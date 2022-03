Cardenal Álvaro Ramazzini muestra apoyo a la jueza Erika Aifán y le dice que la tendrá en sus oraciones 

“Sabemos que en este país en estas circunstancias quienes tienen cargos importantes como es en el contexto de la administración de la justicia, muchas afirmaciones o consideraciones no siempre corresponden a la verdad y creo que eso para cualquier persona es muy dañino”, dijo el cardenal Ramazzini.

“Yo decidí venir para para decirle a la jueza que cuenta con nuestra oración, que cuenta con mi oración, porque ella ha tenido una presencia importante en el contexto de la administración de la justicia de este país y entiendo que administrar la justicia siempre es una gran tarea que exige mucha sabiduría, mucho discernimiento, mucha fortaleza de espíritu y en el contexto guatemalteco exige también mucha valentía”, comentó Ramazzini.

Añadió que las oraciones son para que “el Señor le dé la sabiduría que ella necesita, que le dé la fortaleza también que necesita para poder enfrentar este momento de su vida como funcionaria en la administración de la justicia”.

Al ser consultado sobre si creía que había una persecución contra jueces, Ramazzini respondió: “según las informaciones y según lo que hemos hablado esta es la impresión que uno puede formarse. Indudablemente que no es el campo en el que yo estoy fuertemente involucrado, entonces yo me informo, platico, por eso he venido a platicar ahora con ella –la jueza Aifán- para poder tener también información de primera mano”.

Ramazzini agregó que acá en Guatemala cuando hay personas que buscan realmente aplicar a ley justa y equitativamente habrá sectores o personas que no estarán de acuerdo y tendrán reacciones que no siempre van a ser positivas.

Procesos de antejuicio contra Jueza Aifán

La Fundación contra el Terrorismo presentó el 24 de enero una solicitud de antejuicio en contra la jueza de Mayor Riesgo Erika Aifán, con la que la juzgadora, que ha sido elogiada por Estados Unidos, acumula tres procesos de ese tipo.

La solicitud fue planteada por dicha fundación porque, según argumentan, Aifán ha conocido, sin autorización de la Cámara Penal, procesos que no han sido elevados a Mayor Riesgo.

De esa cuenta se le señala de haber cometido los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y prevaricato.

Además, el Ministerio Público (MP) solicitó el martes 18 de enero, por segunda vez en una semana, el retiro de inmunidad para la jueza Aifán.

Dicha solicitud de antejuicio (retiro de inmunidad) obedece a la “posible” participación de la jueza en los delitos de “abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y prevaricato”, según detalló el Ministerio Público en un comunicado de prensa.

Hace unos días, Estados Unidos acusó al Gobierno de Guatemala de “debilitar” el sistema judicial del país e intentar “obstruir las investigaciones sobre corrupción” después de que el Ministerio Público emitiera el 13 de enero la primera solicitud de retiro de antejuicio para Aifán.

Esta primera petición se originó por un caso sobre los amaños en la elección de la Corte Suprema de Justicia entre 2019 y 2020.