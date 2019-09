Candidatos a magistrados de CSJ tendrán una nueva oportunidad

Los comisionados de la postuladora de CSJ durante la sesión en la que aprobaron el perfil del candidato. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

Los procesos para la elección de magistrados para Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Apelaciones tienen un revés, luego de que la Corte de Constitucionalidad dio con lugar las apelaciones presentadas por Noé Ventura Loyo y la Fundación Myrna Mack.

Lea también Estas son las 5 cosas que desvirtúan la postulación de magistrados Manuel Hernández Mayén 31 de julio de 2019 a las 05:30h

La postuladora de CSJ deberá reiniciar el proceso desde la elección de magistrados de salas de Apelaciones, la cual se debe hacer por planillas y por el método proporcional de minorías. El 27 de junio pasado el Instituto de Magistrados hizo esa elección, pero lo hizo con una sola planilla, por lo que la CC evidenció en su fallo eso como un primer vicio en el proceso.

Con la resolución de la máxima Corte, los aspirantes que quedaron fuera en la revisión de requisitos podrán postularse de nuevo, así como los que quedaron por debajo de los 73 puntos mínimos establecidos tendrán otra oportunidad de ser elegibles.

De acurdo a los resuelto, por unanimidad, por los magistrados de la CC, la postuladora de salas de Apelaciones deberán retomar el proceso en la fase de verificación del cumplimiento de requisitos de los jueces y magistrados. Las comisiones deberán requerir, en un plazo que no exceda las 48 horas, al Consejo de la Carrera Judicial, las evaluaciones de desempeño de quienes ya se postularon.

El atraso que se evidencia de dos meses mínimo da la posibilidad de que sea la próxima Legislatura la que elija a las nuevas autoridades del Poder Judicial, pues dentro de 25 días, es decir el 13 de octubre próximo, vence el plazo para el que fueron electos los actuales magistrados.

Respetan fallo

El presidente de la Comisión de Postulación de CSJ, Félix Serrano, explicó que con el fallo, la comisión quedó desintegrada y que respetan la resolución de la CC. Agregó que serán los magistrados de Apelaciones los que elijan a sus 12 representantes ante esa comisión, lo que a su criterio podría sobrepasar las tres semanas, pero coincide en que la intención que conlleva la resolución del máximo tribunal constitucional es que cada grupo podrá a incluir de nuevo a sus candidatos.

“Lo hace a uno en pensar en intereses particulares, intereses ideológicos, porque en realidad ellos -magistrados de la CC- conocieron a las personas que no iban a estar en la CSJ y por lo tanto fue una decisión a posterior, lo cual indica que ellos tienen un sesgo y tienen candidatos específicos para miembros de la CSJ. En realidad lo que buscan es retrasar el proceso, ya no les importan los plazos de ley de la toma de posesión del 13 de octubre, sino que en realidad lo que tratan es que el procesos se retrase para que sea el próximo congreso, en enero, quien elija a los magistrados”, señaló.

Serrano, quien también es rector de la Universidad Mesoamericana, manifestó que es discutible lo que se refiere al tema de la evaluación de los jueces y magistrados, porque en realidad el Consejo -de la Carrera Judicial- “no está preparado, no tiene ni las personas, ni la experiencia, ni los equipos ni el reglamento para haber realizado ese proceso de evaluación y después de enviar los expedientes en los tiempos que requería la postuladora”.

“Debo decir que es una resolución tardía porque si en realidad había problemas en la conformación e instalación de la comisión eso lo pudieron haber resuelto dos meses antes o no haber dejado la juramentación”, explicó.

La presidenta de la fundación Myrna Mack, Helen Mack, una de las amparistas, refirió que la resolución deja en evidencia los vicios que se dan en este proceso de postulación.

“Me parece bien el fallo, la misma Corte Suprema de Justicia y el mismo director del Consejo eran confesos, sabían que no habían hecho reglamento ni habían evaluado y salieron con esta güizachada de que los jueces que querían aplicar hicieran carta de intención. Ellos no han cumplido la ley, han tenido dos años para hacerlo”, indicó.

La activista considera que con el amparo que le otorgaron a Loyo se debe elegir de nuevo a representantes de magistrados de Apelaciones y si hay comisionados que ya no quieren seguir en el proceso porque ya emitieron opinión es una cuestión que ellos deben decidir.

“No es problema mío que no hayan resuelto hace dos años el problema de la Carrera Judicial, es problema del Consejo y de estos oscuros que quieren nombrar sus magistrados”, manifestó.

Le puede interesar Comisionados buscarán incluir a sus favoritos en nómina de magistrados para CSJ Manuel Hernández Mayén 17 de septiembre de 2019 a las 05:00h

Se repite

Roberto Molina Barreto, expresidente de la CC, señaló que el fallo es “incomprensible, desde el punto de vista constitucional”, por considerar que el 13 de octubre finaliza el plazo para el que fueron electos los magistrados y deben tomar posesión los que resulten electos.

