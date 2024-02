Feremka Taibeed Godínez Alfaro, quien recientemente había sido reinstalada, por orden judicial, en el cargo de subdirectora General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC) fue detenida este 21 de febrero señalada de rebeldía.

Godínez Alfaro había sido reinstalada en su puesto el pasado el viernes 16 de febrero, en cumplimiento a una orden judicial emitida por el Juzgado Cuarto Pluripersonal de Previsión Social de Guatemala, informó el Ministerio de Gobernación.

La resolución del juzgado indicaba y ordenaba la inmediata reinstalación de Godínez, al cargo del cual fue removida en 2020.

Este día, Godínez Alfaro fue detenida y trasladada a Torre de Tribunales, en donde fue abordada por Prensa Libre y mencionó que el martes pasado le giraron una orden de captura por rebeldía girada por el Juzgado Tercero Pluripersonal de Primera Instancia Penal.

Criticó que la orden de captura haya sido ingresada el pasado martes y que se haga efectiva en un día.

“Quiero decirles que esto inició hace cuatro años, yo ya no aguanto esta persecución política que me han hecho, esta persecución penal, pero aquí estoy, aquí estoy dando la cara, y como la he dado siempre”, comentó Godínez.

Instó a instituciones internacionales que por el hecho de ser mujer, que la apoyen para que termine con la persecución que le tienen, pues no es posible que a tres días de que haya tomado posesión de subdirector antinarcótico, teniendo la trayectoria y aporté al país, ahora se ordene su captura.

Recordó que hace cuatro años se dio un caso en su contra en donde se le señaló de supuestamente ser la jefa de una estructura de tumbadores de droga, pero afirmó que eso no es así.

Informó que el expediente en su contra estaba por incumplimiento de deberes y allanamiento ilícito.

El caso

Según autoridades, Godínez, en el cargo de subdirectora antinarcótica, supuestamente sus agentes de seguridad fueron a allanamientos en Villa Nueva y se llevaron al punto el carro asignado a ella.

Dos o tres días después, investigadores policiales de Villa Nueva solicitaron allanamientos en seguimiento a denuncias de delitos de narco menudeo y otros ilícitos.

Al hacer el cateo, residentes en el área informaron que ya se habían hecho allanamientos en el lugar y allí se dieron cuenta que los primeros eran ilegales.

La investigación determinó que los cateos ilegales habrían sido ejecutados por agentes antinarcóticos, incluido el piloto y seguridad de la subdirectora Godínez y por eso se giraron las órdenes de captura en contra de Godínez y agentes antinarcóticos.