Presidenta del TSE revela que también recibió amenazas y explicó por qué hasta ahora lo hizo público y qué relación tiene con el proceso electoral

“Sí han habido más -amenazas-, pero yo he tratado de mantener eso fuera de la órbita pública porque estábamos en pleno proceso electoral y he querido dejar mis intereses personales o mis propios asuntos personales, aunque son importantes, en otro plano”, aseguró Palencia en declaraciones a los medios este martes 22 de agosto.

La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Irma Palencia, confirmó que ella también ha recibido amenazas, pero dijo que prefirió no comentarlo para no “empañar de ninguna manera” el proceso electoral que se vive en Guatemala.

Según dijo, prefirió no hablar al respecto “para no trasladarle a los ciudadanos incertidumbre ni miedo”, y agregó que no sentía temor. “Yo tengo más fe que miedo”, aseguró.

Al ser cuestionada sobre qué tipo de amenazas o por qué vías las recibió, Palencia se limitó a responder que no lo había comentado ni siquiera con el resto de los magistrados del pleno.

“No lo sé, yo ni siquiera a mis compañeros se lo comenté porque considero que, como le dije, es mi opinión personal. No quería empañar de ninguna manera el evento electoral. Eso es para mí prioritario y después estará lo mío. Guatemala es para mí primero”, declaró.

Las declaraciones de Palencia tienen lugar días después de que la magistrada Blanca Alfaro denunciara públicamente que estaba recibiendo mensajes con amenazas.

Lea también: Quién es Lucrecia Peinado, esposa de Bernardo Arévalo, el presidente electo para el periodo 2024-2028

“Espero que no vaya a cometer el error de fraude, porque si se lleva a cabo se le va acabar la carrera y nos vamos a ca…r en su persona y su familia”, se leía en uno de los mensajes que la funcionaria mostró a la prensa.

Alfaro no precisó si presentó alguna denuncia por ese hecho, pero dijo que el magistrado Gabriel Aguilera también ha recibido este tipo de mensajes.

La magistrada aseguró también que renunciaría a su cargo este mismo miércoles 22 de agosto, pero luego se retracto e indicó que lo haría solo si se presenta una investigación en su contra.

En junio de este 2023, estuvo en el ojo público al denunciar también un supuesto caso de soborno por allegados del presidente Alejandro Giammattei.