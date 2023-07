“No se vuelvan a equivocar, más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer”: dice Sandra Torres a vecinos de zona 21, mientras suma apoyo de veteranos militares

Torres, además, hizo ofrecimientos relacionados con un incentivo de Q700 para que las madres envíen a sus hijos a estudiar, además la creación de clínicas especializadas, la construcción de una cárcel para los “corruptos” y también habló sobre fortalecer la seguridad.

Asimismo, aprovechó para ratificar que está en contra del aborto y el matrimonio entre personas del mismo género.

Como ha ocurrido en otros mítines, Torres aprovechó para hacer referencia a las dos últimas elecciones, en las que en la segunda vuelta ha perdido la presidencia.

“Esos dos últimos gobiernos solo prometieron y no cumplieron. Mucha gente no me apoyó, pero ya los perdoné. Hoy les vengo a decir que no se vuelvan a equivocar, más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer”, expuso Torres.

Una silla de ruedas

Tras su llegada a Guajitos, Torres se subió a la tarima donde la esperaban otros miembros del partido, como el excandidato a la alcaldía capitalina, Antonio Coro, y el exdiputado Ronald Arango.

Los vecinos aprovecharon para tomarse fotografías con Torres. Debido a su retraso para llegar, algunas personas decidieron cubrirse la cabeza con las bolsas con el logo de la UNE para soportar el calor.

Al final del mitin, una vecina de la colonia Guajitos pasó al frente para recibir de Torres una silla de ruedas. La mujer recordó que hace 10 años Torres le regaló el bastón que aún usa, lo cual provocó el vitoreo de los asistentes.

Finalmente, Torres se retiró rumbo a La Reformita, en la zona 12, para culminar este domingo con una caminata por el Centro Histórico.

“Consolidar y afianzar el voto”

Durante su visita a Guajitos, Torres dijo a la prensa que en estos momentos la campaña está enfocada en recorrer el país, como una estrategia para “consolidar y afianzar el voto”.

Además, contó que en horas de la mañana se reunió con un grupo de veteranos militares, quienes le manifestaron su apoyo y buscaban que la candidata firmara un acuerdo.

“Básicamente (un acuerdo) para el respeto a la ley y ampliar el apoyo para las viudas. Ellos tienen 36 mil viudas que no fueron tomadas en cuenta. Y obviamente quieren ese apoyo”, indicó Torres.

“Aquí es reconocer el trabajo y el sacrificio que hicieron, o sea, que es básicamente, dentro del marco de la ley. Tuvimos una buena reunión. Llegaron más de mil personas de todo el país y muy compenetrados y comprometidos para apoyar el proyecto que yo represento”, subrayó la candidata de la UNE

Torres también adelantó que este lunes 31 de julio, espera reunirse con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.