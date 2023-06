Partidos presentan recursos legales ante el TSE en busca de reconteo de votos y revisión de actas

A ese respecto, el pasado miércoles magistrados del TSE dijeron que ese sistema fue utilizado por insistencia del la Junta Electoral; sin embargo, anteriormente le habían dado el visto bueno a la herramienta.

“A petición del partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) venimos a solicitar un reconteo de los votos una revisión de las actas y de la digitalización tanto en el sistema SEA como en el sistema TREP, porque encontramos una serie de inconsistencias en todas las actas del distrito”, comentó Carlos Bezares, secretario General de VOS.

Agregó que “hemos adjuntado todas las actas de manera electrónica, tanto del listado nacional como del listado metropolitano, para que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral sobre la base del artículo 137 constitucional resuelva nuestra petición en materia política de generar un acuerdo que permita la revisión de la votación en el distrito central y en el departamento de Guatemala”.

Agregó que desde antes de las elecciones criticaron el uso de dos sistemas para el conteo de votos, pues consideraban que era una medida “totalmente innecesaria”.

Bezares agregó que las inconsistencias que se han encontrado en el proceso de conteo de votos y redacción de las actas le restan legitimidad al proceso electoral, por lo que hace un llamado a los magistrados para que tomen en cuenta sus solicitudes.

“Creemos que debe sostenerse que fue totalmente legítima la voluntad ciudadana”, refirió.

Además, Carlos Cerezo, candidato a alcalde por el partido Bien, también llegó al TSE para presentar acción legal en busca de un reconteo de votos en la Ciudad de Guatemala.

“Como candidato a alcalde estoy haciendo una petición específicamente para que se haga el reconteo de los votos en la ciudad (de Guatemala)”, señaló Cerezo, quien agregó que una gran cantidad de actas no han sido digitadas, por lo que los resultados electorales podrían variar.

“Algunos candidatos ya hablan de que se tiene el 100% de las actas, pero no es así, no han sido digitalizadas porque a mí me han enviado varias actas que todavía no aparecen en el sistema, refirió Cerezo.

El partido Nosotros también impugnó este jueves las elecciones municipales en Samayac, Suchitepéquez, en este caso, la dirigencia del partido presentó en el TSE un recurso de nulidad.

Representantes del partido Victoria acudieron al TSE para presentar un recurso de nulidad por la elección municipal en Cobán y Carchá, Alta Verapaz.

Félix Ruano, fiscal nacional del partido Victoria, dijo que vengo a presentar un recurso de nulidad por los votos en Carchá, ya que nuestro candidato que participó allá hizo la salvedad de que hubo anomalías. Tenemos las copias de las actas, tenemos registro de que no coinciden los votos que se dieron en Carchá”.

Según los datos del TSE, hasta el momento han recibido 24 recursos de nulidad por inconformidad con los resultados de las elecciones, los cuales deben ser conocidos por el pleno de magistrados del TSE.

Seis de esos recursos han sido planteados por la inconformidad con los resultados de la elección municipal de la Ciudad de Guatemala. A estos se suman los recursos planteados por los resultados en Conguaco, Jutiapa; Santa Cruz del Quiché, Quiché; Chinautla, Guatemala, y la cabecera de Retalhuleu, entre otros lugares del país.

En horas de la mañana, el partido Creo presentó una solicitud de audiencia de audiencia de verificación y cotejo de actas finales, pues adversan los resultados que obtuvieron en la votación del domingo.

“Es la solicitud de un proceso en el cual las actas que consignaron los votos en cada una de las dos mil 23 mesas de la elección por alcalde de la Ciudad de Guatemala se pretende que se revise, se cuente el número de votos en un proceso público y abierto para todos los ciudadanos”, dijo Roberto González, candidato a la alcaldía por Creo.

Agregó que lo que estamos solicitando no es un conteo de los votos, sino que basta con que se revisen las actas que consigna esos votos, que es el documento fiel que da constancia de esa decisión que los guatemaltecos han tenido con determinad opción política”.

El pasado miércoles, el magistrado Gabriel Aguilera, dijo que “hay que hacer una reflexión, porque la ley establece los mecanismos, yo escucho que mencionan a 150 mesas 200 mesas, pero la ley 235 tiene un mecanismo claro y son las audiencias de revisión y también establece los límites”.

“Como Tribunal respetamos los procesos legales establecidos en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la figura de reconteo no existe como tal, si ustedes quieren hacer un reconteo de todos los cinco tipos de elección estamos hablando de una declaración de nulidad especial de todo el proceso electoral, y eso también es bastante complejo, porque ahí pone en cuestionamiento todo nuestro sistema electoral como tal”, agregó Aguilera.

Sin atribuciones

El TSE detalló en un comunicado que “no cuenta con atribuciones para realizar un recuento de votos, ni desconocer los resultados remitidos en actas físicas de integración de resultados. Cualquier inconformidad al respecto, debe dirigirse a las Juntas Electorales, según los tiempos y procedimientos establecidos”.

“El plazo para la realización de las distintas audiencias de revisión inició el lunes 26 de junio, y termina el próximo viernes 30 (artículo 238 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos), por lo que los partidos políticos cuentan con los recursos legales para manifestar su desacuerdo con el proceso de conteo de votos, entre ellos la nulidad y nulidad especial (artículos 235 y 246 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos), según los casos previstos”, detalla el documento.