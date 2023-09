Rafael Curruchiche dice que pronto presentará resultados del caso Semilla y que le gustaría que Luis Almagro, de la OEA, esté presente

El jefe de la Feci comentó que hasta el momento, de las 25 mil 111 firmas para la inscripción del partido Movimiento Semilla -cuyo binomio presidencial integrado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera ganó la presidencia de Guatemala en el balotaje del 20 de agosto-, ya ubicaron 42 personas fallecidas y detectaron casi ocho mil firmas falsas.

Refirió que van casi 300 personas repetidas en las hojas de afiliación y que en algunos casos en una misma hoja está repetido cuatro veces el mismo nombre.

“El Tribunal Supremo Electoral aceptó que en una hoja hayan cuatro personas con el mismo nombre y el mismo documento personal de identificación”, dijo Curruchiche.

Afirmó que próximamente la Feci daría a conocer al pueblo de Guatemala, a la sociedad civil y a la comunidad internacional los avances de este caso.

Quiere que esté Almagro

“Nos gustaría que en esta reunión, cuando presentamos esos resultados, esté el señor Luis Almagro también, y otros actores de la sociedad, para que realmente si la lucha es contra la corrupción y la impunidad, pues, debe de empezar con nosotros”, reiteró Curruchiche.

Afirmó que la investigación contra Semilla ya está por concluir pero que la Feci y el MP han sido respetuosos de lo que ha señalado la Corte de Constitucionalidad que señala que el proceso electoral termina 31 de octubre.

“Como lo dice la propia Corte de Constitucionalidad, no hay ninguna limitación para el Ministerio Público de hacer estas diligencias, por eso es la que está llevando a cabo el día de hoy”, mencionó el jefe de la Feci.

Rafael Curruchiche, jefe de la Feci, habla sobre el avance del caso Corrupción Semilla. (Video Prensa Libre: Erick Ávila)

Señaló a Almagro de injerencia

El pasado 7 de septiembre, el MP publicó en sus redes sociales tres videos en los que Curruchiche señala al secretario general de la OEA, Luis Almagro, de injerencia en Guatemala.

Almagro se reunió con la fiscal general Consuelo Porras y otros empleados del MP y en esta el jefe de la Feci hizo el señalamiento contra Almagro.

“Me parece muy temeraria su actitud y yo lo interpreto como una clara injerencia hacia el mandato constitucional que tiene el Ministerio Público”, le dijo Curruchiche.

Curruchiche encara a Almagro y le increpa que si los supuestos hallazgos en la investigación contra el partido Movimiento Semilla, del presidente electo, Bernardo Arévalo, no son actos de corrupción e impunidad.

“Lo voy a decir con mucho respeto señor secretario, pero a mí me parece muy temeraria su actitud y yo lo interpreto como una clara injerencia hacia el mandato constitucional que tiene el Ministerio Público en investigar, como quien dice no investigan a Semilla, eso no se vale secretario, se lo digo con mucho respeto, la investigación va a continuar, la investigación va a seguir por el mandato constitucional que tenemos” dijo Curruchiche ese día.

Agregó que “yo únicamente le respondo a la Constitución Política de la República de Guatemala y a las leyes de este país”.

En cuando a esa reunión con Almagro, Curruchiche dijo este 12 de septiembre que fue Almagro el que solicitó la reunión y que ellos solo lo atendieron.

Puntualizó que la reunión quedó grabada y cuando se le hizo saber eso, Almagro se levantó y se fue de la reunión. Señaló que las reuniones son públicas y que por transparencia se graban.

El jefe de la Feci reconoció que él fue directo con Almagro y le dijo que los fiscales están llamados a preservar la investigación y por eso le hizo esos señalamientos que quedaron grabados.

“Acá lo más sagrado que tiene una persona y un país es su dignidad y su libertad y por eso se hicieron esos señalamientos”, comentó Curruchiche.

Dijo que la reunión con el MP, Almagro llegó acompañado por funcionarios de la Organización de Naciones Unidas, y eso era extraño, porque él representa a OEA.

En el caso Semilla, Curruchiche dijo que no hay investigación abierta contra Bernardo Arévalo o Samuel Pérez, porque gozan de derecho de antejuicio y el MP es respetuoso de la ley.

También reiteró que hay una campaña de desinformación nacional e internacional contra el MP para hacer creer a la población que se están cometiendo irregularidades e ilegalidades en el proceso y que incluso hay un plan para hacer un golpe de Estado, y que todo eso es falso.