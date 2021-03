Abusos de autoridad y corrupción ensombrecen trabajo de la PNC

Los agentes de la PNC dan seguridad perimetral en el Congreso. Foto Prensa Libre: Juan Diego González.

Como muchos países, entre ellos Guatemala, se impuso toques de queda cuando la pandemia los alcanzó, esto incluía confinamiento para limitar la propagación del coronavirus, por lo que en la Policía Nacional Civil recayó el cumplimiento de las medidas de restricción a través de más puestos de control.

Los supuestos abusos de la PNC se extendieron desde personas particulares hasta contra personal de la industria de comida rápida y servicios de comida. Algunas de las quejas detallan que las fuerzas de seguridad retiraron al personal de restaurantes que atendía a los comensales con servicios para llevar a domicilio antes de la hora establecida, porque se encontraban en lugares aledaños a mercados, los cuales en ese entonces cerraban a las 14:00 horas.

De esta cuenta, la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) durante 2020 y hasta el 15 de marzo pasado recibió 475 denuncias contra diferentes actuaciones de las fuerzas de seguridad, entre las cuales existen dos denuncias que documentan los supuestos abusos de agentes policiales.

Entre los casos que conoce la PDH está el de un repartidor que el pasado 6 de noviembre fue detenido en la zona 5 por la Policía; los agentes le exigían dinero a cambio de no detenerlo porque la matrícula de su motocicleta no estaba asegurada, estaba “floja”.

El piloto se negó a pagar el soborno, por lo que habría sido agredido de forma física por los policías y luego trasladado a un juzgado, según consta en el expediente 8486-2020 de denuncias de la PDH.

Dicha denuncia continua en seguimiento de la Procuraduría, porque consideran que existe la posible vulneración de derechos humanos por lo que pidieron un informe al director general de la PNC.

Otro caso en la PDH señala que el 15 de noviembre una persona denunció que los agentes que están en servicio de las estaciones policiales de San José Pinula y Lo de Diéguez abusan de su autoridad, extorsionan a motociclistas, efectúan retenciones ilegales y cometen otros delitos. Esta denuncia fue remitida a la Oficina de Atención Permanente del Ministerio Público (MP) para profundizar en la investigación.

Según las denuncias ingresadas a la PDH contra agentes de la PNC, el 35% corresponde a presunta violación a seguridad, el 11% por integridad personal, el 9% por trabajo y el 5% por salud, entre otros.

Abusos

En opinión de Sandino Asturias, analista en temas de seguridad y justicia e integrante del Foro de Organizaciones de Seguridad Ciudadana (Foss), que la Policía haya utilizado las detenciones por temas de salud refleja una actuación irregular, con falta de protocolos, en donde hubo poca preparación para enfrentar la crisis sanitaria y una lógica de represión, como la demostrada contra un grupo de manifestantes en noviembre pasado.

Asturias enumera que estos abusos cometidos por la Policía durante la pandemia dejaron miles de personas detenidas, no se aplicaron protocolos específicos y, como consecuencia se cuenta el asesinato de una persona, denuncias de malos tratos, abuso de autoridad y corrupción.

En casi seis meses, después que se confirmó el primer caso de covid-19 en el país, los agentes policiales capturaron a 40 mil 203 personas, entre ellos 536 menores de edad, según los registros públicos. Asimismo, el agente de la PNC Werren David López Alvarado fue ligado a proceso homicidio en el caso de la muerte de Édgar René Ic Pérez, de 33 años.

Miembros del Foos han escuchado relatos de personas a quienes los policías exigieron mordida para no detenerlos cuando no habían cometido ningún delito. Un caso puntual es el de una pareja se les decomisó una motocicleta recién comprada que no portaba la matrícula por estar en trámite, sin embargo, cuando fueron a reclamar el vehículo a la comisaría les indicaron que nunca fue reportado.

Transparencia Internacional, un movimiento global que trabaja en más de 100 países para combatir la corrupción, publicó en su página web un análisis sobre más de mil 500 denuncias que fueron presentadas entre enero y septiembre del año pasado vinculadas con el nuevo virus, que incluían abusos cometidos por policías y militares y fueron recibidas en los Centros de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC).

La organización señala que en muchos países se encontró que policías y soldados exigían sobornos a las personas que cruzaban los puestos de control y registro, quienes se encontraban en las calles en toque de queda, a trabajadores sanitarios, entre otros.

El análisis indica que personas de Guatemala, Kenia, Madagascar, Venezuela y Zimbabwe estuvieron en contacto con la organización para denunciar a los policías que exigían coima en los controle de registro e identificación en las carreteras.

Se investiga

Jorge Aguilar, portavoz de la PNC, afirma que las denuncias en contra de los supuestos abusos policiales son importantes para verificar sus acciones. Agrega que Inspectoría General investiga las denuncias que ingresan relacionadas con estos hechos, aunque resalta que no todas son verídicas, pero en los casos en los cuales la información es correcta se accionan de forma penal o administrativa contra los policías.

El vocero señala que también en muchos casos las denuncias son presentadas, debido a que los detenidos buscan que a los policías los sancionen por hacer su trabajo. “Hay denuncias que son trasladadas al Ministerio Público, pero si el policía incurrió en un delito es detenido y si su labor fue apegada a la Ley se esclarece”, afirma.