El ataque israelí ocurrió a primera hora de la mañana del viernes en la provincia de Isfahán, hora local, según confirmaron funcionarios de la Administración del presidente Joe Biden, citados por ABC.

Los misiles israelíes impactaron en la provincia de Isfahán, donde se encuentra Natanz, la zona donde está ubicada una de las instalaciones nucleares de Irán. Una fuente militar le dijo a la cadena estadounidense Fox que el ataque fue “limitado”.

Fuentes estadounidenses aseguraron a CNN que el ataque no estuvo dirigido contra instalaciones nucleares, algo que (de haber ocurrido) podría desencadenar una escalada de agresiones y una respuesta más dura de Irán.

También informaron de que hubo explosiones cerca del aeropuerto de Isfahán, que posiblemente hayan impactado en una base aérea de la zona.

Según dijo a NBC un alto funcionario estadounidense, Estados Unidos no estuvo involucrado en el ataque a Irán y, además, Israel notificó a Washington antes de llevarlo a cabo.

En enero de 2023, la ciudad de Isfahán ya sufrió un ataque cuando una serie de drones causaron graves daños a una fabrica de armamento. El ataque fue atribuido a Israel, aunque las autoridades de Tel Aviv nunca lo confirmaron.

