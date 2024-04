Un país que tenga mecanismos claros de solución de controversias es una garantía para un inversionista que coloca su capital en esa plaza. Por el contrario, cuando esos mecanismos no están claros, el efecto inverso es directamente proporcional, y se pueden ahuyentar capitales.

Esta es parte de la explicación que da Manuel Ramírez, experto en temas legales y country managing partner EY Guatemala, quien hace una correlación entre esa certeza jurídica y el efecto no solo en empresas, si no en aspirantes a obtener un empleo en el país, y de cómo es importante alejarse del escenario de una justicia lenta.

Ana Isabel Antillón, líder de la mesa de certeza jurídica de Guatemala no se detiene, complementa que “existen diferentes índices que reflejan la celeridad y calidad con la que se presta la justicia en Guatemala y son tomados en cuenta por diferentes inversores o instituciones que recomiendan a qué países llevar su capital. En la medida en que mejoremos la administración de justicia, el país va a ser más atractivo para la inversión extranjera, y eso genera empleos de mayor calidad”. Apunta que la transparencia y la celeridad en los procesos de justicia puede ayudar a bajar los costos para el ciudadano.

Este es un breve extracto de una entrevista que Ramírez concedió a Guatevisión y a Prensa Libre sobre el tema:

¿De qué forma afecta la mora judicial a las empresas?

Todas las compañías tienen que tomar decisiones desde varios ángulos, por ejemplo, un cliente que no les está pagando el tiempo, deben considerar si deben o no acudir a un tribunal para hacer el cobro por la vía judicial. O si tienen una relación comercial que consideran no se está ejecutando conforme al contrato es natural que se evalúe si acuden o no a un tribunal para obtener una solución de esa controversia.

La mora judicial es sin duda uno de los elementos que toman en cuenta porque todos se preguntan cuánto tiempo voy a tardar en este juicio, o pagando honorarios a mis asesores de distintas ramas, como abogados o economistas. Es una pregunta natural para considerar si dan o no el visto bueno a la decisión de proceder judicialmente.

Cuando la justicia es lenta, ¿cómo provoca pérdidas de dinero a las empresas?

Se suele decir que en una justicia lenta es igual a no tener justicia. Si usamos esa idea como base, la ausencia de justicia nos lleva a un ecosistema de falta de certeza jurídica muy amplia, y en ese escenario todos los empresarios tienen una preocupación constante de lo que se garantiza su inversión y de su apuesta por un país, de cómo se resuelven las controversias cuando existan, si se van a resolver conforme a la ley o a ciertos intereses o a cómo se están ejerciendo ciertos poderes en determinado momento. Eso crea un riesgo alto a los capitales y tiene una incidencia en los resultados de las organizaciones.

¿Por qué a los guatemaltecos que buscan empleo les conviene que la justicia sea rápida? La pregunta nos permite dar visibilidad a una situación que los de a pie tenemos en el día a día. Si tenemos un desacuerdo con la manera en que se nos pagó una indemnización al momento de la terminación de una relación laboral sin justa causa, lo natural es que acudamos a un tribunal de carácter laboral para que se haga el cálculo correcto sobre quién tiene la razón de cuánto debía ser la indemnización. Si eso va a durar mucho tiempo, habrá un buen número de trabajadores que tienen esa inquietud, prefieren no hacerlo, por no tener el tiempo para resistir lo largo que es un proceso judicial. Ese es un caso donde una persona individual también se ve afectada por la tardanza en los tribunales.

Encuentre más de Guatemala No Se Detiene en nuestros canales de video de Prensa Libre y Guatevisión, un contenido en alianza enfocado en periodismo de soluciones.