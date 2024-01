CC niega amparo a Semilla y sube tensión en el Congreso por revisión de credenciales que atrasa toma de posesión de diputados y Arévalo

El Pleno de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) tomó la decisión de no otorgar al Movimiento Semilla el amparo provisional que les permitiría continuar en el Congreso de la República como bloque legislativo.

Según la CC, la personalidad jurídica del partido está suspendida de manera temporal, y de esa cuenta los diputados tendrán que asumir la Décima Legislatura como independientes y no podrán optar a cargos en la Junta Directiva en el Legislativo. Tampoco tendrán voz y voto en la reunión de Instancia de Jefes de Bloque, en donde se afina la agenda, ni podrán presidir comisiones de trabajo.

El Movimiento Semilla había informado que buscaría la presidencia del Congreso, impulsando la candidatura del diputado Samuel Pérez, que dijo el pasado viernes contaban con un apoyo sólido de la mayoría de bancadas políticas.

Sin embargo, tras la resolución de la CC se derriban la posibilidad de que esto ocurra, ya que la Ley Orgánica del Legislativo indica que para integrar la Junta Directiva se debe ser diputado de bancada, por lo que los independientes no pueden hacerlo.

Mientras que se conocía la situación del Movimiento Semilla, en el Congreso se han vivido momentos de tensión, diputados electos irrumpieron en la sesión que se llevaba acabo en uno de los salones en Casa Larrazábal, allí se realizaba la reunión para calificar las credenciales de los diputados electos, proceso que ha sido señalado de querer entorpecer la toma de posesión de quienes fueron electos por el voto popular.

También se habla de pagos bajo la mesa para obtener votos y colocar así a diputados en la Junta Directiva.

Orlando Blanco, diputado electo por el partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), mencionó que la elección de los integrantes de dicha comisión “fue a dedo”, y que un proceso que lleva minutos se ha prolongado por más de dos horas.

“Se nombró una comisión a dedo por parte del pacto de corruptos y llevan dos horas encerrados sin que inicie la sesión. Están tratando de retardar el proceso. Mientras tanto allá abajo están comprando a diputados. Estos diputados están cometiendo el delito de sedición”, dijo.

“Ellos tienen que hacer el trámite de calificación que obliga la Constitución, simplemente quien no tiene finiquito y quien no tiene la constancia de que fue electo no puede tomar posesión y se acabó. Es un trámite que en media hora se lleva a cabo, pero estos señores llevan dos horas”, agregó Blanco.

Declarados independientes

El pasado viernes, en horas de la tarde, la Comisión Permanente resolvió declarar como independientes a los diputados de Movimiento Semilla, considerando notificaciones judiciales y alertas que fueron enviadas por un juzgado y el Ministerio Público (MP).

La suspensión provisional contra el partido político se dio en el marco de una investigación penal contra el partido político, en donde aparentemente hubo anomalías cuando el mismo fue constituido como una organización política.

Esa decisión adoptada por la Comisión Permanente, le impedía a Movimiento Semilla competir por la Junta Directiva, y a criterio de analistas, la decisión se dio a último minuto, posiblemente con el afán de afectar al partido y evitar una posible respuesta legal.

Pero Movimiento Semilla dijo que ya esperaban un “ataque político” en ese sentido y tenían preparados algunos documentos para accionar ante la CC. Inicialmente, una acción de amparo del partido ingresó en horas de la noche del pasado viernes, instancia que le puso al partido político un previo por no haber cumplido con la formalidad del documento.

También la organización política presentó una debida ejecución, para que se cumpla con el amparo definitivo que consiguió un grupo de ciudadanos, liderados por el abogado Edgar Ortiz.

Los abogados del partido indicaron en este documento que “la decisión arbitraría e ilegal de la Comisión Permanente del Congreso de haber declarado como independiente a la nueva bancada”.

Movimiento Semilla consiguió para la décima legislatura del Congreso de la República 23 espacios, para ser una de las tres fuerzas políticas más grandes para el actual período parlamentario.