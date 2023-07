Sandra Torres afirma que la UNE suspenderá campaña política hasta que se aclare la situación que enfrenta el Movimiento Semilla

Sandra Torres, candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) afirmó este 13 de julio que suspenderá su campaña electoral en tanto no se solucione la situación política que vive el país y en solidaridad con los votantes que expresaron su voluntad en las urnas el 25 de junio pasado.

Torres puntualizó que son respetuosos del estado de derecho y estarán del lado del pueblo, del lado del pueblo que acudió a las urnas el pasado 25 de junio.

“Queremos manifestar nuestra solidaridad con los votantes del partido Semilla, afectados en este momento, pero también los 4 millones y medio de personas que salieron a expresar su voluntad en las urnas el pasado 25 de junio y que hoy vemos que nos está afectando a todos esta confusión y estos problemas”, comentó Torres.

Suspende campaña política

Torres anunció que: “en protesta a la situación político electoral que estamos viviendo, hemos decidido suspender nuestra campaña electoral en solidaridad con los ciudadanos que acudieron a emitir su voto, en solidaridad con la voluntad popular, porque debe de respetarse la expresión que la gente dio unas urnas el pasado 25 de junio. No nos vamos a aprovechar de la situación, a pesar de que fuimos declarados ya en la segunda vuelta y hemos sido declarados ya también de poder pedir el voto y poder hacer campaña política; sin embargo no vamos a hacer campaña política, vamos a hacer una pausa, porque no nos queremos aprovechar en esta confusión y de esta situación ante una situación inestable cómo está viviendo en nuestro país”, dijo la presidenciable de la UNE.

Según Torres, ella quiere competir -en la segunda vuelta electoral- en igualdad de condiciones, pero que ven que no existe esa igualdad.

Exige que Giammattei dé la cara

“Queremos hacer esa pausa hasta que se aclare, porque vemos que hay mucho desorden en esta situación que está viviendo el país, pero también exigimos al presidente -Alejandro- Giammattei que salga a dar la cara. Vemos con mucha preocupación un presidente que está escondido, que no sabemos qué está pasando, que debe salir a dar la cara de lo que hoy está pasando en nuestro país”, afirmó la candidata de la UNE.

También le exigió al TSE que de la cara y que los magistrados fije su postura sobre la decisión que van a tomar -con respecto de la petición judicial de suspender la personalidad jurídica del Movimiento Semilla- para poder aclarar y este proceso electoral que sigue adelante.

“Como partido político llamamos a la calma en estos momentos de confusión, por tranquilidad del pueblo, por tranquilidad de nuestro país, por estabilidad política, por estabilidad electoral, se necesitamos mucha cordura, necesitamos mucha prudencia, necesitamos emitir un mensaje de paz y tranquilidad al pueblo de Guatemala”, destacó Torres.

También dijo que como partido político exigen que la segunda vuelta electoral se lleve a cabo el 20 de agosto, tal y como está el plazo en la ley. “Es el momento que impere la aplicación de la ley, es en el momento que se respeten los plazos, es el momento que se aplique orden y ley en nuestro país, que se garantice elecciones limpias, honestas y que se le dé total certeza y respaldo jurídico a este proceso electoral”, citó Torres.

También pidió a todas las instancias que corresponden, respeto a la voluntad popular y también que debe de respetarse y darse la alternabilidad en el poder el próximo 14 de enero de 2024, como manda la Constitución Política de la República.