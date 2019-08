Gobierno sigue sin definir ruta del acuerdo migratorio

El ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, dijo que aún no saben si el acuerdo migratorio firmado con Estados Unidos debe ser ratificado o no por el Congreso de la República.

El acuerdo que convierte a Guatemala en tercer país seguro, fue firmado entre Degenhart y Kevin McAleenan, secretario de Seguridad Nacional de EE. UU., el pasado 26 de julio. Ese día y en declaración a los medios de comunicación estadounidenses, McAleenan aseguró de que esperan que el acuerdo tomara vigencia a partir del mes de agosto de este años.

Sin embargo, para Degenhart aún no queda claro cuándo podrían cumplir con el acuerdo firmado y si el Congreso lo debe conocer para que sea vigente y legítimo.

El ministro de Gobernación responsabiliza a la Corte de Constitucionalidad (CC) por esta ambigüedad, al decir que no pueden terminar el análisis jurídico del acuerdo porque la CC no resuelve los recursos pendientes.

“Todavía no hemos logrado terminar de definir la ruta porque todavía no sabemos cómo va a resolver la CC un recurso de revocatoria que planteamos hace varios días. Sería útil que ellos resolvieran a corto plazo para que ese elemento lo podamos incorporar en el análisis jurídico”, dijo en conferencia de prensa al finalizar el gabinete de Gobierno.

#EfectoTrumpGT | Una respuesta de la @CC_Guatemala es lo que no permite que se defina si el acuerdo migratorio firmado con #EEUU debe ser analizado por el @CongresoGuate o no, por lo que este no cobra vigencia, según el ministro de @mingobguate Enrique Degenhart. pic.twitter.com/kcHOxZHNw6

— Andrea Orozco (@AOrozco_PL) August 5, 2019