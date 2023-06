Los retos de los nuevos alcaldes y las corporaciones municipales: La prestación de servicios y la calidad de vida de los vecinos

Para los próximos cuatro años, las nuevas autoridades que serán electas hoy, se enfrentarán a los mismos retos que no han podido ser resueltos en los últimos años, además de una institucionalidad afectada por quienes han estado en el poder en beneficio propio, estiman analistas.

Similares problemas

A pesar de que cada alcaldía enfrenta problemáticas propias, el panorama suele ser similar en los 340 municipios.

En términos generales, la mayor parte de las comunas no posee una deuda significativa que saldar, de acuerdo con Rocael Cardona, sociólogo con experiencia en asesoramiento municipal.

El presupuesto debe ser destinado a resolver l0s problemas que preocupan a los vecinos y “tener un plan de ordenamiento territorial que responda a necesidades de desarrollo en sus regiones”, sugiere Damaso Rosales, analista en temas municipales.

Adicional a lo anterior, la transparencia es un aspecto importante al que le deben de prestar atención las nuevas autoridades, con las nuevas tecnologías ya que es primordial informar sobre la calidad del gasto y las acciones que la comuna emprende.

“Las herramientas tecnológicas creo que hoy van a ser una pieza fundamental para que se dé cierta transparencia a la calidad del gasto, de tal manera que el vecino pueda acceder a información electrónica” sostiene Rosales y agrega que las autoridades tendrán que atender esas dinámicas digitales.

Pero no solo se trata de transparencia en la gestión financiera sino hay otros problemas que deben atender como lo es el manejo de desechos, el transporte público y el suministro de agua potable.

A esto se suma el cuidado del medio ambiente y la prevención de desastres derivados de fenómenos naturales, ya que en tales escenarios son “las municipalidades las que tienen que responder”, añadió.

Rosales destacó el rol de los jefes ediles durante la pandemia, ya que fue más visible el potencial para acercar a los vecinos en temas de salud y hasta prevención de la violencia, que son competencia del gobierno central.

De esa cuenta, Cardona remarcó la importancia de que se cumpla el Código Municipal para atender la desnutrición infantil y la seguridad alimentaria, que no suele ser primordial en las administraciones ediles.

También señaló que se debe de trabajar más en “los dos temas que la Constitución manda a las municipalidades y que son salud preventiva y educación”.

Esto asegura que se puede lograr por medio de pactos con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y con el Ministerio de Educación, ya que a la fecha no existen, aseguró el experto.

“Deberían encararlo las municipalidades como una responsabilidad constitucional, no como algo discrecional”, recalcó Cardona.

En cuanto a la seguridad alimentaria, aconsejó “impulsar el crecimiento de la producción agrícola de la región” para atacar la problemática con más asertividad.

Otro reto es la migración juvenil dice Cardona la cual va de la mano con el abandono de escuelas.

“Hacen falta mucha iniciativas de fomento económico para prevenir y ayudar a que los jóvenes se queden”, declaró. El factor económico es determinante en este aspecto, pero también influye la seguridad y falta de perspectiva.

Se puede atacar con programas en conjunto con la cooperación internacional, pero con iniciativa desde los propios municipios que tienen un mejor conocimiento de la conformación de la población, las de edades de los migrantes y situación de los hogares.

Sugirió además “políticas propias para prevenir la migración y atacar los factores que inducen a la migración a la vez de tener políticas para los migrantes que retornan”.

La seguridad de algunas localidades se ve afectada por las pandillas y narcotráfico, que, aunque es competencia del gobierno central, llega a afectar la gobernabilidad que pueda tener un alcalde. Por tal razón, se debe de coordinar con los ministerios e instancias pertinentes.

“Se deben de tener indicadores que impidan que las políticas municipales sean permeadas por factores que son ajenos al que hacer de las municipalidades”, afirmó Cardona.

Rosales sumó que “las alcaldías tienen que enfocarse en la generación de la economía local para que de alguna manera las personas que puedan levantar un negocio se incorporen a una vida productiva”.

También comentó que las comunas deben de formar parte en la prevención del delito con programas en arte, cultura, emprendimiento y deportes, además de enfocarse en la niñez para garantizar la seguridad.

