Qué aspectos destaca y señala el informe de la Misión de Observación de la UE respecto de las elecciones 2023

La Misión de Observación de la Unión Europea presentó este martes 27 de junio su informe sobre el desarrollo de las elecciones generales 2023 en Guatemala. La misión se encuentra en el país desde hace más de un mes y se ha reunido con diversos actores de la política.

Jordi Cañas, jefe de Misión de la UE, indicó que evidenciaron la exclusión “arbitraria” de unos 2 mil 600 candidatos que no pudieron competir en las votaciones, y señaló que la legislación no brinda las bases para unas elecciones democráticas. “Un árbitro no puede ser arbitrario”, indicó.