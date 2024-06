El receso legislativo podría ser clave para reconfigurar la votación de iniciativas como la Ley de Infraestructura Vial (5431), que recibió votos para tener un nuevo dictamen de la Comisión de Economía. Esto implicaría que se vuelva a agendar para una nueva votación con modificaciones pactadas.

¿Qué les preocupa a los diputados alrededor de la propuesta? Entre otros puntos, el texto propone un nuevo modelo de contratación y financiamiento de carreteras desde el sector público que implique proyectos de gran formato con incentivos diferentes, como, por ejemplo, el pago al contratista por avance.

Prensa Libre y Guatevisión, dentro de la alianza editorial Guatemala No Se Detiene, convocaron a una mesa redonda a los diputados Héctor Aldana (Vamos), Duvalier Castañón (Independiente, electo por Semilla), Elmer Palencia (Valor) y Julio Héctor Estrada (Cabal), con la moderación del productor de Noticieros Guatevisión, Otto Ángel.

La creación de una Superintendencia de Infraestructura Vial -SIVIAL- planteada en la iniciativa, dividió la discusión. Mientras unos cuestionaron la efectividad de crear una nueva entidad “burocrática” y propusieron en su lugar fortalecer las instituciones existentes, otros defendieron el nuevo ente, argumentando que permitiría una planificación y ejecución más eficiente de proyectos a largo plazo.

¿Está lista Guatemala para una superintendencia vial?

Otto Ángel: ¿Cuál es su posición sobre la creación de una Superintendencia de Infraestructura Vial?

Julio Héctor Estrada, Cabal: El país tiene realmente 40 años de no hacer cosas importantes, de hacer obras de magnitud, autopistas, puertos, aeropuertos, por lo menos casi toda la época democrática. La creación de la Sivial lo que crea es una institución con la capacidad de planificar a largo plazo como se está proponiendo aprobar la ley es para hacer grandes proyectos de movilidad urbana, de interconexión de ciudades, interconexión de rutas centroamericanas, tiene la capacidad de ser una unidad desconcentrada dentro del Ministerio de Comunicaciones, pero con un objetivo de largo plazo y algunas herramientas para planificar y para resolver y sobre todo para contratar con los incentivos correctos. Esta ley también crea el pago por servicios. Imagínense el Libramiento de Chimaltenango que en vez de haber pagado Q400 millones, más Q150 de sobrecostos, Q550 millones, hubiéramos pagado Q50 millones durante 20 años, pero el que la construye, la mantiene, la opera y la compone, ni siquiera hubiera hecho los cortes de los taludes que hizo de la forma que lo hizo, porque hubiera sido responsable de todos los derrumbes que le venían.

Elmer Palencia, Valor: Necesitamos un nuevo modelo de contratación de obras importantes, es por esa misma razón que la propuesta de un nuevo dictamen es delimitar el ámbito de acción de esta ley, delimitarlo a rutas en las cuales circula el 70% del parque vehicular del país. Llevamos cinco meses dos ministros y las cosas bien igual o peor entonces tenemos que dar una salida nosotros como legisladores tenemos que ser responsables. Este modelo lo voy a explicar para el público en general. Es un modelo de compra como si fueran “visa cuotas”, y ese es el modelo que se está planteando en este nuevo dictamen que podamos comprar infraestructura de buena calidad en cuotas y mientras estamos pagando, tiene que estar la empresa ejecutora del proyecto dándole el mantenimiento para que nuestra infraestructura esté en óptimas y buenas condiciones y delimitar el ámbito de acción.

Duvalier Castañón, independiente: Dado la situación en que se encuentra la institucionalidad pública del Estado que no solamente tiene falta de modernización si no está atravesada por las redes clientelares de corrupción, pues eso hace que efectivamente no sea un modelo eficiente de contratación de obra pública. La iniciativa 5431, que es la que nos convoca en esta oportunidad, Ley General de Infraestructura Vial, fue agendada al inicio de esta legislatura sin obtener, lamentablemente, con éxito la tercera lectura, esto debido a que pues la gran mayoría o una buena parte del Congreso tiene sus dudas al respecto de pues si la Sivial es la solución, es decir si una entidad autónoma o descentralizada va a resolver este tipo de problemas que son estructurales, que tienen que ver mucho con corrupción. Es importante también mencionar que la ley actual de Compras y Contrataciones, si bien tiene sus problemas, podría bastar con reformas para hacerla mucho más eficiente y poder responder a estos graves problemas de infraestructura vial.

Héctor Aldana, Vamos: Si vemos quiénes van a conformar los la superintendencia van a ser un representante de del Ejecutivo que sería nombrado por el Presidente de la República, sería uno nombrado por el Ministerio de Comunicaciones y uno nombrado por el Congreso de la República, entonces al final tendríamos dos votos de parte del propio Ejecutivo y uno de parte del Congreso de la República. Entonces, creando más instituciones, creando más burocracia no es como vamos a resolver estos procedimientos. Aquí lo que estamos es para encontrar una solución y el crear más burocracia no representa una salida, porque si ponemos a las personas coherentes, a las personas que conocen de procedimientos en la administración pública que se maneja de diferente manera. A criterio mío, yo puedo decir que la Sivial no puede verse con un órgano ejecutor, porque no se trata de duplicar las funciones porque le estaríamos restando al Ministerio.

