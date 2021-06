Ingreso de onda del Este provocará más lluvia en Guatemala mientras cifra de afectados sube a 425 mil

En zona 2 de Villa Nueva se evacuaron 116 personas debido a las fuertes lluvias. (Foto Prensa Libre: Conred)

Este lunes la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó las consecuencias que han tenido las fuertes lluvias en Guatemala.

Durante este fin de semana, 93 mil 370 personas se vieron afectadas por las fuertes lluvias a lo largo del territorio nacional. De igual manera, las condiciones climáticas dejaron como resultado 22 incidentes, 21 personas en condición de riesgo, 58 evacuados atendidos en albergues, 88 viviendas con daños estructurales y 4 en riesgo.

Los departamentos afectados por las lluvias en los últimos días han sido Alta Verapaz, Chiquimula, Guatemala, Huehuetenango, Izabal, Jalapa, Jutiapa, Quetzaltenango, Quiché, San Marcos, Suchitepéquez y Zacapa.

Desde el inicio de la temporada de lluvia en el país 190 incidentes han sido atendidos, dejando como resultado 425 mil afectados en toda Guatemala. Asimismo, durante estas siete semanas de lluvias, se han registrado 65 inundaciones, 35 derrumbes, 29 incidentes por vientos, 18 deslizamientos y 11 hundimientos y colapsos de estructuras.

Los municipios más afectados por estas condiciones meteorológicas han sido Alta Verapaz, Guatemala, Sololá, Huehuetenango, Suchitepéquez y Quetzaltenango.

Según la Conred, 104 municipios se encuentran en alto riesgo debido a las fuertes lluvias en Guatemala. Igualmente, se espera que este miércoles ingrese una onda del Este, la cual generará más lluvia en el territorio nacional.

Debido a la espera de más lluvias, la Conred pide a los 104 municipios en riesgo estar alerta y realizar obras de mitigación. De igual forma, hace un llamado a las municipalidades para revisar la estructura de drenajes, ya que muchos están colapsados debido a la precipitación y a la acumulación de basura.

Áreas de riesgo en municipios

De acuerdo a la Conred, algunas municipalidades han pedido apoyo con el radar de penetración de suelo, con el fin de verificar el estado de los terrenos. Esta petición responde a la exigencia de los vecinos para evaluar áreas de riesgo, ya que en la mayoría de los casos las mismas se realizan cuando ya ocurren los hechos.

Asimismo, la Conred establece que en la Ciudad de Guatemala las municipalidades deberían de ser las responsables de brindar detalles de sus áreas de riesgo ante el colapso de drenajes. Actualmente, se prevé que las zonas 6, 2, 11 y 7, las cuales han registrado más incidentes, estén más propensas a inundaciones, derrumbes y deslizamientos.

Las áreas de riesgo declaradas por la Conred en el acuerdo gubernativo 179-2001 son Santa Catarina Pinula, Villa Nueva, Mixco, San Miguel Petapa, Villa Canales, Amatitlán.

Falta de apoyo municipal en Villa Nueva

En la colonia San Miguel de Ramírez, ubicada en la zona 2 de Villa Nueva, los vecinos aseguran que las autoridades no han hecho nada para solucionar el problema de los desbordamientos de agua debido al incremento de lluvias en Guatemala.

“Las autoridades no han dicho nada y no hacen nada por mejorar la situación aquí. No hay autoridad que venga y que mejore las cosas”, comenta una vecina del sector.

Darling Solares, afectada por las fuertes lluvias en Villa Nueva, relató cómo el agua, producto de este fenómeno meteorológico, ingresó a su hogar y causó daños en la estructura.

“El agua se metió por el local y se metía para acá (su casa). Las camas están mojadas, los roperos se mojaron y la ropa también se mojó”, estableció Solares.

Finalmente, Solares relata que su familia tuvo que hacer un agujero en la lámina de la vivienda para que el agua pudiera salir y no se inundara por completo.