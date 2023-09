“Intimidación, intimidación, intimidación”: el momento tenso entre Guatemala y Uruguay en la reunión de la OEA

La misión destacó varias cosas del proceso electoral como el trabajo del Tribunal Supremo Electoral (TSE), las Juntas Receptoras de Votos, las autoridades electorales departamentales y municipales y los miles de digitadores que alimentaron el sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP).

También señaló algunas cosas negativas como la investigación contra el Movimiento Semilla por la supuesta falsificación de firmas, una denuncia que no fue planteada por el Ministerio Público, pero que ninguna autoridad, en el momento procesal oportuno, objetó la inscripción de las candidaturas del Movimiento Semilla, como sí hicieron con otras candidaturas en la etapa preelectoral.

También consignó como un hecho negativo que el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) no haya todavía reconocido los resultados electorales, así también como que el Congreso haya declarado independiente, y con ello desconocido, a la bancada del Movimiento Semilla.

La OEA aprobó una resolución que otorga al secretario general del organismo, Luis Almagro, una mayor autoridad para vigilar el proceso de transición en Guatemala, en el que el actual mandatario, Alejandro Giammattei, debe ceder el mando al presidente electo, Bernardo Arévalo de León.

La resolución pide a Almagro, que viajará a Guatemala la semana próxima para supervisar la transición, que se reúna con representantes del Ministerio Público (Fiscalía), acusado de haber emprendido una persecución penal contra el Movimiento Semilla desde que Arévalo de León pasó a la segunda vuelta electoral en los comicios del 25 de julio.

En el texto se le solicita que traslade al Ministerio Público “la importancia de la separación de poderes” por ser “esencial para el ejercicio de la democracia” y, además, que destaque que “el uso del ordenamiento jurídico como una herramienta para intimidar y cambiar indebidamente los resultados electorales no es aceptable”.

Luego de la declaración conjunta, los representantes permanentes de los países tomaron la palabra y expresar la postura de sus representaciones.

“Intimidación, intimidación, intimidación”

Washington Abdala, representante permanente de Uruguay en la OEA, tomó la palabra y le agradeció al canciller guatemalteco Mario Búcaro el estar presente en esa sesión, pues era bueno dar la cara en momentos como ese.

“Lo que logramos hoy acá – con la declaración- es ponernos de acuerdo en las cuestiones de palabra. Lo que estamos necesitando es que los hechos tengan el recorrido, que el documento en el que logramos un nivel de consenso, vaya en esa dirección”, dijo Abdala.

Señaló que los documentos diplomáticos se leen desde distintos ángulos y que cada uno leía desde la perspectiva en donde hace su aporte.

Afirmó que el documento tiene focos de atención y leyó el apartado 8 que dice que uno de ellos era las preocupaciones sobre las acciones postelectorales básicamente del Ministerio Público, y aplica a la expresión e intimidación.

“Intimidación, Intimidación, No la aplica alegremente. Y luego dice también los persistentes informes sobre actos de intimidación contra miembros de Movimiento Semilla y sus familiares, intimidación, intimidación, intimidación”.

El embajador uruguayo enfatizó las palabras intimidación durante su lectura.

También leyó la parte en la que se le reconoce al gobierno de Guatemala, el recorrido de medidas adoptadas para la protección de los derechos a la vida e integridad personal de César Bernardo Arévalo, y de Karina Herrera Aguilar.

“Si nosotros no decimos que estamos preocupados por estas proscripciones, estamos haciendo un ejercicio retórico. Estamos preocupados. Estamos preocupados. Y en el fondo, lo que estamos tratando de construir entre todos es un clima, acompañando, por eso se le genera tanta expectativa”, dijo el embajador de Uruguay ante la OEA.

“La democracia siempre es el único recinto donde funciona el estado de derecho. Si el Estado de derecho está funcionando es porque se respetan los derechos individuales, los derechos electorales, se respeta la separación de poderes, y no hay nadie que colisiona. La democracia no se lastima, se la cura. A la democracia no se la cuestionan, se le acata, a la democracia no se la intimida, se le consagra toda la libertad para la misma”, expresó Abdala.

“Hay un principio de legitimación que es la presencia de un presidente electo con un pueblo por detrás, que está entendiendo que ese debe ser el camino el 14 de enero a las 14 horas, recién arranca allí. Yo espero que nadie apunte a la de debilitación de Arévalo. Debilitar a Arevalo es debilitar al pueblo de Guatemala, y debilitar al pueblo de Guatemala, es debilitar a Guatemala”, expresó Abdala.

Dijo que esa debilitación no puede suceder y por eso la resolución era importante y tiene tanta relevancia.

Afirmó que los firmantes lo que quieren es acompañar el proceso y que no tiene nada que ver con injerencia.

“Hay zonas a las que no se puede ingresar”

“No nos compete a nosotros esto, le compete al pueblo de Guatemala recorrer su camino democrático y a sus instituciones entender que hay zonas en donde no se puede ingresar. No se puede afectar el derecho de un candidato y una fórmula ganadora democráticamente. Y todos deberán bregar para que esa luz exista y arranque prontamente”, concluyó el embajador de Uruguay.

