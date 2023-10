Líderes indígenas piden que reunión con el MP se lleve a cabo en el Palacio Nacional de la Cultura y que intervenga la OEA

Integrantes de 17 organizaciones indígenas del país enviaron una carta al presidente de la República, Alejandro Giammattei, en la que le exponen que están de acuerdo con reunirse con autoridades del Ministerio Público (MP), si la reunión se lleva a cabo en el Palacio Nacional de la Cultura.

En la misiva, las autoridades indígenas del país señalan que como seguimiento al oficio DSGP- No. 1882-2023/gvg y el Expediente No. 2023-06680, de fecha 13 de octubre de 2023, de la Secretaría General de la Presidencia de la República, en la que se les remite la respuesta del Ministerio Público en el que propone una reunión con los líderes indígenas, se explica que dicha respuesta no estaba firmada por la fiscal general -Consuelo Porras-.