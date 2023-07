Sandra Torres dice que no sabe contra quién competirá en segunda vuelta y Bernardo Arévalo  afirma que el TSE ya oficializó balotaje

Este 14 de julio Torres y Arévalo atendieron entrevistas en La Red, en donde hablaron sobre la coyuntura política nacional y la campaña electoral para esta segunda vuelta.

Torres fue consultada sobre sí iba a comenzar campaña electoral y dijo que ella había salido a decir que iba a hacer una pausa mientras se solucionaba la situación -con el problema judicial del Movimiento Semilla- pues quería jugar limpio, pero que ahora su contrincante político dice qué sí hará campaña.

Afirmó que la dirigencia se iba a reunir este día para tomar la decisión, pues debían se coherentes entre lo que se dice y se hace.

Afirmó que estaban esperando que el TSE oficializara los resultados y convocara a segunda vuelta electoral, lo cual ocurrió este 14 de julio, por medio de una publicación en el Diario de Centro América.

A Torres se le preguntó si ya había claridad para comenzar la campaña electoral, y respondió que todavía no había tanta claridad, pese a la oficialización que hizo el TSE.

“No sabemos contra quien vamos a competir”

“Después de ver los temas legales que tiene el otro partido político, donde le prohíben hacer campaña y le cancelan la personalidad jurídica, al partido Semilla, no sabemos exactamente contra quién vamos a competir. No está claro todavía, no lo tenemos tan claro. Los números dicen que técnicamente es con ellos, pero vemos también una situación todavía confusa e incierta que quisiéramos ver qué pasa el día de hoy”, comentó Torres.

A la interrogante sobre qué medidas son necesarias todavía para garantizar una segunda vuelta y que esta sea justa y equitativa, la candidata de la UNE puntualizó que falta que el TSE haga un pronunciamiento oficial claro, conciso y público que diga que no van a acatar la orden de un juez, y hasta el momento eso no se ha visto y por eso hay incertidumbre.

Dijo que si no se define contra quién va a competir cómo ella va a ella a pedir un voto si no sabe quién será su adversario político ni lo puede analizar.

“En ese sentido, también la gente está un poco confusa, un poco que no sabe realmente qué hacer, qué opinar o en qué confiar. Eso es una situación que se viene de antes de la primera vuelta, yo esperaría que el día de hoy o mañana el TSE intente aclarar esta situación”, señaló Torres.

A la candidata de la UNE se le preguntó si lo que quería era que los magistrados del TSE salieran a aclarar que no iban a acatar la orden del juez que ordenó la cancelación de Semilla y dijo que eso era lo que les correspondía, pues el Registro de Ciudadanos no es independiente y la máxima autoridad son los magistrados, entonces que ellos debían salir diciendo y definiendo una postura más más concreta y contundente.

Cuando fue consultada sobre su opinión de suspender campaña política mientras que su contrincante sí lo haría, Torres dijo:

“Yo salgo diciendo que no voy a hacer campaña porque quiero jugar limpio, pero lo que miro que el que quiere jugar sucio es él, porque yo sal diciendo, bueno, voy a hacer una pausa esperando que defina esto y él sale, entiendo, haciendo campaña el día de hoy”, dijo Sandra Torres.

“Yo no tengo problema legal”

“Yo no tengo ningún problema legal, entonces yo vos salir a hacer campaña, el que lo tienes él – Arévalo-, a él le dijeron que no puede -hacer campaña-; sin embargo, lo está haciendo, pero ese es problema de ellos”.

Torres dijo que su partido tiene una estructura a nivel nacional y pues por el momento se había mandado una suspensión de campaña, pero que al momento de que se decida reanudar la campaña, se informa a las bases y se empieza.

En el tema de cómo será enfocada su campaña política, Sandra Torres, dijo que evaluaron sus fortalezas y sus debilidades y que lo que quieren es convencer a los que no votaron por ellos y también revertir el voto nulo.

En cuanto a alianzas con otros partidos políticos, afirmó que van a hacer acuerdos con personas que comparta con sus postulados y principios, como el de defensa a la vida, la protección a la familia, la libertad religiosa, libertad del pensamiento, la libre empresa y el respeto a la propiedad privada.

“Eso es fundamental para nosotros. Si coincide con alguna organización o alguna asociación con esos en esos postulados, haremos esas esos acuerdos locales y a nivel departamental”, afirmó Torres.

