales, sino también en los caminos secundarios y terciarios para que exista mayor movilidad; y establecer inversión para mejorar puertos y aeropuertos. “No se han desarrollado los puertos, de qué sirve tener buenas carreteras si no se tienen buenos puertos, también es parte de nuestro programa de recuperación”, sostiene.

Sobre la corrupción, dice que “todo el sistema está corrompido, hay mordidas, comisiones, negocios. La corrupción está en todas partes. La advertencia es que cualquiera que cometa corrupción se va ir al bote, porque no podemos tolerar esta situaciones, tenemos que romper ese ciclo vicioso que llevamos como sociedad”, advirtió.

Finalizó diciendo que “ahorita que vienen las elecciones, todos están bacheando o recapeando; lamento que no haya comicios cada año porque solo así se reparan los caminos. Los modelos de adjudicación cambiarán totalmente para que sean empresas responsables y capaces. Todos los diputados tienen sus empresas de construcción, pero son de cartón y no sirven para nada”.

Zury Ríos:

“El impuesto sobre la renta puede pagarse en especie; de esa manera podemos crear infraestructura vial para que el impuesto regrese a esas carreteras, caminos vecinales, rutas primarias y secundarias, sin pasar por el ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda para que haya transparencia en la gestión y sin ningún tipo de opacidad”, respondió la candidata a la presidencia de la coalición Valor-Unionista, Zury Ríos Sosa, después de recorrer el bulevar principal de Prados de Villa Hermosa, San Miguel Petapa.

Ella dice confiar en la iniciativa que da vida a la Ley General de Infraestructura Vial que se discute en el Congreso, cuya finalidad la asignación de más recursos para construcción de carreteras, al fundamentar que se promoverá el crecimiento económico y se “mejorará el bienestar de la población”. También estipula la creación de la Superintendencia de Infraestructura Vial (Sivial) que sería autónoma.

La presidenciable también afirma que buscarán una “figura jurídica” que permita reactivar la construcción de carreteras judicializadas por casos de corrupción como el de Odebrecht, por el cual fueron detenidos exfuncionarios a cargo de la cartera de Comunicaciones.

Sobre ¿cómo combatirá esa corrupción en la asignación de obras? respondió que, “la obra por impuestos es una figura para el combate a la corrupción y la transparencia abre la puerta a los procesos para trabajar con diferentes modalidades de cooperación, puesto que no solamente son contratos, también hay concesiones, alianza público-privada y apertura de inversiones”.

Además, sostiene que no se trata solo de construir carreteras, sino que también le apuesta a otras modalidades de transporte, como el aerómetro en la ciudad. “Este proyecto no le cuesta al Estado ni un centavo. La mayoría del Congreso no la ha querido aprobar porque el alcalde de la ciudad no es miembro del partido político del Ejecutivo. Tenemos que abrir las puertas para que todo el que quiera invertir en el país lo pueda hacer y la infraestructura vial es importantísima; cuando no hay infraestructura no hay desarrollo; si falta en el interior, no podemos ubicar empresas, comercios, ni industrias”, dijo.

Manuel Conde:

Por su parte, Manuel Conde, candidato presidencial del partido Vamos, le apuesta a un Concejo Nacional de Desarrollo de Infraestructura Vial, donde según él, los alcaldes tendrán más responsabilidad para la construcción de carreteras locales. También menciona un “plan maestro”, que contempla proyectos en la carretera Interamericana, la ruta hacia el Caribe, las vías del corredor Sur y la C-50, que sirve de bifurcación de las rutas que provienen de la transversal del Norte y del Occidente.

“Vamos a priorizar el doble carril de Puerto Barrios y el Rancho. Tenemos que lograr esa ruta con dos frentes de trabajo, de Barrios al Rancho y del Rancho a Barrios, tenemos que lograr doble carril hacia México por la Interamericana. Hacia el sur debemos descongestionar por medio de pasos a desnivel y distribuidores viales en las entradas a los municipios que están en las rutas principales, para generar más ingresos en esas localidades”.

Esos son proyectos que según él, están definidos puesto que se analizaron y estudiaron. Sobre cómo evitar la corrupción en ese tema, Conde dice que se atacará en todos los ministerios y es importante la denuncia.

“Basta de decir que hay corrupción, si no se denuncia, se comete omisión; el manejo de ese plan maestro para infraestructura vial debe nacer del Consejo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura, que vamos a instalar al segundo día de tomar posesión y eso incluye carreteras, puertos, aeropuertos y vías secundarias. Las terciarias van a quedar en manos de los alcaldes y se va dar todo el apoyo porque nadie mejor que ellos conocen la necesidad de sus pueblos”.

Amílcar Rivera:

“Invertir en el anillo metropolitano”, es lo primero que menciona Amílcar Rivera, candidato del partido Victoria, al afirmar que lo logrará mediante un “Pacto Nacional de Infraestructura”.

