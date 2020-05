Cárceles se mantienen sin casos de coronavirus, asegura director del Sistema Penitenciario

Los reos no han recibido visitas por más de un mes y medio para evitar la propagación del virus en las prisiones. Foto Prensa Libre: Óscar Rivas.

Luis Rodolfo Escobar, jefe de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), quien asumió el 1 de abril pasado y llegó al cargo en lugar de Jorge Flores, contó sobre sus planes para prevenir los contagios del covid-19 en las 21 prisiones del país. Además, comentó cómo se desarrolla el proceso de contratación de los directores de las cárceles.

Escobar es criminólogo y criminalística y también tiene experiencia en seguridad e investigación. Además, fue asesor de seguridad del Ministerio de Economía. Durante la entrevista que duró casi 30 minutos afirmó que su principal objetivo es proteger la vida del privado de libertad y su personal penitenciario durante la pandemia.

¿Cómo encontraron las cárceles?

Las cárceles nunca han estado bien, vienen así por más de 20 años. ¿Qué podemos hacer? Eso es lo que importa, tenemos varios planes para empoderarnos de las prisiones. Hay que actuar con diplomacia porque los reos muestran sus malestares y se amotinan.

¿Qué retos enfrentan para retomar las cárceles?

Nosotros ya tomamos el control, porque si no, no estuvieron concientizados de su situación como lo están. Se les hizo saber que quien tiene la llave de la puerta es el Estado, pero es tema muy complicado ahorita. Además, lo que sí le puedo decir es que el tema de las requisas seguirá.

¿Cuáles son las estrategias que llevan encaminadas?

En primer lugar, buscamos que no haya peleas, sino es concientizarlos que el control lo tiene el Estado. Solo el hecho de haber suspendido visitas y que ellos lo entiendan, cualquier cosa le pueden tocar, pero no a sus visitas. Los hemos visitado y concientizado para decirles que no están solos y las autoridades los respaldamos.

¿Por qué el Sistema Penitenciario dio marcha atrás a la requisa anunciada en Mariscal Zavala?

Ese día entramos, para irle a preguntar a la gente, ¿qué está pasando? Tengan conciencia ¿Qué está haciendo el señor Medrano hablando por teléfono? Le pregunté si tenía teléfono y me dijo que un familiar lo entró y le respondí que, en ese momento iba a despedir al director. Yo fui el primero que entré haciendo de todo, rompiendo puertas y de todo, pero luego analicé y pensé que es mejor darles una plática. Hay que ser prudentes, este no es el momento porque, ¿qué pasa si mueven todo y alguien se infecta de covid-19? Llegará el momento donde entraremos con todo.

¿Cuál es el protocolo para esterilizar la encomienda?

Son llevadas hasta la puerta y nuestros agentes están bien protegidos con guantes, lentes y mascarilla para recibirla y fumigarla. Adentro, ellos (los privados de libertad) tienen otra fumigadora, porque no son tontos y saben que tienen que protegerse.

¿Siempre son chequeadas para que no ingresen ilícitos a la cárcel?

Esa revisión es normal, de hecho, se duplicó el personal para que revisen las encomiendas, si antes había tres personas, por ejemplo, ahora hay seis. Se revisa y se revisa para que no ingresen ilícitos, pero considero que ellos mismos (los reos) no tienen ni ganas de ingresarlos, no es su prioridad, porque saben que tienen que proteger su vida y nosotros la vida de ellos.

¿Qué protocolos implementaron para evitar contagios de covid-19?

En primer lugar, en las cárceles no hay covid-19, ellos están más seguros que nosotros porque no salen. En temas de higiene se están tomando todas las medidas posibles para evitar los contagios y ellos también las están tomando, como, por ejemplo, esterilizar la encomienda, no se puede ingresar fácilmente a la cárcel. Hay un protocolo bien establecido, porque a veces quienes se desesperan son las visitas y no el privado de libertad porque ellos ya están conscientes del riesgo. Si llega a haber un caso, estamos preparados para sobrellevar la situación, pero, ¿cuál es nuestra prioridad? Que no entre el virus.

¿Qué protocolos de higiene tienen los agentes penitenciarios?

Algunos agentes han venido con fiebre, pero se les regresa y se envían al Igss. Ninguno ha dado positivo. Ellos toman fuertes medidas de higiene, si no tuviera la colaboración de toda mi gente, el virus ya hubiera entrado. Cada vez que regresan de sus descansos, se les cambiaron los turnos de 15 por 15 días, se les toma la temperatura, se chequean, se desinfectan y pasan por lo menos seis horas en observación, sin que toquen nada.

¿Cuántas pruebas de covid-19 han realizado a los reos?

Son dos pruebas que se han hecho nada más, no vamos a hacer pruebas y hacer gastar dinero al Estado si no tienen síntomas, ni nada. Adentro no está el virus, es más factible que nosotros llevemos el virus cuando vamos a los centros, que ellos lo tengan. Ya hice una gira nacional, en todos los centros, para concientizarlos de que no queremos muertos por el virus en las cárceles. Haré otra gira, claro que iré con todo el equipo de protección, para concientizarlos de nuevo de que esa enfermedad vino para quedarse. Tengo que cuidar a mi gente y le llamo mi gente porque, aunque la cárcel sea de oro, sigue siendo cárcel.

¿Cómo va la contratación del personal de directores y subdirectores de cárceles?

Ese proceso ya venía, pero la única diferencia es que tengo a 17 personas contratadas y ya están listos con toda su papelería. El único problema que tengo ahorita, es que, ¿dígame que pasaría si hay personas adentro profesionales y están contratados personas de afuera? Genera malestar entre el personal. En la guardia hay gente profesional, gente que tiene la capacidad y se les dará la oportunidad a ellos primero. Entonces, hay 17 personas contratadas para que entren a las 21 cáceles. Había 44 aspirantes, pero no pasaron todos los filtros porque recuérdese que hay muchas pruebas incluso polígrafo. Entonces, tomé la decisión de darle oportunidad al guardia que es profesional, hay abogados, criminólogos, criminalísticas, entonces, ¿por qué voy a contratar a los profesionales afuera, cuando están adentro? Hay que darle oportunidad, pero tiene que pasar las pruebas porque si no, no entra.

¿Cómo va la preparación de los 17 profesionales?

Los estamos preparando, porque no es fácil ser director de centro. Tiene que tener demasiadas cualidades para poder calificar, un director de centro es más importante que un director general. Estos profesionales ya pasaron los filtros, ya han recibido inducciones y saben la verdad de cómo pueden enfrentar corrupción, conflictos, contingencias y otras situaciones como suicidios en las prisiones. No los puedo tirar al agua solo así. La gente quiere ver resultados, pero a mí no me interesa la gente, me interesa el privado de libertad. No puedo meter a gente que no conoce la situación de las cárceles, porque se puede ocasionar un gran daño.

¿Por qué está pendiente la contratación de las promociones XXIII y XXIV?

Están pendientes por temas administrativos, pero no tengo la información ahora. Lo que sí le puedo decir es que tuve un acercamiento con los representantes de cada promoción y piensan que con haberlos llamadas podrían ser contratados, es algo que no es así porque no es que no queramos, nos hacen falta. Pero hay una cuestión administrativa, que todavía no la entiendo, pero estoy siguiendo el tema. Recuérdese que hay muchos temas por el ejemplo el presupuesto, no tenemos y la mayoría se va en la comida para los privados de libertad y la mínima parte para salarios.