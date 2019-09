Archivarán el caso en el que se señaló al diputado Orlando Blanco de ocultar aportes a la UNE

El diputado Orlando Blanco Lapola no enfrentará proceso penal por el señalamiento de no haber reportado aportes no dinerarios a la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) en la campaña electoral de 2015 cuando fue secretario general de esa agrupación.