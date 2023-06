Pobladores de San Andrés Villa Seca y Santa Cruz Muluá manifiestan contra reelección de alcaldes y bloquean ruta

Los alcaldes reelectos son Elio Puac de Santa Cruz Muluá y Marco Tulio de León Solares por San Andrés Villa Seca.

Los pobladores bloquearan por algunas horas el paso de vehículos este martes 27 de junio en el kilómetro 178.5 de la ruta CA-2, EL Zarco, Santa Cruz Muluá.

Tensión en manifestación

Al principio, los manifestantes fueron desalojados por agentes antimotines, quienes les lanzaron bombas lacrimógenas y se reportaron cuatro personas heridas.

Sin embargo, minutos más tarde, se unieron más inconformes y bloquearon nuevamente la ruta, donde el bloqueo fue levantado a las 16 horas de este martes.De forma preliminar se informó que una niña falleció debido al enfrentamiento entre la Policía Nacional Civil y pobladores, pero el dato no ha sido confirmado.

“Esto fue un fraude, ya estamos cansados de lo mismo, no debían ganar, hemos recopilado firmas y sabemos que la mayor parte de vecinos no los queremos y no votamos por ellos, esto es producto del fraude y las camionetas llenas de personas acarreadas”, externó uno de los manifestantes.

“Morimos de hambre, no tenemos trabajo, las calles están pésimas y no tenemos agua en nuestras comunidades”, expresó Marta Arias de San Andrés Villa Seca.

Se trató de consultar vía telefónica a ambos alcaldes para conocer su postura, pero no ha habido respuesta.

Disturbios en otros municipios

Otros municipios de Retalhuleu también han sido escenario de manifestaciones en rechazo a los resultados de elección a alcalde. La madrugada del 26 de junio, una turca causó disturbios en un centro de votación de Nuevo San Carlos.

Los incidentes se registraron en el centro de votación de la aldea Candelaria Xolhuitz, donde pobladores denunciaron supuestas anomalías.