Anuncian fecha para sentencia: Entre lágrimas, Samuel Morales pide su “absolución total”

Samuel Morales y José Manuel Morales durante la audiencia. (Fotos Prensa Libre: Óscar Rivas).

Este 24 de julio terminó la fase de conclusiones en el Tribunal Décimo Tercero Penal y los jueces entran en la etapa para deliberar. La judicatura citó a las partes procesales para el lunes 19 de agosto de 2019 para dar a conocer su fallo.

Varios procesados decidieron hablar ante el tribunal, entre ellos Samuel Morales, quien entre lágrimas pidió su “absolución total” porque, aseguró, que no ha cometido ningún delito.

“Siempre voy a seguir viéndolos a los ojos, cosa que ustedes (investigadores del MP y la Cicig) cobardemente no pueden hacer cuando piden cárcel para un hombre inocente… Eso es cobardía”, afirmó el hermano del presidente.

Morales manifestó a los jueces “que sabrán encontrar la verdad, desentrañarla y desenmarañarla… entre tanta prueba que nada ha probado”.

#botín "Estoy seguro que ustedes encontrarán la verdad dentro de tanta prueba que nada a probado expresó Samuel Morales ante el tribunal. pic.twitter.com/xxGtFAw1lp — Sucely Contreras (@SuContreras_gtv) July 24, 2019

Morales señaló al Ministerio Público de filtrar a la prensa las investigaciones del caso para que él y los demás señalados “perdieran sus derechos y la presunción de inocencia”.

“El objetivo era destruir mi nombre y por eso me puse de objetivo defender mi nombre”, apuntó.

Ya es papá

José Manuel Morales, hijo del mandatario Morales, también habló ante el tribunal y reveló que a sus 25 años ya es padre de una niña de 10 meses.

“Hoy con 25 años, después de dos años y medio, atravesando un este proceso el cual considero injusto he aprendido muchas cosas, he entendido otras cosas y considero que he crecido como persona”, dijo Morales.

“Mi futuro está en sus manos… desde lo más profuno de mi corazón lo único que les pido es que se haga justicia, una justicia verdadera que me absuelva. Le pido a Dios los bendiga a ustedes, a la parte acusadora, a Guatemala y a mi y a mi familia”, solicitó José Manuel.

"Mi futuro está es sus manos" le dijo al tribunal José Manuel Morales Marroquín, (hijo del Presidente Morales) a sus 25 años Dios le dio la bendición de ser padre de una bebé, y les pidió justicia. pic.twitter.com/ONI2ONbCkb — Sucely Contreras (@SuContreras_gtv) July 24, 2019

La acusada Abdi Sucely Estrada García fue la primera que habló ante los jueces.

La acusada Abdi Sucely Estrada García es la primera que habla al Tribunal. pic.twitter.com/8EfmEWAj1K — Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) 24 de julio de 2019

El acusado Mario Estuardo Orellana López recuerda que estuvo en prisión 37 días en 2017. “Hemos sobrevivido después de eso, la tragedia de las canastas -un evento por el que enfrenta debate-“, expresó.

Anabella de León, exregistradora general de la propiedad, dijo que su detención el 1 de septiembre de 2016 fue ilegal. “No he cometido ningún hecho ilícito. Tengo valores y principios morales”, dijo en su última petición.

Contenido relacionado

> “Trasladaron grandes cantidades de dinero para beneficiarse”: Tribunal condena a cercanos de Sinibaldi en caso Odebrecht

> Fiscalía plantea beneficios a cuatro colaboradores en el caso Construcción y Corrupción

> Caso Odebrecht: abogado que habría coordinado coimas y depósitos deberá esperar juicio hasta el 2021