Indicó que la decisión de retrotraer las actuaciones de la postuladora de CSJ al inicio del proceso “va a provocar graves consecuencias, significa que se va vencer el plazo constitucional de los magistrados de Corte Suprema como de los de salas de Apelaciones y eso es un rompimiento institucional”.

“Es un daño innecesario. La Constitución, que es la norma prima, no pide más requisitos que los magistrados de sala sean en igual número que los decanos de Derecho del país, una ley de menor jerarquía especifica un proceso de elección de los representantes, y fue democrático que existiera una planilla única, debieron -la CC- hacer una ponderación de normas”, explicó.

El amparo no es contra el Consejo de la Carrera Judicial sino de la postuladora, señaló Molina Barreto. “Sin magistrados de sala no puede trabajar la comisión de postulación de la comisión de Corte Suprema de Justicia, y esta no puede avanzar sin la evaluación de la Carrera Judicial, pero no hay instrumento legal para hacerlo -reglamento-, lo que están haciendo realmente es destruir el proceso de elección de magistrados, bajo el aspecto legal; bajo el aspecto político lo que pasa es que no pasaron los candidatos que querían que pasaran y engavetaron el amparo tres meses para sacarlo cuando se dieron cuenta de eso, porque no llegaron a la calificación”.

“Ojalá fueran pocos días como en 2014, pero van a ser meses, es impredecible el tiempo, más si la intención es que no elija el actual Congreso”, expresó.

Mack considera que se repite el caso del 2014 cuando los magistrados de la CC, Molina Barreto y Alejandro Maldonado Aguirre, argumentaron que había un rompimiento institucional. “No han querido corregir el proceso porque quieren nombrar a su gente. Molina Barreto no tiene moral para señalar esto, cuando llegó él a saber qué le ofrecieron que le dio caravuelta. Además, se aprobó la nueva ley de la carrera judicial y no lo han hecho, quieren seguir manipulando”, dijo.

De acuerdo con Molina Barreto se tendría que buscar un mecanismo para avalar los fallos firmados por los actuales magistrados de salas de Apelaciones y de CSJ luego de que venza su período constitucional, el 13 de octubre próximo.

“Cuando yo presidí la Corte de Constitucionalidad salí de viaje y sin mi presencia la Corte emitió un amparo provisional, en el 2014, para suspender que los magistrados electos asumieron sus cargos. Cuando volví dicté la sentencia y se revocó el amparo para que tomaran posesión. Pero hay una gran diferencia, en aquella ocasión solo fueron unos días y solo para la toma de posesión, mientras tanto se avaló las actuaciones de los magistrados que permanecieron en los cargos ese tiempo”, explicó.

“Se están conjugando varios intereses, no solo de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad tenían intereses en ciertos candidatos, también un grupo de diputados, también grupos de la sociedad civil, ósea, sin darse cuenta se pusieron de acuerdo, o todos los perseguidos penalmente o intereses políticos, cuando vieron que todos están mal con sus candidatos mejor suspendieron, quien ejecuta esta aberración fue la Corte, y de forma unánime, sin medir consecuencias, quiere decir que hay intereses de otros poderes del Estado, como un capricho, porque sus candidatos no obtuvieron la nota académica”, manifestó.

La directora del Movimiento ProJusticia, Carmen Aída Ibarra, durante un conversatorio sobre el proceso de las postuladoras este 17 de septiembre, dijo desconocer cuánto tiempo se podría llevar el nuevo proceso, pero que “es evidente que pasará del 13 de octubre”.

Ibarra señaló que el Consejo de la Carrera Judicial tendrá 48 horas para desempolvar el reglamento que ya no aprobaron y crear el instrumento para evaluar a los jueces.

La experta considera que se podrían dar más impugnaciones administrativas, pues “más de alguien no podría estar de acuerdo con el reglamento o con el instrumento de evaluación para los jueces y magistrados”.

La referida organización hace responsable del fallido proceso a los magistrados 2019-2024 a los directivos de los magistrados de las salas de Apelaciones y sus negociadores, porque violentaron la Ley de Comisiones de Postulación, con el fin de resguardar sus intereses, ya que “acordaron violar el principio de representación de minorías”.

“En lugar de ser premiados con la reelección deberían ser sancionados, porque, con sus negociaciones espurias, los cinco magistrados negociadores introdujeron vulnerabilidades y riesgos en el proceso de postulación a la CSJ”, manifestó Ibarra, quien añadió: “también son responsables los integrantes del Consejo, por incumplir la ley que los rige y devengar un salario, por más de dos años, sin merecerlo, pues incumplieron con su deber de fortalecer la carrera judicial. Ellos pusieron en riesgo ambos procesos de postulación, deberían de dejar el cargo por violar la ley”.

Contenido relacionado:

> Grupos interesados en Comisiones de Postulación prefieren inscribir a abogados de bajo perfil

> Magistrados de Apelaciones “acuerdan” planilla y eligen de inmediato representantes para la elección de la CSJ

> “Generar impunidad” es el interés que hay detrás de las comisiones de postulación de magistrados