Raúl Arévalo, rector de la Universidad Internaciones, presidirá la Comisión de Postulación para magistrados de Cortes de Apelaciones. En la siguiente entrevista expone que las sesiones de trabajo serán públicas y que estará rodeado de 36 “filudos” abogados.

¿Cuál es la importancia para usted presidir la Comisión?

Es una misión tremendamente importante. Es una enorme responsabilidad que se está asumiendo de manera personal y profesional. Evidentemente lo tenemos que hacer de la mejor manera, humanamente.

¿Cuál será la dinámica de trabajo?

Afortunadamente, todo está previsto en la Ley de Comisiones de Postulación; entonces, si uno se ciñe estrictamente a lo que está ahí debiera de ser un trabajo que está facilitado por quienes diseñaron esta ley. La dinámica será la que está marcada por la Ley.

¿De qué forma evitarán que los coaccionen para seleccionar a los candidatos?

Yo esperaría que no existiera ningún tipo de coacción. Si todos los sectores cumplen con honradez, moral, patriotismo y entereza con lo que tienen que hacer, no tiene por qué haber coacción. Aquí estamos hablando de profesionales y magistrados, por lo que no debe de existir eso. Espero que eso no exista.

¿Está confiado en que todo el proceso así se va a llevar en la selección de los candidatos?

Yo estoy confiado que así sea. Todos tenemos que actuar con la conciencia que esto es por el bien del país.

¿Cómo hará para que la ciudadanía crea que están realizando un trabajo transparente?

La mejor manera es con las sesiones son abiertas. La segunda parte les corresponde a los medios de comunicación, en difundir las sesiones con veracidad y rectitud, tal como se están dando las cosas.

¿Están anuentes a qué todo sea público, que no habrá reuniones a puerta cerrada o en otro lado?

No, esto es absolutamente inaceptable. La ley no lo permite y la moralidad lo prohíbe totalmente.

¿De qué forma se puede identificar que pudieran existir grupos presionando a los Comisionados para que inclinen la balanza hacia un candidato en particular?

Bueno, hay diversos métodos, pero creo que el más obvio y evidente es el diseño del puntaje que tenemos que hacer. Supongo que si los hubiera y espero que no sea así, grupos de interés y conciencias comprometidas cada quien va a tratar de darle el puntaje de acuerdos a sus intereses. Un saco hecho a la medida. Pero creo que ahí es cuando tenemos que actuar con más probidad y buscar las calificaciones que sean las verdaderas y valederas.

¿Ya sabe cómo van a calificar o cuál será la ponderación?

No. Esto tiene que ser discutido en el seno de la Comisión una vez está integrada. En la segunda sesión de la comisión se fijará la ponderación.

¿Cómo ven qué habrá observadores de la OEA vigilando el proceso?

Yo lo veo bien, es un proceso abierto. Puede ser observado por todo el mundo que así lo quiera. La prensa, observadores nacionales, internacionales y el pueblo en general. Todo el mundo es bienvenido a observarlo, ya que es un proceso público y de interés para toda la nación.

Los rectores de las universidades de Guatemala en su primera reunión en el Congreso, donde se eligió a Raúl Arévalo como presidente de la Comisión de Postulación para magistrados de Salas de Apelaciones. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

¿Les solicitarán algún tipo de sugerencia o ayuda a estos observadores?

Creo que no. Ellos vienen en su papel de observadores, no son asesores ni nada por el estilo, por lo tanto, no pueden intervenir.

¿Pero ustedes pudieran invitarlos a una reunión?

A las que sean públicas y a las que están abiertas a todo público, por supuesto, a eso vienen.

¿Cree qué este proceso será muy vigilado?

No solo lo creo, sino debe ser vigilado tremendamente. Estamos aquí eligiendo a jueces probos y tiene que ser vigilado por toda la población.

¿En ese sentido se juega la democracia del país en esta elección?

Sería muy ambicioso decir que se juega la democracia. Estamos hablando únicamente del poder Judicial, así que hay otros dos poderes.

¿Se lo pregunto en relación a la politización de la justicia?