Otto Ángel: ¿Sivial sí o no?

Duvalier Castañón, independiente: No se reduce a un sí o no simplemente lo que estoy tratando de indicar es que no requerimos de sacar del Ministerio de Comunicaciones las competencias de la infraestructura vial y menos los fondos que son muchísimos. Lo ideal es mantener la rectoría y la administración de los fondos del petróleo crudo y sus derivados en el Ministerio de Comunicaciones y por ende en el Organismo Ejecutivo porque esa es la naturaleza del Organismo Ejecutivo, es la ejecución de la política pública. Entiendo que una superintendencia en todo caso tendría que ser reguladora, está dotada de regulación, pero también de ejecución, es juez y parte, no es como la Superintendencia de Telecomunicaciones que es reguladora, la Superintendencia de Bancos que es reguladora, la Superintendencia de Administración Tributaria que también es reguladora y administra los impuestos no los ejecuta.

Julio Héctor Estrada, Cabal: Sivial sí. Si yo voy a contratar una carretera que incluye tres túneles y 17 puentes, y algunos pasos en montaña, yo tengo que hacer una invitación a una precalificación de empresas que tengan la capacidad financiera, la experiencia específica en túneles y que me demuestren que tienen los fundamentos técnicos y financieros para afrontar un proyecto de esa complejidad. Entonces abordamos un paquete de proyectos con una unidad especializada que va a trabajar por 10 años en sacar adelante esos proyectos. Entonces estamos creando una herramienta para un paquete estratégico de proyectos para cambiar de modelo, porque ese paquete estratégico de proyectos no lo va a hacer Caminos, Caminos está para hacer caminos inclusive tiene una confusión de mandato de si tiene que atravesar la ciudad y si no está la ciudad, entonces nadie resuelve esos esos proyectos específicos.

Héctor Aldana, Vamos: Sivial no, de la manera que se está planteando, ni con esas atribuciones que tiene, porque estamos poniendo una Sivial que se va a volver un órgano ejecutor, se habla de una planificación, pero para eso existe Segeplán. Entonces lo que yo estoy proponiendo es que, si vamos a crear una Sivial que no necesariamente tiene que ser una superintendencia, porque la integración de la superintendencia sería hasta ambigua y lo que estamos haciendo es más crear una burocracia. Lo que nosotros vemos, es que, si bien es cierto, tenemos los aparatos estatales para que puedan funcionar no son esos mecanismos, si queremos planificación, ahí está Segeplan lo que pasa es que no potenciamos cada una de las instituciones.

Elmer Palencia, Valor: Sí, con modificaciones que efectivamente se están planteando. Yo creo que es específicamente por esa razón que el dictamen que pues tenemos a la vista o el que exista actualmente se reenvió a la Comisión para un nuevo dictamen, porque lo que están hablando los compañeros es sobre la iniciativa original y sobre el dictamen que actualmente existe, el que queremos trabajar, hay dos situaciones distintas y no dudo que cuando los compañeros podamos discutir con sus diferentes representantes dentro de la Comisión de Economía vamos a lograr determinar que tenemos que hacer algo desde Legislativo, porque ya ha quedado en evidencia que el Ejecutivo no lo puede hacer con lo que está.

¿Está obsoleto el modelo vial en Guatemala?

Otto Ángel:¿El modelo ya caducó? ¿cuánto nos aguanta más? ¿Cómo estamos hoy y qué tan rápido se puede caminar en el Congreso para mejorar lo que hoy tenemos?

Elmer Palencia, Valor: Definitivamente el modelo que tenemos actualmente no nos va a permitir y ya está evidenciado que 40 años atrás que no se ha logrado el modelo actual poder hacer una verdadera obra de infraestructura de alta envergadura. Este nuevo modelo lo que establece es que prácticamente podemos nosotros, como país, como nación, como Estado, adquirir infraestructura de buena calidad y también el pago por disponibilidad nos garantiza que esa infraestructura se mantenga en el tiempo con buena calidad y con un mantenimiento apropiado, que esté en óptimas condiciones. Eso va a dar un antes y un después en el tema de infraestructura vial y precisamente por eso es que el nuevo dictamen lo que está buscando es que se delimite a cierto, tramos carreteros y todos los conocemos la CA-9 de norte a sur, la CA-1 de oriente, occidente y la CA-2 de oriente a occidente y además agregaron la CA-14 que conduce de El Rancho a la Verapaces, con esos tramos es más que suficiente.

