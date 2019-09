Comisionados buscarán incluir a sus favoritos en nómina de magistrados para CSJ

Comisiones de postulaciones conocen resultados de aspirantes a la Corte Suprema de Justicia. (Foto Prensa Libre: Noé Medina).

Algunos comisionados del Colegio de Abogados y magistrados de salas de Apelaciones buscan modificar la nota mínima para lograr que sus candidatos, quienes no alcanzaron el punteo mínimo, sean elegibles para integrar la lista de 26 abogados que la Comisión debe enviar al Congreso para elegir a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Luego de conocerse que cien candidatos no superaron el punteo mínimo de 73, los comisionados Adolfo Quiñónez y Dennis Herrera, representantes del Colegio del gremio de Abogados, y la magistrada Cathy Rossana López Rodríguez, esposa de Luis Antonio Lam Padilla, abogado del presidente Jimmy Morales, pidieron que se redujera el punteo o que se votara por todos.

Los argumentos se dieron luego de que abogados como Anabella Cardona Cámbara, Wilber Estuardo Castellanos Venegas, Selvin Wilfredo Flores Divas, Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos de Brito, Jenny Noemy Alvarado Tení, Mynor Mauricio Moto Morataya, Víctor Manuel Cruz Rivera, y Carlos Guillermo Guerra Jordán no llegaron a los 73 puntos establecidos por la comisión para ser elegibles.

López Rodríguez fue la que abrió el debate al argumentar primero que la tabla de gradación no favoreció a los magistrados por lo que pidió que la media se bajara, sin decir un punteo específico. Quiñonez, quien fue electo por la planilla 6 del Cang, dijo que no estaba de acuerdo en un principio en poner un punteo mínimo sin saber cómo iban a resultar evaluados los candidatos.

Mientras que el comisionado Herrera Arita propuso que se votara por todos los aspirantes ya que la Ley de Comisiones de Postulación no establece que debe ser a partir de un punteo determinado.

Al ser consultado vía telefónica dijo que el artículo 22 de la Ley de Comisiones de Postulación señala que se debe votar del mayor a menor, eso significa que del punteo 100 al último, ya que la norma no establece un parámetro.

Herrera Arita explicó que la comisión hizo una convocatoria, todos los abogados, que son más de 33 mil, tenían el derecho de presentar papelería y los que no cumplieron con los requisitos fueron excluidos, eso fue en una primera ronda.

“Mi criterio es que, si todas ellas ya cumplieron con los requisitos, nosotros no podemos vedar el derecho a que se someta a evaluación a cada uno de los expedientes, porque entonces estaríamos hablando que hay un interés por parte de la academia -decanos- porque todos los expedientes de ellos son mayores a 85 puntos”, dijo Herrera Arita.

Y al cuestionarle si intentaba decir que los punteos altos son de la academia ¿los de punteo bajo son los que los diferentes grupos quieren incluir? dijo que no, que esa es una mala interpretación, y lo que quiso decir es que todos tienen derecho a participar y que se debe votar de forma descendente.

“Yo no tengo ningún interés de ningún candidato, es más que la nota que se va a tener que votar van a ser las mayores”, concluyó Herrera Arita.

El presidente de la Comisión de Postulación para la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Félix Serrano, dijo que el verdadero asunto es que algunos candidatos tienen calificación por debajo de 73 puntos.

“Un comisionado dijo que se debía de votar por todos, que no había límites, no dijeron un punteo, porque yo les dije que no iba a repetir la votación que se había hecho precedente al análisis de los expedientes, por tanto, esa decisión se había tomado sin saber quién iba a pasar”, dijo Serrano.

En la discusión del sábado 14 de septiembre, Serrano dijo que la propuesta de López Rodríguez estaba fuera de lugar, porque no tiene sentido volver a discutir lo aprobado y si es así es mejor elevar la media a 80 o 90 porque la ley dice que hay que escoger a los mejores.

“Debemos escoger a los mejores, no voy a someter a votación la propuesta, más cuando ya se conocen las notas, señora magistrada lo que me está diciendo es sumamente peligroso e indica que no vamos a escoger a los mejores, sino a los que queremos escoger y eso no es correcto”, dijo Serrano.

No se quedarán quietos

Carmen Aída Ibarra, del Movimiento ProJusticia, manifestó que luego de perder la batalla por reducir el punteo mínimo, muchos de los afectados buscan plantear amparos y de esa forma ser parte de los elegibles.

“No se sabe si eso va a ser posible, si bien antes, ahora que hay finalistas obviamente los intereses no son concurrentes, ya no es que tengan un mismo interés, los que ya pasaron quieren que el proceso siga adelante y les interesa ganar la segunda etapa que es la integración de la nómina”, manifestó Ibarra.

La experta señaló que otro escenario es forzar a bajar el punteo luego de varias rondas de votación al no integrar la nómina de candidatos.

“Cuando se llegue a la ronda de votaciones tienen para elegir 122, pero seguramente van a tratar de hacer votaciones en donde no se tengan acuerdos para forzar la eliminación del punteo, pero tendrían que conseguir al menos 25 puntos y eso significaría un gran desgaste no solo a los que pongan la cara por los diputados, sino que para toda la comisión”, indicó.

Excluyen a candidato

La Comisión de Postulación para la elección de magistrados para las cortes de Apelaciones continuó este 16 de septiembre con la ponderación de expedientes, se espera que al final de la tarde de este martes finalice este proceso.

En la ponderación de expedientes, la comisión determino excluir a Víctor Cruz Rivera luego de evidenciarse que presentó expediente en esa comisión dirigido a la CSJ, lo que es motivo de exclusión, y con el objeto de no vedarle su derecho, se le corrieron tres días para presentar sus pruebas de descargo.

Sin embargo, algunos comisionados indicaron que como era error de la comisión debería seguir en el proceso.

Se supo que, en el expediente la terna que revisó los requisitos formales hizo la anotación de que iba mal dirigida la solicitud, no obstante, el secretario de la Comisión, el magistrado Ranulfo Rafael Rojas, no lo pasó para ser excluido.

Los 28 candidatos que tienen los primeros lugares

María Elisa Sandoval Argueta 100

Juana Solís Rosales 98

Brenda Dery Muñoz Sánchez de Molina 96

Juan Carlos Godínez Rodríguez 95

Carlos Ronaldo Paiz Xulá 95

Nery Osvaldo Medina Méndez 94

Dora Lizett Nájera Flores de Flores 94

Santos Octavilo Flores Sarmientos 94

Gustavo Adolfo Morales Duarte 93

Édgar Osvaldo Aguilar Rivera 93

Édgar Orlando Ruano Godoy 93

Axel Ottoniel Maas Jácome 92

Hermán Rigoberto Tení Pacay 91

Miguel Ángel Giordano Navarro 90

José Alfredo Aguilar Orellana 90

Elsa Nivia Castillo Rodas 89

Ramón Francisco González Pineda 89

Claudia Lucrecia Paredes Castañeda 88

Carlos Humberto Rivera Carrillo 88

Vitalina Orellana y Orellana 86

Santos Sajbochol Gómez 86

Dasma Janina Guillén Flores 86

Wanda Jahaida Azmitia Cabrera 86

José Antonio Pineda Barales 86

Alvaro Ricardo Cordón Paredes 86

Conrado Arnulfo Reves Saaastume 85

Eduardo Galván Casasola 85

Jorge Rolando Sequén Monroy 85

