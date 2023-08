Semilla evalúa denunciar supuesta impugnación de la UNE de todas las mesas electorales y fiscal responde que solo lo harán cuando “afecte el resultado”

En las imágenes, publicadas por Reyes y que luego circularon en redes sociales, se observa a una persona no identificada hablar con un grupo de fiscales de mesa del partido UNE.

“Necesito que cada uno esté preparado para la impugnación. Esta es una directriz de la coordinadora nacional de fiscales y es que cada mesa sea impugnada”, se le escucha decir a los presentes. Luego, agrega que “esta es una directriz (que debe acatarse) sí o sí, impugnar las 50 mesas que existen, que van a estar en Melchor de Mencos”.

Ante el silencio de los presentes enfatiza que “si hay alguno que no se atreva a hacer impugnación que me lo haga saber”. El video de 57 segundos termina en esa frase, aunque se observa que la persona que habla se extendería más en su explicación.

Este es el video:

Imágenes de la reunión fueron publicadas horas antes de conocerse el video por una página de Facebook llamada “UNE Melchor”, que se dedica a publicar información local y propaganda política de Sandra Torres y la UNE.

Según Reyes, lo escuchado en el video confirma la estrategia de la UNE “para voltear los resultados de las mesas” y que esa es la razón por la que Semilla sigue en búsqueda de fiscales de mesa propios.

“Solo impugnar lo que nos afecte”, dice UNE

Consultada sobre la directriz que los fiscales de mesa de la UNE estarían recibiendo, la candidata presidencial Sandra Torres se limitó a decir que desconoce la existencia del video que ha circulado en redes sociales.

“No sé nada de eso, no voy a ser irresponsable de responder sobre algo que no he visto”, aseguró Torres.

⚠️ «No sé nada de eso», respondió Sandra Torres sobre este video que evidenciaría que la UNE le exigiría a sus fiscales impugnar los votos de mesas completas el 20 de agosto. La presidenciable evitó responder si esa en verdad es una estrategia de su partido. https://t.co/GJJoMUx6n1 pic.twitter.com/VVAoTmYJsT — Carlos Kestler (@CKestler_GTV) August 14, 2023

Mientras tanto, César Romano, fiscal de la UNE, aseguro que desconocía si el video que circula en redes sociales estaba sacado de contexto, pero negó que la directriz sea impugnar todas las mesas.

“La directriz hacia nuestros fiscales es impugnar todo lo que en determinado momento nos afecte”, aseguró Romano. Luego, ante la pregunta sobre si estas impugnaciones buscarían afectar o retrasar el proceso de recuento de votos dijo que “nosotros tenemos claro cuál es nuestra intención, no es que vayamos retrasar nada, lo que tenemos que tener es el cuidado de que nuestros votos se cuenten de la manera correcta”.

Mientras tanto, el equipo de comunicación de la UNE aseguró que impugnar una mesa no es delito y que “la única directriz que la UNE ha dado, es vigilar y garantizar que el voto de los guatemaltecos se emita en el marco de la Ley y que se respete la decisión del pueblo sin ningún tipo de manipulación”.