Julio Héctor Estrada, Cabal: También lo importante es reconocer que en el modelo que tenemos, se hacen obras chiquitas que se miran en todo el interior, se ha hecho poca obra y sobre todo se encuentran múltiples problemas de continuidad. Lo que vamos a enfocar en esto es lo que no está haciendo nadie, lo que no está haciendo ninguna institución, lo que nadie ha abordado, por ejemplo, túneles importantes, libramientos alrededor de la ciudad de Guatemala el periférico Metropolitano completo y al final el incentivo correcto de contratación. Entonces en vez de tener estas empresas de cartoncito que tenemos ahora, que si son no sé quiénes son no importa, o quién es el dueño, tenemos unas empresas formales, porque van a tener que bancarizar sus pagos, tienen que financiar la construcción y van a recibir pagos del Estado únicamente si funciona y se mantiene en óptimas condiciones las obras.

Héctor Aldana, Vamos: Creo que hay que tomar en cuenta el tema de los trámites que se hacen ahora. cómo se hace un procedimiento de contratación que es muy largo muy oneroso, pero si hacemos un espejo entre la propuesta de la iniciativa que estamos viendo versus la Ley de Contrataciones del Estado, que ahora tenemos que en realidad fue hecha pensando en temas de infraestructura, resulta ser que la nueva iniciativa puede ser hasta un poco más engorrosa y hasta un poco oscura. Estamos que se simplifiquen los procesos, que sean una cuestión más de no tanta burocracia, que no sea tanta tramitología, porque lamentablemente esa Ley de Contrataciones, por poner un ejemplo, se utiliza también para comprar medicamentos y muchas veces todo eso es bastante burocrático.

Duvalier Castañón, independiente: Ningún modelo a nivel mundial es para siempre. Tenemos una preocupación particular y es que la Sivial la están concibiendo como un ente autónomo o incluso descentralizado que absorbería la rectoría y los fondos que actualmente maneja el Ministerio de Comunicaciones, según nuestro organigrama administrativo de las instituciones públicas, eso significa retirarle al Ministerio Público la competencia del de la política pública de infraestructura vial y por ende al Ejecutivo. La medicina, nos puede salir mucho más cara que la enfermedad, porque si también son cooptadas por redes criminales se imaginan tener una institución de este calibre coptas mismas redes ya ni el mismo gobierno va a poder intervenirlas.

El futuro político de la iniciativa 5431

El foro incluyó una pregunta del director ejecutivo de Fundesa e integrante de la mesa de Infraestructura de Guatemala No Se Detiene, Juan Carlos Zapata.

Juan Carlos Zapata: ¿Cómo ven el espacio político en el Congreso para que se dictamine favorablemente la iniciativa en estos 45 días hábiles que da la ley y que posteriormente pueda hacer aprobada en primera, segunda y tercera debate y además por artículos durante el segundo semestre de este año?

Héctor Aldana, Vamos: Hay que tomar en cuenta que esta iniciativa de ley se encuentra ahorita en la Comisión de Economía y de Comercio Exterior, pero primero hay que analizar algo ¿por qué se encuentra en la Comisión de Economía y no en la Comisión de Comunicaciones? Tenemos una limitación dentro de la ley, que si la hacemos la redacción por artículos y se modifica más del 30% de la ley hay que tomar en cuenta que son más de 150 artículos, si vamos a modificar el 30% de la ley, entonces la ley se cae por así decirlo. Nosotros somos enfáticos en decir que otra superintendencia su aumentar la burocracia, no en la salida, pero sí crear algún ente encargado, especializado y técnicamente calificado para poder llevar a cabo una supervisión.

Elmer Palencia: Sí está la gran oportunidad de que podamos dictaminarla en este en este receso parlamentario y que en el segundo periodo ordinario podamos iniciar en su primera y segunda lectura. Yo hago la invitación a los compañeros, acá tenemos representado prácticamente 89 votos sumando los votos de cada uno de los bloques que estamos representando, para que podamos trabajar en este nuevo dictamen. Ese nuevo dictamen por qué está en la Comisión de Economía, porque fue la comisión que la dictaminó originalmente y se regresó a la Comisión. No hay problema de hacer una modificación más allá del 30%, porque no estamos trabajando en enmiendas, estamos trabajando un nuevo dictamen.

Duvalier Castañón, independiente: Nosotros vamos a estar sujetos siempre a que se cumpla con los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica del Congreso de la República, así como también apoyar todas aquellas iniciativas que vengan a fortalecer la institucionalidad pública, que fortalezcan los procedimientos de transparencia, de eficacia, de tal manera de que sí podamos responderle a la población. Aquello que venga en detrimento de la débil institucionalidad con la que ya contamos, será objeto de revisión.

Julio Héctor Estrada, Cabal: Sí, yo creo que sí. Esta Ley tiene un dictamen desde el año 2018 o 2019 y se ha venido discutiendo con bastantes actores, se ha hablado con varios sectores sobre enmiendas y ya se habían juntado unas enmiendas con bastante consenso unas 25. Creo que se puede tener ese hay consensos avanzados, hay apoyo, están esos 90 votos que dijeron, yo apoyo hacer algo diferente. No (es necesario) crear una nueva avenida de trabajo, dejemos que funcione para poder resolver de forma diferente problemas que acarreamos desde hace 40 años. Se ha limitado el alcance tratando de ser menos ambiciosos y bajo un concepto importante que es: démosle espacio a este modelo que tiene incentivos y mecanismos de control diferentes.

