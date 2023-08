Mirador Electoral presenta denuncias por compra de votos y señala lentitud del MP en resolución de esos casos

Cux añadió que han observado el proceso electoral desde que comenzó la campaña; además, dijo que el domingo 20 de agosto pasado documentaron “algunos casos en donde consideramos que hubo esa mala práctica de compra del voto, que en derecho penal se conoce como coacción al elector”.

“Documentamos varios casos de algunos municipios como Santiago Atitlán (Sololá), Samayac (Suchitepéquez), como Santa Catarina Pinula (Guatemala), como Santa Cruz Chinautla (Guatemala), Senahú (Alta Verapaz), La Democracia, (Huehuetenango), San Juan La Laguna (Sololá), en donde utilizaron este tipo de estratagemas en donde le entregaban los conocidos vales de la esperanza que entregaron por parte del partido de la UNE, otros partidos vinculados al partido oficialista, otros al partido Cabal que entregaron víveres, que entregaron productos a la gente con tal de coaccionar el voto a favor de la candidata dela UNE”, dijo Cux.

Agregó que este jueves presentaron el resultado del monitoreo que hicieron en redes sociales y reportes hechos por ciudadanos.

“Estamos presentando la denuncia penal para que el Ministerio Público, tal cual es su mandato, accione y haga la investigación”, refirió.

Además, dijo que “hay que tomar en cuenta que esta no es la primera vez que presentamos denuncias, presentamos para la primera vuelta y también en el proceso electoral de del 2019 y hasta el momento no hay ningún resultado, entonces nos llama la atención el hecho de que este tipo de casos se dejan en el olvido, no accionan, pero por otra parte el mismo fiscal que estuvo en -la Fiscalía de- Delitos Electorales en el 2019 ahora está accionando y está casi vulnerando el proceso electoral y atentando contra la voluntad popular”.

Cux agregó que les preocupa la forma cómo se está instrumentalizando la acción penal por parte del Ministerio Público “para judicializar, para atentar contra la autoridad electoral, tratar de deslegitimar el proceso electoral y sobre todo, a los más de dos millones de personas que votaron a favor de un partido político, eso es muy delicado porque atenta contra cualquier democracia”.

Respecto a si los resultados electorales están en riesgo debido a las acciones del MP, Cux dijo que “hay una clara colusión entre el Ministerio Público y ahora el Congreso que tuvo acceso a información que no debiese, de hecho, creeríamos que es fraudulento el hecho de que una fiscal envíe información al Congreso cuando ellos no son parte de un proceso que está bajo investigación, creería que están tratando de preparar el terreno para dar un golpe electoral, lo cual es muy delicado”.

Se consulto del Departamento de Información y Prensa del MP sobre los señalamientos de lentitud en dichos procesos, pero no han respondido.

El MP solicitó al Congreso que suspenda al partido Movimiento Semilla, del presidente electo, Bernardo Arévalo de León.

La solicitud fue requerida mediante una carta del Ministerio Público el 23 de agosto al Parlamento y confirmada este jueves por el fiscal a cargo del caso, Rafael Curruchiche, sancionado desde 2022 por Estados Unidos bajo acusaciones de corromper la Justicia en Guatemala.

La misiva indica a la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, que el juzgado séptimo penal ordenó provisionalmente el 12 de julio pasado la suspensión del partido político de Arévalo de León.

Dicha suspensión, sin embargo, fue anulada por la Corte Suprema de Justicia en el mismo mes de julio, por lo que no es válida, según recordó este jueves la agrupación Movimiento Semilla mediante sus portavoces.

Actualmente, la agrupación política del presidente electo cuenta con cinco diputados, incluyendo a Arévalo de León, y en los recientes comicios del 25 de junio obtuvo 23 escaños de los 160 que componen al Congreso para el período 2024-2028, convirtiéndose así en la tercera fuerza política del país.

Arévalo de León fue elegido como presidente el pasado domingo en un balotaje donde superó a Sandra Torres Casanova.

Desde el 12 de julio pasado, el Ministerio Público, cuya cúpula también está sancionada por Estados Unidos, ha intentado detener la candidatura de Arévalo de León y Semilla, por un supuesto caso de firmas falsas en 2018 al fundar el partido.

Entre las acciones implementadas el Ministerio Público se han registrado allanamientos a la sede del Movimiento Semilla y también al Tribunal Supremo Electoral.

“Nosotros sabemos que hay una persecución política en curso, que se lleva a cabo por medio de las instituciones, fiscalías y jueces que han estado cooptados”, dijo Arévalo de León el domingo por la noche al respecto, tras ganar la segunda vuelta electoral.