Proponen acelerar la inversión en aeródromos y desarrollar oferta de turismo sostenible

La continuidad en los planes y la medición de objetivos, la modernización de los aeródromos locales para fomentar el turismo interno, la inversión en seguridad turística el desarrollo de la oferta en temas sostenibles deberían ser puntales del próximo plan maestro de turismo, según análisis de la organización ONU Turismo.

En el año 2022, durante el gobierno de Alejandro Giammattei, se dio a conocer la nueva marca país de Guatemala, que costó Q6.8 millones, bajo el concepto "Asombrosa" e "Imparable". Este 2024, solamente dos años más tarde, fue sometida a una auditoría técnica y durante un Gabinete de Gobierno en diciembre de este año, Harris Whitbeck, el director del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), confirmó que se dejó de usar dicha marca para crear una nueva que integre a los pueblos indígenas y ancestrales.



Independientemente de las valoraciones sobre marca país, este ejemplo ilustra una de las grandes debilidades a las que se enfrenta el sector turístico en Guatemala: la falta de continuidad, uno de los primeros puntos del análisis.

El Plan Maestro de Turismo Sostenible rige entre los años 2015 a 2025. Hoy, el Inguat se encuentra en el proceso de crear un nuevo plan que integre las recomendaciones de ONU Turismo y que busque el cumplimiento de los proyectos que se planifiquen.

En este período de análisis ocurrió una pandemia, un reconocimiento de un sitio turístico como patrimonio mundial, y varios planes que iniciaron algunos gobiernos pero no fueron continuados por otros.

Justamente, el sector turístico guatemalteco, además, se está recuperando de la pandemia del covid-19, la cual comenzó en 2020 y que golpeó la liquidez de las empresas del sector. Según la encuesta empresarial al sector de viajes y turismo presentado en 2023 por Asíes, tres años después del inicio de la pandemia, los ingresos solamente se recuperaron en un 77%, mientras que las agencias de viaje y operadores turísticos solamente habían recuperado el 51% de empleos y el 52% de sus ingresos.

Muchos agentes del sector trabajan para regresar a los niveles de 2019. Guatemala, durante el 2024, incrementó un 15% el ingreso de visitantes no residentes al país respecto al año anterior, según cifras oficiales.

El próximo plan turístico

Entre las recomendaciones de ONU Turismo, se destaca la necesidad de continuar con la mejora de los aeródromos locales a modo de impulsar el turismo interno y seguir trabajando para mejorar las habilidades y equipar a los agentes de la División de Seguridad Turística (Disetur) como elemento clave al mejoramiento de la imagen de Guatemala como destino turístico.

Destacan la necesidad de mejorar la conectividad, especialmente la aérea. Esto tomando en cuenta que la ciudad de Guatemala es la principal entrada para la distribución de los flujos turísticos por el territorio. Del mismo modo, se recomienda dentro del estudio hacer mayores inversiones en el área de aeródromos para que den cobertura a todas las provincias con vocación turística del país.

Asimismo, ONU Turismo, dentro del estudio realizado, menciona necesario fortalecer la colaboración con instituciones estratégicas para el desarrollo sustentable del turismo en Guatemala, tanto a nivel nacional como municipal. Además, aportar más a los observatorios y estudios de inteligencia de mercados para contribuir a la visibilización de la importancia del turismo en la economía guatemalteca y continuar con la formación a municipios sobre planificación y gestión turística, elevando sus contenidos a través de universidades.

Andreas Kuestermann, miembro de la Comisión de Turismo Sostenible de Agexport, argumenta que el turismo podría llegar a representar el 15% o el 20% del PIB. No obstante, para que esto suceda, se necesita incorporar un método de medición avalado internacionalmente para concluir qué porcentaje del PIB contribuye al turismo. Una vez establecido el método, se puede crear una visión de a dónde se puede llegar.

Necesidad de buena conectividad

Pese a que el aeródromo de Quetzaltenango fue reconocido el 4 de agosto de 2023 por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) como aeropuerto internacional, un año más tarde, en 2024, fue degradado nuevamente a aeródromo. Esto, comenta a Prensa Libre Carlos Riveiro, quien fue el encargado de los Aeródromos Nacionales durante 2024, debido a que la administración anterior lo denominó como internacional sin contar con una certificación o con los requisitos mínimos para ser considerado uno.

Para ONU Turismo, a pesar de las reformas realizadas a aeródromos como el de Quetzaltenango, las mejoras no son suficientes para recibir vuelos comerciales. “Este factor está limitando las posibilidades del turismo interno de desarrollarse en un país en el que las comunicaciones terrestres son largas y complicadas”, cita el análisis.

