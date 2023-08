Voto nulo disminuye respecto a la primera vuelta de comicios

La repetición de la elección contempla también realizar una nueva convocatoria dentro del plazo de 10 días luego de la declaración de nulidad de la elección, sin embargo, la normativa legal no obliga a las agrupaciones a presentar candidatos diferentes.

En la primera vuelta, el voto nulo fue el que obtuvo el porcentaje más alto a nivel nacional con el 17.3 por ciento, que corresponde a 966 mil 389 del total de escrutinios.

A diferencia, para esta segunda vuelta, el voto nulo solo obtuvo el 3.4 por ciento, es decir 147 mil 165 votos. Cinco veces menos de los resultados del 25 de junio pasado.

La Lepp señala que se da un voto como nulo cuando no esté “marcado claramente con una X, un círculo u otro signo adecuado, cuando el signo abarque más de una planilla, a menos que esté clara la intención de voto, o cuando la papeleta contenga modificaciones, expresiones, signos o figuras ajenas al proceso”.

En la elección de los residentes en Estados Unidos también la cantidad de votos nulos se redujeron entre la primera y segunda vuelta.

Para el 25 de junio, de los 1 mil 443 sufragios válidos, el 38.1 por ciento, el equivalente a 551 fueron nulos. Mientras para el 20 de agosto fueron solo 47, es decir, el 3.3 por ciento de los 1 mil 398 votos emitidos.

En elecciones pasadas

En la segunda vuelta de comicios de procesos electorales pasados, los porcentajes han sido similares. El 2015 fue el que menos tuvo, con 1.7 por ciento, cuando fue electo Jimmy Morales del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).

Por otro lado, en la elección de 1985, el porcentaje fue el más alto de la historia democrática con 7.9, en esa ocasión el electo fue Vinicio Cerezo del extinto partido Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG).

En esta ocasión la tendencia se mantuvo, ya que en los demás procesos el porcentaje varía entre el 2.8 y el 4.4 por ciento, de acuerdo con el análisis de Diestra Estratégica.

Expresión de inconformidad

De acuerdo con la perspectiva de Luis Miguel Reyes, de la Fundación Libertad y Desarrollo, el voto nulo expresa inconformidad y descontento por lo que es importante que el sector político preste atención ponerle atención a las necesidades de esos electores.

“El voto nulo es una expresión de inconformidad y descontento completamente válido en una democracia y es importante ponerle atención porque ahí hay un bolsón de votos que no ha encontrado una vía para dar salida a sus necesidades a través de la política”, indicó.

Asimismo, la medida no debilita la democracia del país porque es una expresión respecto a la oferta electoral. “Existe una parte de la población que no se sentía identificada con la oferta política del momento o que se sintió afectada porque no se permitió la participación de algunos candidatos y decidió votar nulo”, agregó.