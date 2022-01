Así fue la Comisión de Postulación que eligió a Consuelo Porras

Uno de los eventos que cobro relevancia fueron los requisitos que debían presentar las tachas contra los aspirantes, en el que establecieron que los señalamientos no podían fundamentarse en demandas, sino con una resolución definitiva o condenatoria, sin recursos pendientes; además, incorporaron requerimientos en el perfil de idoneidad, los cuales no fueron evaluados debido a que no se establecieron indicadores específicos en la tabla de gradación.

Además, fue criticada la tabla de gradación en la cual se establecieron tres aspectos a evaluar los méritos académicos con 30 puntos, aspectos profesionales con 65 y proyección humana con 5.

La mitad de los decanos integran nuevamente

De los 12 decanos que integran la actual Postuladora, por lo menos la mitad formaron parte de la comisión anterior y avalaron que Porras Argueta fuera incluida en la nómina definitiva y se convirtiera en la tercera mujer al frente del MP.

Se trata de Hugo Rolando Escobar Menaldo, de Universidad Rafael Landívar; Milton Estuardo Argueta Pinto, de la Francisco Marroquín; Luis Antonio Ruano Castillo, de la Mariano Gálvez; Enrique Fernando Sánchez Usera, de la Panamericana; Luis Roberto Aragón Solé, de la San Pablo de Guatemala y Ana Mercedes Suasnávar Palma, de Occidente.

Aciertos y desaciertos

De acuerdo con Marielos Fuentes, directora de Guatemala Visible, compartió sobre los eventos que realizó la Postuladora anterior y que considera que valen la pena mantener “el acceso al público en general y a los medios de comunicación”.

Con relación a la honorabilidad de los candidatos refiere que “sigue siendo un campo subjetivo, en el cual hay opiniones de los comisionados, no han podido manifestar de manera concreta” debido que es difícil comprobar la misma y hace énfasis en el papel importante de toda la sociedad que “tenga información relevante y concreta, tendrían la obligación de presentarla ante la postuladora” dijo.

Fuentes considera que al momento de elaborar el perfil, este debería responder al cargo que va cubrir y no responder con requerimientos que respondan a ciertos interés porque sería “como mandar hacer un traje, a la medida de las personas que quiero que ocupe el puesto” indicó.

Para Mario Fuentes Destarac, de la Cámara de Periodismo indicó que es importante que la CSJ y el Colegio de Abogados y Notarios, brinden como “una base de datos actualizada” a los Comisionados que podría ser como una herramienta importante que contenga registro como créditos profesionales y las evaluaciones del Consejo de la Carrera Judicial.

Fuentes Destarac considera que es importante “la experiencia profesional de los candidatos y sobre todo por la cobertura actual que tiene el MP” y necesario el conocimiento tanto en la parte operativa, como en la administración pública.

¿Cómo fue la votación?

En una sola ronda de votación que se desarrolló en tres horas y media, los integrantes de la Comisión de Postulación para fiscal general en 2018, votaron para integrar la nómina de seis candidatos, la cual fue entregada a el expresidente de la República, Jimmy Morales, el 17 de abril de 2018.

La actual fiscal general Consuelo Porras Argueta, logró el aval de 13 de los 15 comisionados, los que votaron en contra fueron Gustavo Bonilla y Yuri David Búcaro Chicas, decanos de Derecho de la Universidad San Carlos de Guatemala y Regional, respectivamente.

De los 14 candidatos fueron electos seis para integrar la nómina y fueron: Brenda Dery Muñoz Sánchez, María Consuelo Porras Argueta, Miguel Ángel Gálvez Aguilar, Patricia Elizabeth Gámez Barrera, Gladys Verónica Ponce Mejicanos y Edgar Estuardo Melchor Solórzano, de quienes se desconoce si lo volverán a intentar.

La designación de Porras

Ninguna ley vigente establece un procedimiento específico para que el Presidente elija al Fiscal General entre los 6 aspirantes. El exmandatario Jimmy Morales entrevistó a puerta cerrada a los candidatos, sin brindar detalles sobre los temas que abordó, ni de los criterios de evaluación.

Fue el 3 de mayo de 2018, que el expresidente Morales informó a través de un comunicado que había elegido a María Consuelo Porras, como fiscal general y no expuso los motivos de su elección. Y el 16 de mayo de ese mismo año fue juramentada en el Salón Banderas del Palacio Nacional, en un acto que duro 8 minutos.