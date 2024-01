Caso Odebrecht: abogado acepta falsificación de firmas y es condenado a prisión conmutable y pago de más de Q33 mil

De acuerdo con el Ministerio Público, el abogado habría participado en la legalización de empresas vinculadas a la constructora brasileña Norberto Odebrecht en Guatemala, señalada de pago millonario de sobornos a funcionarios, políticos, exfuncionarios y empresarios a cambio de obras.

El abogado aceptó ante la jueza los delitos que se le imputaban por parte del MP y durante su declaración indicó no conocer a Manuel Baldizón y afirmó que nunca recibió órdenes de él.

“Reconozco que cometí errores sin saber, por lo cual pido una disculpa al pueblo de Guatemala y pido una disculpa al Estado”, declaró Álvarez ante la jueza.

“Realizamos ciertas escrituras, son las que aparecen en la acusación que escuchamos. Sí me pude percatar que no se llevó la debida diligencia en los documentos y sí existe y sí existen personas que dicen no haber formado”, concluyó el abogado.

La jueza dictó una sentencia de tres años por el delito de asociación ilícita y un año por falsedad ideológica.

Como parte de la reparación digna al Estadio, deberá hacer un pago de Q33 mil 845 con 90 centavos.

Para leer más: Caso Odebrecht: los tentáculos de la corrupción alcanzaron a políticos de 12 países

Baldizón y Odebrecht

El 9 de enero 2023, el juez de Mayor Riesgo D, Juan José Jiménez, resolvió otorgar medidas sustitutivas al excandidato presidencial en el caso Odebrecht, quien al pagar la caución económica impuesta podía salir de la cárcel Mariscal Zavala, donde fue recluido tras haber sido deportado de EE. UU.

El 11 de enero de ese año, la familia de Baldizón pagó Q800 mil de caución en el Caso Odebrecht, y por el proceso Transurbano de Q1 millón para obtener medidas sustitutivas y que el político saliera de prisión.

El Ministerio Público (MP) apeló y pidió que Baldizón regresara a prisión preventiva, pero el Juzgado este miércoles ha mantenido la libertad para el excandidato presidencial.

El pasado 5 de julio, el Juzgado de Mayor Riesgo D en una audiencia que se celebró a puerta cerrada, confirmó que Baldizón mantendría sus medidas sustitutivas.