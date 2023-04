TSE le pide seriedad a candidato Carlos Pineda, quien denunció un supuesto plan para asesinarlo

“Me enteré de que ya me mandaron a matar, me enteré de buena fuente y por tres diferentes fuentes genuinas de que contrataron un grupo de sicarios de San Andrés, Petén, liderado por una tal Patrona, de Sayaxché, (…) y los contrataron para que me mataran”, dijo Pineda en una publicación en sus redes sociales.

En otra parte del video, Pineda dice que “pudo haber sido una familia política, pudo haber sido algún candidato político o algún partido corrupto. Y desde ya, como es una propuesta de mi plan de trabajo el ofrecer recompensas desde el Ministerio de Gobernación (…) desde ya lo voy a demostrar, estoy ofreciendo Q300 mil para el que me dé más información y me ayude a capturar a estos sinvergüenzas”.

Por lo anterior, la magistrada del TSE, Blanca Alfaro, dejó entrever este jueves 13 de abril que Pineda se contradice al hacer pública su denuncia, pues, por un lado, el político asegura que fuentes “genuinas” le confirmaron que se contrató a un grupo de sicarios, pero a la vez dice que dará una recompensa a quien le ayude a ubicar a los supuestos criminales.

“Cualquier incidencia que vulnere la paz y que atente en contra de un ciudadano, sea o no candidato es deleznable y no puede ser aceptado en una democracia”, señaló Alfaro.

Sin embargo, agregó que “solamente llama un poco la atención el hecho de que él diga una promoción de su plan de gobierno, porque él dice ´en este momento pues yo ofrezco Q300 mil a la persona que me diga quién fue´, pero dice que tiene tres fuentes fidedignas, certeras de quien ya le dijo y que quiénes son las personas que quieren atentar contra su vida”.

Alfaro añadió que “él (Pineda) dice que los Q300 es una de las propuestas de su plan de trabajo. Habría que pedirle que sea más serio en su planteamiento, porque yo he sido candidata y muchas veces también tuve alguna incidencia en el tema de vulneración (…), pero no podría ofrecer una recompensa si yo ya estoy diciendo que conozco a las personas y fueron tres fuentes las que él manifiesta en el video que le dijeron hasta el nombre de las personas que quieren atentar contra su vida, habría que analizarlo”.

“No estoy desertando ni estoy diciendo que no sea verdad, solamente no se juega ni se hace campaña con un tema tan serio”, refirió Alfaro, quien concluyó asegurando que el caso será analizado.

Extorsión

El Ministerio Público (MP) confirmó que Pineda colocó una denuncia, pero debido a las características de esta, el caso fue remitido a la Fiscalía contra las Extorsiones.

“De conformidad con los registros del Ministerio Público, el señor Carlos René Pineda Sosa interpuso una denuncia a través de la cual indicó que recibió información por parte de dos personas a quienes supuestamente les habían pagado por atentar en contra de su vida y la de su familia, lo cual no harían a cambio de una cantidad de dinero, por lo que, en virtud del análisis efectuado a los hechos expuestos por la víctima, la denuncia fue remitida a la Fiscalía contra el Delito de Extorsión, quienes han iniciado la investigación correspondiente”, detalló el MP.