“Respeto, embajador”

El canciller guatemalteco Mario Búcaro, utilizó su derecho de réplica luego de unas intervenciones más y comenzó su mensaje con una frase de Winston Churchill, y dijo: “la soberanía de una nación no puede ser infringida y es la esencia de la soberanía”.

Dijo que escucharon atentamente las opiniones de cada uno de los países, las cuales de la forma más propia y diplomática señalaron “el irrestricto respeto a nuestra soberanía”.

Luego de eso dijo que le tocaba hacer el uso de réplica, porque era “muy triste” escuchar al embajador de Uruguay alzar la voz, hablando de la palabra intimidación.

“Estimado embajador, el Uruguay ha demostrado constantemente un compromiso al principio de soberanía. Y usted, como representante del Uruguay, lleva la antorcha a ese compromiso. Como dijo el expresidente uruguayo, José Mujica, la soberanía de un país no es negociable, y no puedo permitir que usted hable de la palabra intimidación e intimidación”, le dijo Búcaro a Abdala.

“Yo lo que hoy le digo es, respeto embajador, respeto embajador, respeto embajador, porque todos los que estamos aquí estamos luchando por la democracia”.

Le cuestionó al embajador de Uruguay que no podía hacer aseveraciones que le corresponden únicamente al sistema jurídico guatemalteco.

Búcaro leyó un comunicado de prensa que el MP de Guatemala publicó el 31 de agosto en donde se menciona que esa institución es autónoma y que no se encuentra subordinada a ningún ente nacional e internacional y que su función principal es investigar todos los hechos denunciados por la ciudad guatemalteca y perseguir penalmente a quienes pueda resultar responsables.

“Habíamos llegado ya a un conceso que aplaudimos y estábamos celebrando y hoy pareciera ser que el discurso que usted pronuncia embajador cambie esa narrativa, y piensa el ideario, hoy, guatemalteco que, con esta declaración, se le están dando más poderes al secretario general para poder venir al país cuando ha sido una invitación voluntaria del pueblo de Guatemala reflejando su compromiso por la democracia”, le dijo Búcaro

“Respeto embajador. Y destaco, por último, que el compromiso que existe no solo del Gobierno de Guatemala, sino de todas las instituciones ha sido una declaración consensuada, propia que usted mismo ha podido aplaudir, pero no merecía el que usted hablara de intimidación, intimidación, intimidación, aseverando un hecho que hoy está siendo dilucidado por nuestro ordenamiento jurídico, y que solo los guatemaltecos, podemos ser responsables de los guatemaltecos. Respeto embajador”, concluyó el canciller guatemalteco.

En respuesta a la intervención del representante uruguayo, @MarioBucaroGT le pide respeto y que no haga declaraciones que le corresponden al sistema jurídico guatemalteco. pic.twitter.com/bLlBIWEg9k — Fátima (@_FatyNajarro) September 1, 2023

“Yo leía la declaración”

En la réplica del embajador Abdala, se dirigió a Búcaro y le dijo que parecía que no se estaban entendiendo.

“Canciller Búcaro, yo leí la declaración. ¿Me explico? Lo que yo hice referencia hasta acá, en esta declaración que usted también suscribe, es en el apartado en donde hace referencia a la preocupación”, dijo el embajador uruguayo.

Le hizo ver a Búcaro que él había suscrito la declaración de la OEA y que en el punto ocho se mencionaba la palabra intimidación.

“La frase dice: “preocupados; sin embargo, por las acciones postelectorales de actores políticos y fuerzas partidistas y por la continua judicialización del proceso, y la práctica del Ministerio Público de intimidar”. Esto lo suscribe usted. Y luego en el punto nueve dice “preocupado también por los persistentes informes sobre actos de intimidación contra miembros del Movimiento Semilla y familiares que derivaron en la emisión de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, le dijo Abdala a Búcaro y le recordó que eso también lo suscribió el canciller guatemalteco.

“Esto es lo que acabamos de suscribir, yo no salí del texto, lo único que hice fue señalar un tiempo de verbo o una expresión que me parece que es importante. Ahora, usted no se debe sentir incómodo por esto, porque lo hemos suscrito entre usted y todos nosotros. Si a usted le incomoda, le pido mil disculpas, en todo caso, quizás en el tono de voz”, expresó el diplomático de Uruguay.

Afirmó que no quiere ofender a nadie, pero que lo que está procurando es que se entienda la gravedad. “Somos todos conscientes que el presidente electo Bernardo Arévalo ha sido amenazado. No puedo evitar hacer algún tipo de reflexión al respecto. Es de orden hacerlo. Esta casa defiende los derechos humanos, es la esencia de la Organización de los Estados Americanos defender los derechos humanos y que estaría mal no hacer una reflexión al respecto.

“Creemos en lo mismo”

“Usted y yo creemos en lo mismo, en el estado de derecho y en la democracia. Estamos juntos, Búcaro. Si usted cree de verdad lo que suscribió y yo creo de verdad lo que suscribimos, estamos juntos. La historia dirá”, concluyó Abdala.