Caso La Línea: juicio por trama de defraudación aduanera que salpica a exbinomio presidencial se acerca a su final  

Los abogados respondieron al Ministerio Público (MP) que tenía una investigación con carencias, porque las pruebas no coincidían y los procedimientos no fueron los adecuados. Esos fueron algunos de argumentos expuestos ante el Tribunal de Mayor Riesgo B.

En esta última audiencia, los abogados señalaron que la Feci no se aseguró del debido proceso y hubo pruebas que no tenían veracidad al momento de cotejar con otros señalamientos o declaraciones.

“Lo dije y lo vuelvo a comprobar. Las comunicaciones electrónicas tienen lógica de secuencia, no puede ser que un mensaje se envió a las 8.32 y luego el otro mensaje a las 8.31, por eso nosotros lo argumentamos. Hay informes que no existen, lo habrán inventado, me pregunto. Eso para mí es faltar a la ética”, recriminó el abogado Óscar Poroj.

Poroj defiende a Claudia Méndez Ascencio, exintendente de Aduanas de la SAT, y este lunes señaló que “hay la certeza total que durante este juicio no se comprobó un elemento objetivo de un tipo penal, ni de cohecho activo, ni casos especiales de defraudación aduanera, ni mucho menos de una asociación ilícita de Claudia Méndez Ascencio”.

En total fueron cuatro los abogados que respondieron al MP debido a que sus defendidos fueron aludidos, luego la jueza presidenta del Tribunal, Jeanette Valdés, informó que se otorgaría la última palabra a los 29 acusados del debate y que solo los lunes se estará sesionando.

El lunes próximo el Tribunal comienza a otorgar el derecho de hablar por última ocasión a los acusados. Cada lunes podrán exponer o hacer alguna petición. Solo se permitirá a ocho acusados por audiencia, este periodo terminará el 12 de diciembre próximo.

El 21 de noviembre podrán hablar Méndez Ascencio, Geovanni Marroquín, Osama Aziz Aranki, Byron Antonio Izquierdo, Julio Estuardo González, Francisco Javier Ortiz, Miguel Ángel Lemus y Omar Franco, exjefe de la SAT.

En la última sesión hablará el exbinomio presidencial Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. El Tribunal luego de otorgar la última palabra a los acusados debe de programar la sesión para dar a conocer la lectura de la sentencia, esa audiencia podría celebrarse a principios de 2023.