Soy la última persona que le puedo opinar. Yo soy un médico y docente. Estoy cumpliendo con este deber, la patria me lo pide, que fui electo dentro del foro de rectores, que solo me corresponde cumplir con la ley y ver que el proceso sea equitativo, ecuánime y transparente. No debo de tener un prejuicio o una predisposición si es o no democrático. Simplemente se ajusta a la ley y se hace lo que se tiene que hacer.

¿Les pone más presión a ustedes, para desempeñar un mejor trabajo frente a una postuladora?

Presión hay siempre. Pero somos profesionales rectos y probos. Siempre tenemos presión para hacer el mejor trabajo. De manera que no habrá más presión, va ser la misma presión que tenemos para atender un paciente, para graduar un alumno de la Universidad, para escoger un catedrático universitario, que en una clínica se cumpla a cabalidad las prestaciones que el cliente pide. La presión es la misma.

¿Es decir no tomarán decisiones equivocadas?

Este proceso no tiene nada que ver emociones, presiones, miedos ni nada. Es decir, está marcado por la Ley y se ajusta. Eso es lo que es.

¿Está en juego el prestigio de la Universidad qué usted representa, así como de los otros rectores?

En dos partes. Nuestra Universidad que nació en línea hace 15 años se ha especializado en este tipo de educación y hemos logrado metodologías realmente novedosas. De hecho, cuando vino la pandemia nosotros tuvimos el privilegio de auxiliar a otras universidades que tuvieron que salir de emergencia a montar programas de educación virtual. Por si fuera poco, esta universidad forma parte de una cadena europea e hispanoamericana de universidades con representación en España, Estados Unidos, Perú Colombia, Ecuador y Guatemala. Nuestro prestigio está garantizado.

No hay duda de la Universidad, jamás hubiese aceptado ni no supiera del prestigio de primera que tiene. Es más, el prestigio de esta Universidad va a salir reforzado de esta situación, porque se va a ver la seriedad que nosotros tenemos.

Nuestra universidad no es proclive a la participación en este tipo de actividades. Nuestra primordial obligación es la docencia. De hecho, no tenemos y no nos interesa tener facultad de Derecho porque no queremos participar en esto. Queremos dedicarnos únicamente a la educación superior. La muestra que esto va a prestigiar más a la academia y la Universidad en particular es que ya se está notando que prestigia al Foro de Rectores porque ha tomado decisiones independientes públicas y por votación.

¿En qué otros procesos han participado esta Universidad?

En el proceso de Contralor General de Cuentas. Sin embargo, para la elección de Cortes es la primear vez que participa la Universidad.

¿Usted ha trabajado en el sector público?

NO. Nunca he trabajado en el sector público. Yo he trabajado en el ejercicio de la medicina, en la industria farmacéutica internacional. Residí por casi 20 años fuera de Guatemala, viviendo en países europeos y sudamericanos llevando salud a la gente. He participado en la construcción de policlínicas, hospitales.

¿Le será difícil dirigir este proceso dada su experiencia?

No digo que sea fácil, nunca es fácil. Va a ser difícil ya que es mi primera exposición a esto y estoy seguro no solo hay juego político detrás de esto, que no es mi campo que voy a estar rodeado de 36 filudos abogados.

¿En ese sentido la presión la va a poder sobrellevar al estar en el ojo público?

Creo que es un enorme compromiso y hay que salir a afrontarlo. Y me preocupa un poco estar en el ojo público, porque en esta época del internet y las redes sociales fácilmente se tergiversa lo que uno dice. Eso es lo único que me preocupa.

¿Denunciaría injerencia por parte de algún organismo del Estado o grupos particulares?

Cómo médico yo sé que la luz del sol es el mejor antiséptico que existe. El moho solo crece a la sombra. Entonces creo que la mejor forma de evitar es participar. Es ahí donde entra la prensa para difundir estas situaciones.

¿Pero si llega esa presión qué harían?

La transparencia es la que manda.

¿En ese sentido, si es transparente, cómo lo denunciarían?

No lo sé. Nunca he estado a este tipo de situaciones. Confío en que este proceso sea público y que haya observadores nacionales e internacionales, grupos de la sociedad civil, es lo mejor que haya difusión total.

¿Por su parte que todo sea público?

Todo tiene que ser grabado y todo tiene que quedar registrado.