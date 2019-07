Expresidente Pérez Molina no logra medida sustitutiva y debe seguir en prisión

Médicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) indicaron durante una audiencia por un caso de corrupción en el que está involucrado el expresidente Otto Pérez Molina, de que el exmandatario debe seguir en tratamiento estricto por padecimiento en el corazón y seguimiento a dispositivo que tiene en el pecho el cual está en óptimas condiciones.

El expresidente ya fue enviado a debate por el caso La Línea y el expediente lo tiene el Tribunal de Mayor Riesgo “B”, donde las jueces recientemente le negaron el arresto domiciliario.

La audiencia de este martes 23 de julio por el caso Cooptación del Estado de Guatemala se desarrolló en el Juzgado de Mayor Riesgo B, donde fue la revisión de medida de coerción por el caso del exmandatario, quien pidió arresto domiciliario por humanidad, pero le fue negado por el juez Miguel Ángel Gálvez y deberá ir a prisión.

Pérez Molina, quien desde mayo último estaba en un hospital privado, deberá regresar este miércoles 24 de julio a la cárcel de Mariscal Zavala, según lo ordenado por el juez Gálvez. El exfuncionario afirmó que apelará la decisión del juzgador.

En la audiencia anterior del 10 de junio pasado, expuso un abogado llevó a cardiólogo que expuso que Pérez Molina padece de arritmia cardiaca y recordó que usa un cardiodesfibrilador.

En la audiencia de este martes, comparecieron ante el juez Gálvez tres médicos del Incacif que reprodujeron un video que explica la arritmia y agregaron que el exmandatario debe seguir bajo estrictico tratamiento y vigilancia del aparato que tiene en el pecho.

El 5 de septiembre del 2018, se informó que el expresidente es un paciente de alto riesgo y estará en observación debido al cambio del cardiodesfibrilador.

La cirugía se efectuó en un hospital privado y fue exitosa. El expresidente mostró estabilidad después de que los especialistas le remplazaron el referido aparato.

El 8 de agosto del mismo año, el expresidente fue trasladado a un hospital privado debido a una complicación cardiaca que padeció mientras guardaba prisión preventiva en la cárcel Mariscal Zavala.

