Sandra Torres sale a la ofensiva y hace señalamientos contra Bernardo Arévalo y Semilla

“Sabemos que es un títere de Iván Velásquez (exjefe de la extinta Cicig), títere de Thelma Aldana (exfiscal general). Ya sabemos cómo vienen, ya empiezan con las campañas de desprestigio y campañas negras en mi contra, sabemos que son ellos (Semilla)”, dijo Torres durante una conferencia de Prensa.

“Está claro de que ellos quieren traer a la Cicig de regreso”, afirmó Torres, quien agregó que, tanto Velásquez como Aldana lo felicitaron por los resultados de la elección, por lo que dijo que Arévalo es un “títere de ellos”.

Además, afirmó que el financiamiento de Semilla proviene del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) y “sabemos que ellos están en contra de la familia, en contra de la vida y en contra de la libertada religiosa”.

“Es el robo de energía eléctrica, de allí está recibiendo los recursos para financiar su partido. Que no me vengan a poner cara de primera comunión los de semilla ni que me vengan a decir que no saben de dónde viene (el financiamiento)”, dijo Torres

“Sabemos que el partido político Semilla y su candidato uruguayo Arévalo la única propuesta que tienen es traer de regreso a Guatemala la agenda 2030 y el matrimonio igualitario”, un tema que, según la candidata de la UNE, “ya el ciudadano uruguayo Arévalo se pronunció en base a eso” y afirmó que “cada quien hace lo que quiere con su vida personal y sabemos que él está enrolado en esas costumbres, las respetamos, pero no las compartimos”, añadió.

Torres señaló que el 20 de agosto se elige si los guatemaltecos quieren un país donde no se respete la propiedad privada y aseguró que su gobierno no permitirá que se promueva la ideología LGTB.

“Nosotros no podemos permitir que en nuestras escuelas públicas y privadas vayan a implementar la ideología LGTB, eso no lo vamos a permitir en mi gobierno, yo no lo voy a permitir”, dijo la candidata.

Además, dijo que trabajarán con empresario pequeños, mediano y grandes para que generan empleo y oportunidades en Guatemala y que así los guatemaltecos no tengan que migrar hacia otros países.

Postura

Hasta el momento, Bernardo Arévalo no ha respondido a los señalamientos hechos por Torres, pero en el programa Decisión Libre 2023 del 25 de mayo pasado, el candidato habló respecto a algunos de los temas que hizo mención la aspirante de la UNE.

Respecto a su relación con la exfiscal Thelma Aldana, Arévalo dijo que “nosotros en ese momento lo que hicimos fue una alianza con Thelma Aldana, quien tenía a un grupo que se llamaba la Plataforma Ciudadana y nosotros en ese momento decidimos que la lucha de Thelma Aldana es la misma lucha que nosotros tenemos contra la corrupción”.

Agregó que luego “termina la elección y a ella todos sabemos que le impidieron participar con las mismas armas y trucos que se usan ahora y entonces nosotros seguimos adelante con nuestro trabajo en el Congreso de la República”.

Respecto a la ideología de género, Arévalo dijo que no sabe al respecto “No la conozco, no sé lo que es”.

Con relación a si es provida o proaborto señaló que “No es una distinción funcional para nosotros, yo personalmente estoy a favor de la vida en todas las formas”.

Además, al consultarse sobre si prefería a Iván Velásquez o Consuelo Porras dijo que a Velásquez.

Arévalo de León y Semilla obtuvieron el 11.8 por ciento de los 5.4 millones de votos emitidos en los comicios, solamente por detrás de Torres Casanova, que sumó un 15.7 por ciento.

Según un cable de la agencia AFP, ni Arévalo ni Torres promueven legalizar el matrimonio del mismo sexo ni el aborto, que solo está permitido si hay riesgo de vida para la madre.