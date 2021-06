Julie Chung asegura que el Caso Diario Militar “marca un paso positivo” hacia la justicia en Guatemala

“Un paso positivo hacia la justicia”, de esta forma fue como la funcionaria estadounidense Julie Chung se refirió a los avances del caso Diario Militar este 15 de junio.

La subsecretaria de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental estadounidense, escribió en su cuenta de Twitter: “El caso Diario Militar marca un paso positivo hacia la justicia para las víctimas guatemaltecas de las atrocidades.

Los procesos judiciales independientes y justos, con el debido proceso para los acusados, son una parte fundamental del Estado de derecho y aseguran que el paso de tiempo no equivalga a impunidad”.

The Diario Militar case marks a positive step toward justice for Guatemalan victims of atrocities. Fair, independent judicial processes, with due process for defendants, are a cornerstone of the rule of law and ensure that the passage of time does not mean impunity.

— Julie Chung (@WHAAsstSecty) June 15, 2021