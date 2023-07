“Son propuestas clientelares”: Binomio de Semilla visita Alta Verapaz y critica programas populistas de otros partidos

En la universidad Mesoamericana de San Pedro Carchá, Arévalo y Herrera fueron invitados a un conversatorio, donde criticaron las deficiencias actuales en las áreas de salud, educación e infraestructura.

En su intervención, Herrera destacó que es crucial apoyar la educación superior, de la que dijo que era necesario brindarle recursos del Estado. “No cabe duda de que en todos los espacios hay buenos docentes, buenos profesores, muy comprometidos y que invierten parte de su salario en elevar el nivel de sus cursos”, expresó ante los oyentes, entre los que había estudiantes de diferentes universidades de esa región.

La candidata respondió a varias inquietudes, entre ellas la de una estudiante que indicó que la presidenciable por el partido UNE, Sandra Torres, estaba ofreciendo un techo de Q10 mil a los maestros. “Eso lo hizo la otra candidata, eso es un tipo de propuestas clientelares que la única que lo puede explicar es ella; cómo hacerlo”, indicó.

La vicepresidenciable también habló sobre el combate de la desnutrición en el país, y dijo que entre algunas propuestas del partido para mitigar ese problema están el otorgamiento de créditos semilla, generación de empleo, promoción de alimentos saludables, agricultura agroecológica y un programa de vivienda digna.

Herrera también hizo un llamamiento a no dejarse influenciar por la desinformación. “Hay gente que le gusta mantener a la población desinformada. Basta ya de mentiras para fomentar la pobreza y mantenernos oprimidos”, expresó, en relación a otra inquietud sobre el matrimonio igualitario en el país. Instó a visitar el plan de gobierno del partido para informarse mejor.

Señala deficiencias

En tanto, el candidato presidencial de Semilla, Bernardo Arévalo, criticó la situación actual en materia de educación, salud y economía, y mencionó la estrategias de otros partidos de querer engañar “con cancioncitas y promesas”.

Agregó que había que entender la interculturalidad en el sistema educativo como la posibilidad de que el niño comience su proceso de aprendizaje desde su comunidad cultural y desde allí avanzar con su cultura a un proceso educativo general.

“Necesitamos una reforma educativa que entienda la interculturalidad no como un problema de corrección política porque hay que cumplir con ese principio sino como realmente una fuerza mediante la cual se puede incorporar más, abarcar más, a la niñez del país para poder ir saliendo más adelante”, expresó el candidato, quien agregó que también se debe hacer una revisión de la malla curricular, para priorizar cursos y currículums.

“El magisterio nacional está llamado a recuperar ese lugar de honor de ser las personas en quienes depende la posibilidad de construir, por medio de la educación, una juventud y una niñez que dé lo mejor de sí y que sea lo que el país necesita para salir adelante”, enfatizó.

El candidato también criticó al actual sistema de salud, sobre todo en las regiones rurales, donde se ha abandonado a la población, no únicamente en temas de la “escasa cobertura, sino además de la pésima calidad del abastecimiento”.

Ejemplificó que hay lugares rurales donde la población a veces tiene que sacar en una silla a personas enfermas y caminando a través de una montaña, “porque no hay carreteras, no hay puesto de salud, no hay medicinas; esa es la señal de abandono”. Remarcó que en su plan inicial de ayuda al sistema de salud están presupuestados al menos 400 puestos de salud abastecidos, todos en áreas rurales que están abandonadas.

“La lógica de esto es que al empezar a atender a este primer nivel, el Ministerio de Salud pueda empezar a tener un enfoque mucho más preventivo”, con lo que las enfermedades que pueden ser evitadas no deban esperar hasta que sea necesario un especialista. Además, dijo que se prevén construir 50 nuevas clínicas especializadas y con carácter regional en lugares donde no las hay. Agregó que habrá una atención permanente con especialistas, lo que también ayudará a disminuir la presión que hay sobre los hospitales nacionales, adonde la gente llega con enfermedades graves por no haberse atendido estas a tiempo.

El candidato se refirió también a la necesidad de una ley de competencia. “No ese mamarracho que tienen ahora que es una forma de decir que están haciendo algo sin hacer nada, sino por una verdadera ley de competencia”. Y en ese sentido agregó que en su plan está la construcción de mil 500 caminos rurales en conjunto con las municipalidades, así como destinar Q1 mil 400 millones para intervenciones de emergencia en puertos y aeropuertos del país. Además, impulsar sistemas de riego, inversión en plantas de tratamiento de agua y desechos sólidos.

“Lo que va a sobrar es oportunidad de trabajar en desarrollo de infraestructura, porque para nosotros esa infraestructura es clave porque genera empleos”, remarcó.

El binomio de Semilla, que recibió como regalo varias orquídeas como símbolo del clima regional, también visitó San Juan Chamelco, Cobán, y Santa Cruz, donde fueron recibidos por sus simpatizantes. Además, tenían planeado visitar San Cristóbal y Tac Tic.