“El transmetro no fue superado, los alcaldes ofrecen un metro, pero no lo pueden hacer solos, esto debe impulsarse desde el Ejecutivo porque debe atravesar toda la metrópoli”, explica.

Al igual que Conde, Rivera también propone una carretera del Rancho a Puerto Barrios que sea de cuatro carriles. También terminar la autopista entre la costa Sur y la frontera con México, así como la construcción de una ruta de igual ancho desde el Rancho hacia Cobán, Alta Verapaz, y reparar todas las vías en Huehuetenango.

La construcción de infraestructura vial va de la mano con mejorar la movilidad y el transporte de carga, dice el presidenciable de Victoria, y por eso que promete construir un nuevo aeropuerto, que según sus análisis, estaría ubicado en el Occidente o en la costa Sur.

En cuanto a la corrupción, Rivera sostiene que se elimina desde la campaña, al no aceptar financiamiento de los constructores. “Por eso ven que nuestra campaña es limitada y no tenemos rótulos; hay, pero muy pocos. Otros partidos, en cada poste tiene un rótulo y eso es un gasto millonario que significa seguir con los mismos compromisos de siempre”, señala.

Millones se destinan a la red vial

Guatemala tiene 17 mil kilómetros de red vial. Sin embargo, ningún gobierno ha podido solventar las quejas de distintos sectores sociales y económicos sobre el mal estado de estas y la corrupción que se da al momento de adjudicar los contratos para SU construcción o reparación.

Mejorar la red vial es responsabilidad del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV). Dos entidades adscritas a la cartera construyen las carreteras de todo el país: la Dirección General de Caminos (DGC) y el Fondo Social de Solidaridad (FSS). La Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) es la encargada de brindarles mantenimiento.

Solo en los primeros dos años del presente gobierno se erogaron Q5 mil 405 millones en infraestructura vial y en 2022, mediante un decreto, se le otorgaron Q3 mil millones más al CIV.

La Coordinadora Nacional de Transportes (CNT) es una de las entidades que constantemente se ha pronunciado, al afirmar su preocupación por ese tema, pues considera que provoca un rezago en el desarrollo del país y pérdidas económicas, al argumentar que el transporte nacional moviliza el comercio, la industria, el agro, servicios, combustibles y personas en todo el país. Y sin una red vial en buenas condiciones, se afecta la economía porque los productos no se entregan a tiempo y los vehículos se deprecian más rápido, por lo que deben incrementar las tarifas de traslado.

La Cámara de la Industria de Guatemala (CIG) calcula que el costo de mantenimiento de un vehículo aumenta entre 25% y 35% por la mala infraestructura vial. La Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) recalca que mediante un estudio en 2017 se reveló que la velocidad promedio del transporte de carga en rutas principales decreció un 35.2% del 2000 al 2017, debido a la condición de las rutas.

Héctor Fajardo, director de la CNT refiere que el parque vehicular en Guatemala ya asciende a 5.1 millones de unidades, de acuerdo con la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), pero el país solo invierte el 1% del Producto Interno Bruto (PIB) en infraestructura pública.

“La negligencia y muy probablemente la corrupción con que se ha gestionado la inversión en las carreteras del país, tienen hoy a Guatemala a punto del colapso del transporte”, afirmó Fajardo.

El Instituto Guatemalteco de Turismo, afirma que 24 carreteras en mal estado complican el ingreso a lugares turísticos de 13 departamentos, como las que conducen a las comunidades y pueblos ubicados en las riberas del lago de Atitlán, Sololá.

Según el Sistema de Inversión Pública (SNIP), de 2018 a 2022, la DGC gastó Q6 millones 997 mil 772 en la reposición del tramo entre Santa Catarina Palopó y San Antonio Palopó, Sololá. No obstante, esa cantidad no ha sido suficiente para que los turistas la consideren una carretera “verdadera”.

Otra de las carreteras turísticas que carece de asfalto es la que va entre Lanquín y Semuc Champey. De acuerdo con el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), más de 214 mil 200 turistas pasaron por esa carretera de 2019 a 2021, mientras el proyecto de pavimentación carece de una fecha inicial prevista.

Así como la vía que esconde a Semuc Champey de algunos turistas, la mayor parte de las carreteras del país son de terracería. De acuerdo con un informe de 2020 de la DGC, solo cuatro de cada 10 tramos están pavimentados con asfalto o concreto.

El Libramiento de Chimaltenango, creado para desfogar el tránsito de la cabecera de ese departamento, mide 14.5 kilómetros y costó más de Q500 millones. Fue inaugurado durante el gobierno del expresidente Jimmy Morales, quien lo calificó como una “megaobra” y un “hito histórico” que beneficia a más de seis millones de guatemaltecos. Sin embargo, se reportan constantes derrumbes que obstaculizan la carretera por horas y hasta días.