La presidenciable de la UNE comentó que ganaron la primera vuelta en 17 departamentos y reconoció que su debilidad es el área central y es allí donde quieren trabajar.

Dijo que en Chimaltenango y Sacatepéquez casi hubo empate técnico y tendrá que ir a esos lugares a buscar votos, escuchar, dialogar y trabajar con propuestas concretas. Algo similar ocurriría en el área central, que es necesita mucha inversión en infraestructura por tránsito.

Sandra Torres negó que fuera a hacer una alianza con el partido oficial Vamos, que tiene mayoría para el nuevo Congreso, y dijo que no harán ese tipo de uniones con ningún partido político.

Qué dijo Bernardo Arévalo

En la entrevista a Bernardo Arévalo, de Semilla, dijo que han sido unos días tumultuosos debido a los ataques contra la candidatura, pero dijo que afortunadamente han prevalecido las leyes, las instituciones de derecho y que el partido político ha asumido la tarea que les toca de defenderse del ataque del fiscal Rafael Curruchiche -al que llamó corrupto- y al juez Fredy Orellana, que ordenó la suspensión de la personalidad jurídica de la organización política.

Afirmó que ya la CC y el TSE oficializaron la segunda vuelta y por eso Semilla ya está en campaña.

La Red le cuestionó cuál era la postura del Movimiento Semilla a lo anunciado por Sandra Torres de que suspendería su campaña política y dijo que ellos lo vieron en su momento, pero que ella, Torres, había dicho algo con lo que están de acuerdo, y es que había que dejar el camino libre para que los guatemaltecos decidan con su voto quién quieren que dirigir el país.

Afirmó que las decisiones de TSE y la CC ya dejaron libre el camino y por eso retoman la campaña.

Se le consultó si temía por su vida por todo lo que está pasando con su candidatura y si iba a aceptar la seguridad que el Gobierno ofreció con agentes de la SAAS y afirmó que va a tener un marco de seguridad más amplio, que están hablando con el personal de esa institución gubernamental.

Reconoció que su entorno y gente fuera de este les han hecho ver la necesidad de tener esta seguridad, pero dijo que están tranquilos y que no hay mayor seguridad que la que les da la población, pero que sí están tomando medidas.

Afirmó que se siente protegido por el cariño y apoyo de las personas que, incluso les escriben que están orando por ellos, y por eso creen que el partido está gozando de un respaldo popular que ha visto en el Movimiento Semilla a la esperanza.

El escenario de campaña

Arévalo dijo que este fin de semana viajarán a hacer campaña a Quetzaltenango, Sololá y Totonicapán, y que en la primera gira estarán juntos con su vicepresidenciable y que estratégicamente creen que ir juntos a hacer campaña es lo que más les conviene ahora.

Qué pasa legalmente ahora

Al ser consultado sobre legalmente qué va a hacer el Movimiento Semilla, Arévalo dijo que van a seguir enfrentando ese caso espurio y que han denunciado a Curruchice pro varios delitos, al igual que contra el jue Fredy Orellana que se prestó a es

El equipo legal seguirá ese tema judicial, pero que el partido continuará con la campaña.

Afirmó que estas situaciones legales las ponen para que el partido se distraiga de la campaña política, pero no lo van a poder lograr.

Ante la consulta sobre si ya ven con claridad su participación en segunda vuelta, Arévalo afirmó que hay una determinación del pueblo, movimientos sociales, populares, empresariales y religiosos que dijeron basta ya de y que se lleven a cabo las elecciones de segunda vuelta el 20 de agosto y que el pueblo tome la decisión y no se atente contra la democracia.

Al candidato de Semilla se le preguntó sobre qué ocurriría si ganan la presidencia y no quieren adjudicarles los cargos por la situación legal de Semilla y expresó que están seguros que ahora las instituciones han estado actuando bajo derecho y que están tranquilos y seguros de que prevalecerá el Estado de derecho.

Se le consultó a Arévalo cómo podía contribuir Semilla y él se mantenga la calma, la altura en el debate, que se hable de propuestas en esta segunda vuelta y respondió que han tomado la decisión de hacer campaña hablándole al pueblo con alegría, sobre un futuro, pero que otros los que están haciendo campaña negra a partir de desinformación y de mentiras.

Al ser consultado sobre en dónde enfocarán su campaña, Arévalo aseguró que tienen tres niveles de campaña con una estrategia para cada una de ellas y que una es para las zonas urbanas, que son donde han estado más fuertes, otra es para áreas laborales, pero que no descuidarán ningún sector.