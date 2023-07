“Sería restarle a las Juntas Receptoras de Votos el trabajo cívico (un conteo voto por voto)”, apunta directivo de Guatemala Visible

Jorge Eskenasy también fue miembro de la junta del Distrito Central, fue coordinador de un centro de votación y presidente de mesa electoral. También es observador electoral y forma parte de los directivos de Guatemala Visible. Resaltó la labor cívica de las juntas y que si en algún caso específico se volviera a dar conteo voto por voto opacaría la labor del 25 de junio.

La judicialización de los resultados preliminares, ¿de qué forma vulnera el trabajo de las Juntas Electorales?

La judicialización no es nueva, ha existido judicialización y la hemos visto incrementada en los últimos procesos electorales. Preocupa porque retrasa la operación la logística y también el bienestar, digamos de las elecciones pero en esta ocasión llegó a un paso adicional que fue en judicializar las audiencias de revisión de escrutinios.

¿Hay un desgaste de los miembros de las juntas al tener que realizar nuevamente las audiencias?

Sí creo que pone a las juntas electorales en una situación digamos incómoda, porque la forma en que se están realizando algunas de estas juntas están siendo común en un ambiente no con el respeto que quisiéramos observar.

Yo pienso que los partidos políticos, también comprendo su deseo de defender sus elecciones, son parte importantísima del proceso electoral, ellos son parte interesada también del proceso electoral y comprende que si algunos tienen algunas dudas, que mejor que las evacué por la vía legal, aunque sea la judicial que a veces es un poco más lenta.

Pero la forma en que la realizan también debe ser en el ambiente que han sido nuestras elecciones, en un ambiente cívico, en un ambiente de respeto y en un ambiente de velar por lo mejor para Guatemala. Y he visto en algunas de estas juntas que se están sobrepasando de las bases mínimas de respeto.

Si en algunos casos se llegara a dar un conteo voto a voto, ¿se pone en duda el trabajo de las juntas?

Me preocupa, digamos que si viéramos a otros pasos como contenidos específicos de votos y así porque ya se realizaron de la mejor manera.

Pues espero que no fuera peligroso, pero sería restarles a las juntas receptoras de votos el trabajo cívico que ya realizaron con los fiscales presentes. Ese ambiente es aún mejor que cuando lo vamos a hacer en un ambiente más político como el que estaríamos visualizando en este momento.

El ambiente que están generando estos fiscales y con la Junta departamental que contar el voto por voto no sería su función, pero pues sí es posible que pudiera llegar a pasar según el amparo, pero yo no lo interpreto como en caso general, sino en un caso muy muy particular, para nada creo yo de que deberíamos de llegar a contar voto.

Las juntas electorales son personas que le brindan un gran servicio a nuestro país, son personas que con un acto cívico de los más importantes que pueden hacer atienden al votante, atienden la voluntad de la ciudadanía y custodian el voto de los ciudadanos.

Su función es elemental para nuestra democracia. Lo que yo puedo decir es que yo les agradezco a ellos que estén haciendo trabajo y también les manifiesto que tienen el respaldo de la mayor parte de la sociedad.

Las personas que toman un rol de ser una junta son personas que tienen capacidad normalmente son personas que tienen una capacidad de liderazgo y de ejecución y se puede ver ahorita que aún bajo situaciones difíciles que continúan trabajando.