Las decisiones polémicas de la Sala Quinta: su relación con la elección del rector de la Usac y el proceso de cancelación de FCN Nación y Prosperidad Ciudadana

“Estamos viendo un sistema legal tan disfuncional en que el amparitis nos esta llevando a absurdos. Que las lluvias de amparos empiezan a definir el rumbo de las elecciones generales, ya lo habíamos vivido con las candidaturas pero ahora con lo de Prosperidad Ciudadana parece que rebasa lo que se había observado en otras elecciones”, señaló Édgar Ortiz, analista y abogado constitucionalista.

“Me parece preocupante que lleguemos a esos extremos de amparos. Hay que tener una discusión más seria en cuanto a este tipo de incidentes”, puntualizó el facultativo.

La CC también certificó lo conducente al Ministerio Público en contra de los magistrados qué habían otorgado el amparo en favor del partido Prosperidad Ciudadana por lo que estos podrán ser investigados por las autoridades.

La Sala Quinta y los amparos polémicos emitidos

Los magistrados de la Sala Quinta han fallado a favor de Prosperidad Ciudadana, Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) y la elección de Walter Mazariegos en la Usac durante los últimos meses.

Las atribuciones de una sala de la Corte de Apelaciones es conocer recursos legales que busquen frenar o cambiar decisiones emitidas por otras cortes. La Sala Quinta ha jugado un papel importante en el rumbo legal de diversos procesos en los últimos años.

En 2014 asumieron funciones como magistrados Guillermo Demetrio España Mérida, Miguel Enrique Catalán Orellana y Geovanni Francisco Soto Santos. Juntos han emitido resoluciones polémicas, quienes ahora podrán ser investigados por el Ministerio Público (MP) según orden de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Cancelación de Prosperidad Ciudadana

El partido Prosperidad Ciudadana se encontraba en proceso de cancelación en 2021 porque no contaba con Comité Ejecutivo Nacional integrado, lo cual es un requisito fundamental para las asociaciones políticas. Con un amparo de la Sala Quinta, Prosperidad Ciudadana logró conseguir un plazo para realizar sus asambleas para constituirlo.

En mayo del 2022, la secretaría del partido solicitó ampliación del plazo al Tribunal Supremo Electoral (TSE), pero fue rechazado y un mes después fue otorgado por la Sala.

Juramentación Gloria Porras

La Usac acredita a un magistrado de la CC, en 2021 Gloria Porras fue electa por el Consejo Superior Universitario (CSU) para ser magistrada titular constitucional, sin embargo, la Sala Quinta admitió una denuncia que frenó su juramentación.

La querella fue interpuesta por Roberto Morales en contra del CSU, con esto la juramentación se vio obstaculizada, tal como detalla el informe sobre la nueva designación de magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad 2021-2026 de Movimiento Pro Justicia.

Luego, en 2022 la propia CC anuló la designación de Porras y ordenó al CSU repetir la elección.

Elección de rector

Walter Mazariegos fue electo rector de la Usac en 2022, el proceso fue señalado de fraudulento por diversas organizaciones. El papel de la Sala Quinta fue ordenar buscar un lugar para la elección con 27 de los 34 cuerpos electorales y fijó un plazo de cinco días para dicha elección, según indica Movimiento Pro Justicia.

En mayo, Mazariegos ganó la rectoría, aunque sus detractores señalaron que se anuló la elección de buena parte de sus cuerpos electorales. Repercutiendo en la toma de las instalaciones de la Usac que poco a poco fueron entregadas.

Los grupos estudiantiles que mantenían la toma del campus central entregaron las instalaciones luego de 386 días.

Cancelación FCN-Nación

El partido FCN-Nación, que llevó a la presidencia a Jimmy Morales afrontaba un proceso de cancelación en 2018. La Sala Quinta otorgó el amparo provisional a Javier Hernández, secretario del partido, con lo que el proceso de cancelación quedó suspendido.

El partido enfrentaba el proceso de cancelación a petición del MP, luego que se esclareciera que Q15 millones no fueron reportados al TSE en el proceso electoral de 2015.

Sobre los magistrados

El magistrado España Mérida es recordado por decisiones como mantener la inmunidad de Mynor Moto, apoyar los trámites de antejuicio de Erika Aifán y la creación de un juzgado exclusivo para funcionarios y empleados públicos, según Movimiento Pro Justicia.

En cuanto al magistrado Catalán Orellana fue integrante de la de la comisión de postulación a cargo de conformar la nómina de candidatos para la Corte Suprema de Justicia (2019-2024) mientras era magistrado de Corte de Apelaciones, como agrega el mismo informe.

Soto Santos recibió 12 votos de la Comisión de Derechos Humanos para ser parte la lista de candidatos a Procurador de los Derechos Humanos. Según el informe, esto fue como “pago por favores políticos desde la Sala Quinta”.

Candidaturas de Prosperidad Ciudadana estaban fuera

A la pregunta ¿cuáles podrían ser las razones de la Sala Quinta para amparar al partido que la CC no aceptó?, Ortiz expresó que la clave de ese amparo es que el Registro de Ciudadanos acertó en su apelación, ya que existe otro amparo que está discutiendo ese mismo asunto, el otorgado por la Sala Sexta el 21 de mayo pasado, que dejó afuera al excandidato presidencial Carlos Pineda y a todos los candidatos.

“Un segundo amparo, no puede venir a contradecir lo de otro amparo, y no puede haber múltiples amparos sobre una misma cosa; entonces bajo esa perspectiva, lo actuado por la Sala ayer era ilegal, por esa razón que no se pueden e insisto que no se pueden tener 10 amparos sobre un mismo asunto, sino uno y la Sala lo sabía”, declaró el abogado.

Incluso, Ortiz considera que lo actuado por la Sala Quinta es ilegal.

Todo se ha desvirtuado

El politólogo Jorge Wong consideró que ya que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) es el organismo que tiene que ver con todo lo relacionado a un evento electoral, ningún juzgado de primera instancia puede parar o hacer lo que se quiera de cualquier candidato, según sea su situación, pero “desde ahí todo se ha desvirtuado”.

“Al meter esta situación en el TSE ya se deja mucho que desear, el tiempo corre y ya estamos cerca al 25 de junio y a estas alturas hay muchas situaciones”, indicó, al reconocer que es complicado este tipo de situaciones.

Implicaciones logísticas

Wong, dijo que estas decisiones también tienen repercusiones en el tema logístico En todo caso, la lectura del analista es que podría presentarse un escenario complicado el 25 de junio, pero se espera que no, y que el día de las votaciones se realice en una fiesta cívica, “porque se están dejando muchas cosas al tiempo, cosas no resueltas y eso es lo complejo de resolver cuando se presenten los problemas”.