Qué dicen la Anam y el TSE sobre las municipalidades que supuestamente no entregarían el mando en enero 2024

Ante esto, el vicepresidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) y alcalde de El Tumbador, San Marcos, Diego Ochoa, explicó que las 340 corporaciones municipales deben entregar el mando y las nuevas autoridades asumirlo, puesto a que así lo establece la Constitución. Dijo que además este proceso es independiente de las investigaciones que desarrolla el Ministerio Público.

Según Ochoa, no se tiene conocimiento de qué alcaldías son las que han expresado que no entregarán el mando; sin embargo, indicó que a la Anam no le compete efectuar ninguna investigación.

“Nunca nos habíamos enfrentado a este proceso, este tema tan complejo que se armó ahorita en este último mes del año; sin embargo, como le digo, como Anam no podemos hacer nada si no sabemos realmente cuáles son las alcaldías, en todo caso los alcaldes entrantes quizá podrían hacer un comunicado, ya sea al Tribunal o a la Anam para que nosotros quizá sirvamos de gestores para que se llegue a algún acuerdo, tanto la saliente como la entrante, pero nadie lo puede hacer aún porque no pueden adelantarse a un hecho que no se ha consumado, en este caso hasta el 15 de enero se va a saber realmente qué corporaciones van a entregar y qué corporaciones no van a entregar”, agregó el funcionario.

La Anam ha efectuado capacitaciones de transición entre los alcaldes salientes y electos desde octubre de este 2023.

En estas reuniones han asistido la mayoría de los invitados, pero al no ser obligatorio no se contó con la participación de todos los convocados.

También se informó que hacen falta dos departamentos en los que aún no se ha tenido ese primer acercamiento con las nuevas autoridades municipales.

Ochoa dijo que, de existir una situación en la que no se entregue el mando a las siguientes autoridades, habría un “caos a nivel nacional”.

La Anam informó que efectuará las llamadas a los alcaldes para corroborar la situación denunciada por la magistrada Alfaro.

Dijo que si no hay algo confirmado, todavía se trata de un rumor, aunque las nuevas autoridades deben asumir independientemente de las investigaciones del Ministerio Público.

Mientras que Alfaro dijo que el TSE no tiene posibilidad alguna de repetir ninguna elección. Además les han comentado que algunas corporaciones municipales “están felices” porque no van a entregar el mando en la transición correcta a las nuevas corporaciones.

Agregó que las autoridades electas están con sus credenciales luego de los resultados, por lo que tienen que tomar posesión del cargo.

Dijo que una investigación no tiene ninguna contradicción con los nombramientos y que solo el TSE tiene la capacidad y las calidades para emitir alguna resolución.