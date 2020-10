César Montes: “Si hubiera sido yo, me como a los soldados fritos”

Mientras espera ser escuchado por un juez, se declaró un perseguido político y aseguró que no tiene responsabilidad en el asesinato de tres soldados ocurrido el 3 de septiembre de 2019 en Semuy 2, El Estor, Izabal, crimen del que es señalado por el Ministerio Público.

“Con mi experiencia militar, si yo hubiera estado allí, ninguno de los nueve soldados sale vivo”, aseguró.

Macías López es señalado de asesinato, asesinato en grado de tentativa y asociación ilícita de personas armadas. Los hechos ocurrieron cuando un grupo de nueve soldados fue retenido por pobladores. Tres perdieron la vida, tres resultaron heridos y otros tres lograron escapar. El MP asegura que uno de los sobrevivientes afirmó que la orden del asesinato la dio directamente César Montes.

Julio César Macías López, más conocido como César Montes, aseguró que es un “perseguido político” a su llegada a la torre de Tribunales. pic.twitter.com/4r1bVeu7Bg — Prensa Libre (@prensa_libre) October 10, 2020

En su defensa, Macías López declaró: “Nueve soldados de esos bisoños, que son puros patojitos, me los hubiera comido fritos, en ayunas. No fui yo, no tuve nada que ver”.

Cesar Montes, a su llegada a torre de Tribunales, insiste en su inocencia. pic.twitter.com/AEI0NgJOxL — Juan Manuel Vega (@JmVega_pl) October 10, 2020

Macías López fue detenido en México y entregado este sábado a las autoridades guatemaltecas en la frontera, desde donde fue trasladado por la Fuerza Aérea a la ciudad de Guatemala.