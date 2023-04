Qué responde Roberto Arzú del partido Podemos a la propuesta de alianza “salvadora” que lanzó Manuel Villacorta, de Vos

El presidenciable del partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (Vos), identificado como socialdemócrata, aseguró que estaría dispuesto a hacer una alianza “de salvación” con Arzú, del partido Podemos, de derecha.

De hecho, Villacorta aseveró que lo mismo haría con el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), que lidera Thelma Cabrera.

“Hemos tenido acercamientos, no promovidos por nosotros, con obreros, campesinos, sindicalistas, incluso partidos políticos que no pudieron participar y han visto en nosotros hacer una alianza de salvación nacional”, comentó Villacorta.

Según el candidato de Vos, podrían converger con una derecha progresista, que aunque sean diferentes ideológicamente busquen una salida a lo que vive actualmente el país.

“Hay extremos que no pueden permitirse más, o con una posición radical como podría tener el MLP. Lo que propongo es unidad y reconciliación nacional. Basta ya de tanto odio. Necesitamos un gobierno de transición, porque vamos a encontrar un gobierno destruido, no se va a gobernar como quisiéramos, entonces se debe crear un nuevo modelo”, expuso en el programa Decisión Libre.

No obstante, el candidato fue enfático. Dijo que no haría una alianza de esta naturales con los partidos de la “señora Ríos, la señora Torres, Mulet y el señor del Tik Tok -Carlos Pineda, de Cambio-“.

Su argumento: “Porque a todos ellos los cruza ese eje transversal que es el crimen organizado“.

“No tendría ningún inconveniente en un contexto de salvación nacional en hablar con Roberto Arzú. Ideológicamente somos distintos, pero si es por un proyecto de salvación no tendría problema en hablar con él”, explica.

“Tenemos cooptadas todas las instituciones, no existe sistema de justicia, la pobreza crece. Por eso se hace necesario”, añadió Villacorta.

Arzú García-Granados, en respuesta a Villacorta, indicó: “Cualquier persona, político, maestro, sindicalista, campesino, empresario, etcétera, que quiera ir y que quiera romper el sistema corrupto para acabar con eso ya de una vez por todas, y especialmente ahora con el fraude electoral, está conmigo y yo estoy con él“.

Hasta ahora, el candidato de Podemos expresa que no ha tenido acercamiento con el presidenciable de Vos. “He hablado con muchas otras personas, pero con él no, nunca me he reunido con él”.

Sobre el tema ideológico, Arzú coincidió con Villacorta y dijo que el punto de una alianza hoy es para romper el sistema corrupto.

“No tiene nada que ver con las ideologías, ni las formas de pensar, ni las formas de cómo se hace gobierno. Es de romper un sistema corrupto. Cooptado al 100% y de no permitir otro fraude electoral en Guatemala”, argumentó Arzú.

El candidato de Podemos recordó palabras que emitió el arzobispo de Guatemala, Gonzalo de Villa, a elPeriódico, que había condiciones para vivir un fraude electoral.

“Todo esto puede terminar en lo que sucedió en 1982, con un golpe de Estado. Y todos queremos mantener la democracia en Guatemala y especialmente la libertad”, expresó.

Arzú refirió que Villacorta “ha sido una persona que ha dicho frontalmente que va contra del sistema”, así como él lo ha expresado.

“No tengo el gusto conocerlo, pero ha sido de los pocos políticos que hemos dicho frontalmente eso“, enfatiza.

¿Reunirse con Villacorta? Sí, responde, porque “yo me reúno con quien quiera. Si vamos a hablar del tema, de romper el sistema y como digo, esto no tiene nada que ver con competir electoralmente en ideas, en forma de gobernar, en propuestas, no tiene nada que ver, esto es para romper un sistema que hoy tiene rodeado de privilegios y monopolios empresariales a los guatemaltecos”.