Autoridades realizarán 30 operativos diarios durante la semana mayor

El fin de que en los registros sean ejecutados por DGT, Provial y Tránsito de la PNC es que “se pueda abarcar mayor cantidad de territorio, movilidad ante una denuncia y aplicar el reglamento de las tres instituciones” dijo el portavoz.

Ramírez detalló que cubrirán 10 rutas a nivel nacional y las principales son Occidente, Pacifico, Carretera a El Salvador y el Atlántico. Los operativos se realizarán desde las 4:00 hasta las 22:00 horas y si es necesario se extenderán los mismos.

Las sanciones

Los buses que no estén registrados en la DGT, la multa es de Q. 25 mil; mientras que los que no cuenten con póliza de seguro vigente la sanción es de Q. 15 mil, por incrementar la tarifa del pasaje Q. 10 mil; por no tener registro de pilotos Q. 5 mil y por no respetar el aforo es de Q. 3 mil.

Los aforos serán según el tablero de alertas Covid-19 avalado por el Ministerio de Salud y “el municipio que marca el aforo, es el lugar de donde sale el autobús” dijo Ramírez.

Rojo el 50 por ciento

Anaranjado 75 por ciento

Amarillo 80 por ciento

Verde el 100 por ciento

De acuerdo con la reciente actualización del tablero de alertas sanitarias del Ministerio de Salud, hasta el 31 de marzo de 2022 reportaron 39 municipios en rojo, 235 en anaranjada y 66 en amarillo.

Habilitan Sinaprese

El pasado viernes 8 de abril fue habilitado el Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa 2022 (Sinaprese), el cual contará con 15 campamentos y 11 puestos de control en todo el país, los cuales buscan brindar información, asistencia vial, médica y seguridad para los guatemaltecos que viajaran a distintos puntos turísticos del país.

De acuerdo con el programa de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres en cada campamento habrá baños, suministro de energía eléctrica, agua para higiene, grúas, puesto de comando, centro de atención, centro administrativo y de transmisiones y un servicio de atención vial. Además, atención hospitalaria y ambulancias de los cuerpos de socorro.