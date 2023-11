OJ emite pronunciamiento por señalamientos de Arévalo y asegura que magistrados y jueces son independientes

Asegura también que los jueces y magistrados “únicamente están sujetos a la Constitución Política de la República y a las leyes”.

Añade que “ninguna autoridad o persona puede intervenir en la administración de justicia” y que el Organismo Judicial “no inicia acciones”.

También “insta a toda persona que esté inconforme o se sienta agraviada por decisiones de órganos jurisdiccionales” a utilizar los medios de impugnación establecidos y “no hacer declaraciones infundadas y que tienden a generar confusión a la población”.

El pronunciamiento del Organismo Judicial se registra durante una crisis política y judicial en Guatemala, donde sectores de la sociedad civil, diplomáticos extranjeros y políticos adversarios de la administración actual han señalado al Ministerio Público y a jueces por las acciones legales emprendidas contra el proceso electoral.

Autoridades indígenas han manifestado durante varias semanas para pedir la renuncia de María Consuelo Porras, fiscal general y jefa del Ministerio Público; Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad; y del juez Fredy Orellana.

Las exigencias de renuncia señalan las acciones que se han emprendido contra el proceso electoral que finalizó con la victoria del binomio del partido Movimiento Semilla, cuya personalidad jurídica quedó suspendida por orden del referido juez y a solicitud del MP.

Además, la Feci ha emprendido otras acciones legales relacionados con el proceso electoral, cuyos detalles se desconocen porque los casos se encuentran bajo reserva.

Durante el desarrollo de las investigaciones, fiscales del MP han allanado oficinas electorales y han secuestrado actas y material utilizado durante las elecciones generales.

Esas acciones han causado rechazo por parte de sectores de la población, quienes señalan que hay posibles ilegalidades en el actuar de las autoridades involucradas.

Shared with President-elect @BArevalodeLeon our firm commitment to supporting Guatemala’s democratic process and promoting a peaceful transition to his administration on January 14. I look forward to working with his team more when he takes office. -BAN pic.twitter.com/EjK8A0EdlB

— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) October 24, 2023