El Inguat expresa que el tema de conectividad se estará trabajando en el nuevo Plan Maestro a partir de la necesidad de tener acciones conjuntas entre las diferentes entidades que están encargadas para recibir a los turistas en los puntos de acceso al país.

Medir y dar continuidad

El cambio de la marca país y los cambios en la categorización de aeródromos son solo algunos ejemplos de la falta de continuidad de los proyectos, que nacen en un gobierno y se clausuran con la venida del siguiente mandatario. Asimismo, los proyectos que se llevan a cabo, no suelen contar con metodología de medición clara para entender el impacto de lo que se quiere lograr.

El Inguat recalca que durante la evaluación al Plan Maestro, se determinó que si bien fue participativo y comprende muchos proyectos y acciones relevantes, tiene algunas cuestiones metodológicas que son un reto para la próxima actualización. Entre estas se encuentra la alineación con indicadores que permitan tener resultados puntuales respecto al impacto de estas acciones en el desarrollo del turismo.

Además de esto, el Inguat recuerda alrededor de 208 proyectos que se definieron durante el Plan Maestro de Turismo Sostenible 2015 - 2025, los cuales no llegaron a un nivel de detalle que permita alinear indicadores de cumplimiento.

Kuestermann concuerda en que no se trazó un tema de monitoreo para llevar a cabo la medición de los resultados del Plan Maestro, además de no especificar la periodicidad. “Lo que no se mide no se mejora”, puntualiza el integrante de la Comisión de Turismo.

Línea del tiempo

“Hay que entender que el turismo realmente es equivalente a desarrollo, no solo el desarrollo económico y social, sino ante todo, integral del país”, expresa Kuestermann. A partir de los eventos turísticos de mayor importancia, se podría ejemplificar la necesidad de continuidad y seguir un plan estratégico claro.

2015: Se comienza con la implementación del Plan Maestro 2015 - 2025.

Se comienza con la implementación del Plan Maestro 2015 - 2025. 2018: Publicación del decreto 19-2018 . Este estipulaba que los días de asueto se podían trasladar para fines de semana, esto con el objetivo de promover el turismo local.

. Este estipulaba que los días de asueto se podían trasladar para fines de semana, esto con el objetivo de promover el turismo local. 2020: Pandemia causada por el Virus Covid-19. A partir de esta enfermedad, se paralizó el 82% de las empresas turísticas dentro del país, según un reporte de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies).

Pandemia causada por el Virus Covid-19. A partir de esta enfermedad, se paralizó el 82% de las empresas turísticas dentro del país, según un reporte de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies). 2020: El 17 de abril, la Corte de Constitucionalidad resolvió que los asuetos debían gozarse en la fecha establecida y no como estipulado en 2018.

2022: La Semana Santa fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Dicho título fue otorgado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

La Semana Santa fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Dicho título fue otorgado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). 2022: Creación de nueva marca país. Dicha marca fue fuertemente criticada por la cantidad de dinero invertido y la “poca caracterización guatemalteca”.

Creación de nueva marca país. Dicha marca fue fuertemente criticada por la cantidad de dinero invertido y la “poca caracterización guatemalteca”. 2023: el Tak’alik Ab’aj fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad. Este destino se encuentra en Retalhuleu.

el Tak’alik Ab’aj fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad. Este destino se encuentra en Retalhuleu. 2023: El aeródromo de Quetzaltenango es reconocido como aeropuerto internacional por la DGAC.

El aeródromo de Quetzaltenango es reconocido como aeropuerto internacional por la DGAC. 2023: A partir de los bloqueos que duraron 21 días consecutivos durante el mes de octubre, se registraron alrededor del 90% de cancelaciones en el sector turístico para los últimos meses del año, los cuales normalmente son temporada alta.

A partir de los bloqueos que duraron 21 días consecutivos durante el mes de octubre, se registraron alrededor del 90% de cancelaciones en el sector turístico para los últimos meses del año, los cuales normalmente son temporada alta. 2024 : Los barriletes gigantes de Santiago y Sumpango, Sacatepéquez, fueron declarados Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

: Los barriletes gigantes de Santiago y Sumpango, Sacatepéquez, fueron declarados Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. 2024: Se degrada de Aeropuerto Intencional a aeródromo nuevamente el aeródromo de Quetzaltenango.

Se degrada de Aeropuerto Intencional a aeródromo nuevamente el aeródromo de Quetzaltenango. 2024: El Inguat elimina la marca país creada en 2022 con la promesa de crear una nueva que integre a los pueblos indígenas.

Encuentre más de Guatemala No Se Detiene en nuestros canales de video de Prensa Libre y Guatevisión, un contenido en alianza enfocado en periodismo de soluciones.