Rosales añadió que los alcaldes que salgan reelectos deben de responder de manera inmediata y eficiente por la continuidad en el cargo.

“Los que por primera vez logren esa voluntad de sus vecinos y lleguen a la alcaldía se crean expectativas muy positivas para que se diseñe una agenda de trabajo”, expresó.

Institucionalidad

Hay un desgaste en la institucionalidad del Estado, lo cual es el primer de los retos que los nuevos alcaldes deben de afrontar.

“Recuperar esa credibilidad por parte de los nuevos gobiernos es determinante”, puntualiza Eddie Cux de Acción Ciudadana. De la misma manera, a su parecer los primeros 100 días en el gobierno serán de suma importancia.

“Es muy débil la institucionalidad tanto de gestión como de ejecución de recursos, los consejos de desarrollo se han vuelto una bolsa de corrupción”, añadió.

Con esa misma visión, compartió Luis Compá coordinador de la Red Nacional de Comisiones y Colectivos Unidos por la Transparencia y Probidad, que de los principales retos es recuperar la confianza de la ciudadanía.

“Tenemos una institucionalidad totalmente devastada con instituciones al servicio se sectores políticos y empresariales y no al servicio de la población guatemalteca”, refirió por lo cuál uno de los principales retos va a ser recuperar la confianza en la población.

Este obstáculo puede ser librado con transparencia, luchando contra la corrupción, atacando problemas de desnutrición y desempleo, sugirió Compá.

Las nuevas autoridades deben de tener conocimiento en los procedimientos internos de las municipalidades para poder ejecutar la políticas públicas existentes y conocer la situación de lo que ya está en desarrollo.

Presupuesto

Los analistas además coincidieron en que otro de los obstáculos es el presupuesto. El monto se aprobará este año por el Congreso de República y es el que deberán ejecutar los funcionarios en su primer año de gobierno.

Sobre este tema, Cux detalló que “ha aumentado la recaudación, y ese presupuesto debe servir para promover políticas que beneficien a la población” ya que suele aumentar el gasto público y la recaudación pero eso no se traduce en un beneficio para la ciudadanía.

Los candidatos que salgan electos están sujetos al presupuesto que se apruebe y este deberá ajustarse a las promesas que hicieron en la campaña electoral explica Lindsey Tillit de la organización política Alas de Mariposa.

En ese sentido, el reto es la brecha que hay “entre lo que se propusieron y lo que se puede realmente hacer”, especificó.

Además de la problemática interna de las comunas que ocurre cuando no logra la reelección un alcalde, “las estructuras municipales se ponen como una coraza e imposibilitan el trabajo de las nuevas autoridades”, advirtió.

Compá agregó que “van a encontrar un presupuesto totalmente desfinanciado, van a encontrar instituciones totalmente cooptadas”, además del personal que ya quedó contratado por la autoridad local anterior, lo cual podría entorpecer sus funciones.

En cuanto a las adquisiciones que realizan las municipalidades expresó que hay falta de transparencia y compras sobrevaloradas.

Indica que el portal Guatecompras se ha debilitado porque “carece de muchos controles y no hay personas dedicadas a verificar si las adquisiciones que se están realizando de alguna manera son correctas en los precios establecidos”, puntualizó y criticó el trabajo de la Contraloría General de Cuentas en su labor de fiscalización.

En esa misma línea, advirtió que se va a insistir en las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, las cuales buscan aumentar el monto de las compras de baja cuantía, es decir, sin cotización. Para el analista esto es un riesgo porque podrían ocurrir negociaciones en las que los jefes ediles reciban algún tipo de comisión por el contrato.

Servicios

Otro reto que fue identificado por los analistas fue la prestación de servicios. Tillit refirió que pate de las responsabilidades de las alcaldías es el agua, el tráfico y transporte público.

De la misma manera, Cux indicó que “la prestación de los servicios es fundamental” aunque en algunos municipios los recursos son limitados debido a que “hay mucha deuda de arrastre que se mantiene durante muchos años” y los recursos que se tienen suelen ser utilizados en dietas u obras superfluas.

“Los servicios que brindan las municipalidades son totalmente deficientes, no hay drenajes, no hay servicio de agua, el alumbrado público es deficiente”, concordó Compá y aseguró que si no hay voluntad política los retos no se podrán superar.