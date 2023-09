Vicesecretario de Estado de EE.UU. se reúne con el presidente Giammattei y hablan sobre la transición del poder en Guatemala

Sobre la transición, Verma manifestó al mandatario guatemalteco que Estados Unidos mantiene el compromiso par apoyar para que el proceso de entrega del mando se lleve a cabo de manera “ordenada y armoniosa”.

“Subrayé nuestro compromiso —de Estados Unidos—por apoyar en una transición fluida y ordenada hacia la administración del presidente electo, Bernardo Arévalo”, compartió Verma en la red social X —antes Twitter—.

Entre otros temas, el vicesecretario Estado y el mandatario guatemalteco dialogaron sobre la importancia de la colaboración continua en el marco de la Estrategia de Estados Unidos para abordar las causas fundamentales de la migración en América Central, informó en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.

Además, el vicesecretario de Estado sostuvo una reunión con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), quien se encuentra en Guatemala para acompañar la transición de mando.

En el encuentro, además de manifestar la necesidad de que el proceso de transferencia de mando se lleve a cabo de manera pacífica, Verma ratificó a Almagro que Estados Unidos acompaña a sus socios de la comunidad internacional, incluida la OEA, “para apoyar al pueblo guatemalteco en el rechazo a los intentos de socavar la democracia en Guatemala”.

“Estados Unidos y la Organización de los Estados Americanos se unen para promover que haya instituciones democráticas más fuertes en Guatemala y en las Américas en general, lo que refleja nuestro interés común en defender los principios de la Carta Democrática Interamericana”, informó también el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en un comunicado.

Met with OAS Secretary General @Almagro_OEA2015 on the need for a peaceful transition of power in Guatemala. The U.S. stands with the Guatemalan people and our partners in the int’l community in rejecting efforts to undermine Guatemala’s democracy. https://t.co/0AlOj8UNAI pic.twitter.com/j1RcF3G4IC

— Richard R. Verma (@DepSecStateMR) September 5, 2023