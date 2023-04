Participación de candidato Carlos Pineda en debate universitario genera reacciones divididas

“Entonces por qué no pregunta qué religión profesa, haga la pregunta bien y yo sé la contesto bien”, le dijo Pineda a la periodista, “dígame qué quiere saber”, continuó el político, a lo que Fernández dijo, “si es cercano a una religión”, y Pineda dijo, “cercano a una religión, yo soy cercano a todas las religiones, yo me junto con católicos, evangélicos, con todos”.

“Es lamentable lo que pasó (…) afortunadamente no nos hicieron quedar mal, aquí estoy con los muchachos (estudiantes) y me están confesando que Dina Fernández no pasó las preguntas que ellos hicieron, eso no es periodismo libre, eso es terrorismo periodístico”, dijo Pineda en sus redes sociales al concluir el debate.

El político agregó mientras interactuaba con algunos estudiantes que “a Mulet si le hicieron la preguntas que querían allá. Vamos a repetir esto muchá, pero con una moderadora de ustedes, del Consejo Estudiantil. Si ustedes me invitan regreso e interactuamos estudiantes con estudiantes sin una moderadora que tenga intereses en otro grupo político o en otra élite de Guatemala, que son el problema”.

En otra parte del debate, Pineda increpó a Fernández sobre si ha estado implicada en casos de corrupción y sobre por qué lo cuestiona si no conoce su trayectoria.

“A qué le llama grandes negocios, perdone, porque usted sabe del tema de la corrupción por lo visto, ¿cómo funciona?, usted es cómplice porque no lo ha publicado. Yo no soy un fracasado, yo soy un exitoso y por eso estoy aquí”, añadió.

Lamentablemente hay muy poco periodismo objetivo pic.twitter.com/6u7mZnx94s — Carlos Pineda (@72_cpineda) April 20, 2023

Fernández responde

Luego de la publicación de Pineda, la periodista Dina Fernández le respondió al político y le cuestionó sobre qué pregunta fue la que le molestó: “la de la visa, la de su equipo de trabajo, la de su financista, el narcotráfico o la de los Baldizón”.

“Usted apenas es candidato, que podemos esperar si ahora usted se molesta con esos cuestionamientos. Yo le dejo aquí la plataforma de los estudiantes para que vea cuáles eran sus preguntas, que son muy válidas, y después lo invito a que usted vea su propio video, no hay ninguna falta de respetó ahí, menos terrorismo”, dijo Fernández en otro video.

La misión de los periodistas es cuestionar @72_cpineda. Aquí el live de la entrevista, juzguen ustedes https://t.co/ugY0j4saen #SinPrensaNoHayDemocracia pic.twitter.com/qhgobzDji1 — Dina Fernandez (@dfernandezg) April 20, 2023

Reacciones

El exvicepresidente y ahora candidato a la Presidencia por el Partido Republicano, Rafael Espada, rechazó los señalamientos hechos por Pinea y le exigió una disculpa pública.

“Por la actitud mostrada por el candidato Carlos Pineda (…) exijo una disculpa pública de Carlos Pineda para la periodista Dina Fernández, para la comunidad universitaria y para el pueblo de Guatemala”, dijo Espada.

Agregó que “Guatemala necesita de personas serias y maduras que manejen con ética y respeto la opinión del pueblo de Guatemala”.

Como académico y como candidato exijo que los candidatos se comporten con ética y respeto. Los guatemaltecos merecemos más. pic.twitter.com/HV2j3a678a — Dr. Rafael Espada (@soyrafaelespada) April 21, 2023

Por su parte, el diputado Carlos Barreda escribió en Twitter: ¿Carlos Pineda tiene visa o NO tiene visa ? ¿Porque los EE. UU. le quitaron la Visa ? .. Carlos Pineda debe contestar porque? Si es señalado por algo ? Todos los Guatemaltecos tenemos derecho de saber”.

El diputado Samuel Pérez publicó un video corto en TikTok al que le adjuntó parte de la entrevista y le dice “cálmese señor, le va a dar algo”.

“Este tipo es la incapacidad de Jimmy + el autoritarismo de Giammattei”, agregó Pérez.

El usuario de Twitter @AndresPL99_ escribió: “Ni ha ganado y ya empezó a calificar qué periodismo es ´objetivo´ o no dependiendo de cuánto lo incomoda o lo alaba, y todos sabemos qué pasa cuando a personas como usted se les da poder, no gracias don Carlitos mejor siga con la palma (o hágale un favor al ambiente y ni con eso)”.

Además, @yolismiolis__ escribió en la misma red social: “Cuestionar no es terrorismo. Lo que sí es grave es el nulo autocontrol que tiene para dirigirse a los profesionales. Si no tiene nada que esconder, ¿por qué molestarse con las preguntas? Recuerde que está aplicando a un puesto PÚBLICO donde tiene que rendir cuentas desde ya”.

También @jun4jpu comentó: “Esta clase de preguntas son las que sacan su verdadero ´yo´. Si no tiene nada que temer es un buen momento para hablar y explicar, no para demostrar su prepotencia al estilo Jimmy -Morales- y Giama -Alejandro Giammattei-. Gracias, espero que abra los ojos”.

En las elecciones generales del 25 de junio, los guatemaltecos tienen que elegir a presidente, vicepresidente, 160 diputados al Congreso, 20 al Parlamento Centroamericano y 340 corporaciones municipales para el periodo 2024-2028.